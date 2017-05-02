 На территории учебного заведения в Святошинском районе столицы произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.
Правоохранители изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось.
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Припиніть називати вату ган@онами: з вати можна зробити тільки тампакси!!!
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