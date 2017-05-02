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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1388) Москаль (1873) прокуратура (2856)

 Прокуратура открыла дело относительно руководства ПП "Солотвино", через который незаконно вывезли 400 тыс долларов

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц пункта пропуска "Солотвино" Закарпасткой таможни ГФС, которые позволили вывезти с территории Украины в Румынию незадекларированные 400 тыс.долл США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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Уголовное дело открыто по поручению главы ОГА Геннадия Москаля и с информированием ГПСУ. Расследование ведется по факту злоупотребления властью или служебным положением должностных лиц пункта "Солотвино" Закарпатской таможни ГФС.

Предварительно установлено, что таможенники "Солотвино", злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом оформление автомобиля Maserati, который двигался из Украины в Румынию, в следствие чего без надлежащего таможенного декларирования было перевезено около 400 тыс. долл наличными.

Уже рымунские полицейские обнаружили спрятанные под запаской 400 тыс. долларов.

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Напомним, сегодня Москаль заявил, что сына экс-главы Тячевской РГА Василия Йовдия Михаила задержала пограничная полиция Румынии, которая и обнаружила под запасным коллесом 400 тыс. долл. США.
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Тільки в одному абзаці статті - вся різниця в боротьбі з корупцією в Румунії та Петрові потуги в цій царині.. Сумно.. Нажаль..
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Это уже рудает....а то задолбала эта безнаказанность
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руководство ПП "Солотвино" будет отпущено на поруки (так договорятся кланы)
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Є ще варіант. Наші митники могли стукнуть румунам, що під запаскою бабло, бо знали, що у нас крутелика тихо прикриють. А вийшло як завжди.
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Не нахожу цензурных слов для выраженя восхищения румынами и возмущения нашими Остапами Бендерами. А как декларация этого Йовдия? Наверное девственно чистая.
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А разве румыны не должны деньги вернуть владельцу?
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вот интересно - порохуйло законно в офшоры бабло с3,14здил?
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Всё как всегда, а то коррупция... С траной правят БАНДИТЫ, при этом ВСЕ!
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"Уголовное дело открыто по поручению главы ОГА Геннадия Москаля Источник: http://censor.net.ua/n438625" - УД должно было быть открыто по факту расследования ВБ ГПСУ, а не каких то там москалей!!!
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Или вы думаете погранцы должны каждую машину до винтика разбирать? Всякое бывает, не могут они 100% все находить. Видео с камер поглядеть про эту машину и сразу все станет ясно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура открыла дело относительно руководства ПП "Солотвино", через который незаконно вывезли 400 тыс долларов
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