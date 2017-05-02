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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госпогранслужба (2657) контрабанда (1843) Луганщина (3876) пограничники (1209) продукты (1424) ГФС (2774)

 На Луганщине пограничники не пропустили на неподконтрольную территорию тонну продуктов

В Луганской области военнослужащие Госпогранслужбы совместно с сотрудниками спецподразделения фискальной службы пресекли переправку на подконтрольную боевикам территорию тонны продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Информацию о намерениях нарушителей переместить товары на неподконтрольную территорию заблаговременно получили оперативные сотрудники пограничного ведомства. Вскоре межведомственная группа в районе населенных пунктов Лопаскино и Трехизбенка обнаружила и задержала автомобили "ВАЗ" и "Москвич", которыми управляли местные жители.

"В ходе осмотра транспортных средств в них было обнаружено 700 кг колбасных изделий и 300 кг масла. Также было установлено, что данный товар мужчины планировали незаконно переместить на подконтрольную боевикам территорию через реку Северский Донец", - сообщили в ГПСУ.

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Предварительная стоимость товара составляет около 120 тыс. грн.
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Ця звитяжна подія золотими літерами буде вписана в історію прикордонної служби та служби пана насірова.. Вдячна Україна буде це завжди пам'ятати.. Хвала Петрові..
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Новость экстра класса. Около 20ти меш тв картошки. 👍👍👍
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Луганщине пограничники не пропустили на неподконтрольную территорию тонну продуктов
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