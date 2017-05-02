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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4030) Киев (16977) Нацполиция (7200)

 На территории учебного заведения в Святошинском районе столицы произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО

взрыв

В Святошинском районе Киева, на проспекте Леся Курбаса, на территории учебного заведения произошел взрыв, жертв или пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

На территории учебного заведения в Святошинском районе столицы произошел взрыв, - Нацполиция 01

О взрыве вчера вечером в полицию сообщил прохожий. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции.

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Правоохранители изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось.

На территории учебного заведения в Святошинском районе столицы произошел взрыв, - Нацполиция 02

Осколками повреждена стена здания. Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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Друзі!
Припиніть називати вату ган@онами: з вати можна зробити тільки тампакси!!!
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А використаними, або штопаними г@ндонами - їх називати можна?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории учебного заведения в Святошинском районе столицы произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО
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