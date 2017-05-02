 На Луганщине пограничники не пропустили на неподконтрольную территорию тонну продуктов

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Информацию о намерениях нарушителей переместить товары на неподконтрольную территорию заблаговременно получили оперативные сотрудники пограничного ведомства. Вскоре межведомственная группа в районе населенных пунктов Лопаскино и Трехизбенка обнаружила и задержала автомобили "ВАЗ" и "Москвич", которыми управляли местные жители.
"В ходе осмотра транспортных средств в них было обнаружено 700 кг колбасных изделий и 300 кг масла. Также было установлено, что данный товар мужчины планировали незаконно переместить на подконтрольную боевикам территорию через реку Северский Донец", - сообщили в ГПСУ.
Предварительная стоимость товара составляет около 120 тыс. грн.
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В сети появилось документальное видео участия Яценюка в боевых действиях. Фейк, наверное.
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