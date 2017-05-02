 Прокуратура открыла дело относительно руководства ПП "Солотвино", через который незаконно вывезли 400 тыс долларов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Уголовное дело открыто по поручению главы ОГА Геннадия Москаля и с информированием ГПСУ. Расследование ведется по факту злоупотребления властью или служебным положением должностных лиц пункта "Солотвино" Закарпатской таможни ГФС.
Предварительно установлено, что таможенники "Солотвино", злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом оформление автомобиля Maserati, который двигался из Украины в Румынию, в следствие чего без надлежащего таможенного декларирования было перевезено около 400 тыс. долл наличными.
Уже рымунские полицейские обнаружили спрятанные под запаской 400 тыс. долларов.
Напомним, сегодня Москаль заявил, что сына экс-главы Тячевской РГА Василия Йовдия Михаила задержала пограничная полиция Румынии, которая и обнаружила под запасным коллесом 400 тыс. долл. США.
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