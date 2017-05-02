 На территории учебного заведения в Святошинском районе столицы произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом информирует начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

О взрыве вчера вечером в полицию сообщил прохожий. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции.Правоохранители изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось.

Осколками повреждена стена здания. Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.