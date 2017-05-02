 В одесских вузах взрывчатка не обнаружена, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет", - говорится в сообщении.
Полицией принимаются меры по установлению личности и задержанию злоумышленника.
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