 Программа "Бюджет участия" действует уже в десяти городах, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Украинцы активно присоединяются к программе "бюджета участия" в своих городах. Механизм бюджета участия уже действует в десяти украинских городах: Киеве, Львове, Днепре, Краматорске, Бердянске, Хмельницком, Черновцах, Ривном, Тернополе и Мелитополе", - отметил глава правительства.
"Ещё до конца года в Киеве благодаря внедрению программы появятся две инклюзивных детских площадки, несколько новых публичных пространств, будут реконструированы объекты спортивной инфраструктуры - в общей сложности будет реализовано 62 проекта в разных категориях", отметил Гройсман.
"Это - результат сотрудничества активных граждан и местной власти, который помогает воплощать общие мечты относительно городского развития", - резюмировал премьер-министр.
Напомним, что "Бюджет участия" - это инструмент прямой демократии, который позволит гражданам самостоятельно решать, на какие нужды направить часть средств городского бюджета.
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Пенсии - $50.
Чем занимается премьер-министр?
Какие нах@# "программы участия"?
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Тебе снижение соц. норм потребления газа, воды и э/энергии.
А свинопиздота из кабмина новые электромобили, штобы возить жирные жопы своих супружниц, шмар, тещ и выводков. Да и попилить на таких авто можно нехило, чай удовольствие недешевое.
Короче, принимай участие в программе "Бюджет участия" и ни о чем плохом не думай! Так што "ура", товарищи, однозначно "ура"...
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