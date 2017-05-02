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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:автономия (96) больница (636) здравоохранение (150) медицина (1486) Порошенко (12791) финансирование (1190) реформы (2581)

 Порошенко подписал закон об автономизации учреждений здравоохранения

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения".

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения" (№ 2002-VIII), принятый Верховной Радой 6 апреля этого года, предусматривает внедрение мероприятий по реформированию системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений с достаточным уровнем самостоятельности для эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Согласно тексту документа, учреждения здравоохранения получили возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов системы здравоохранения. При этом, в соответствии со ст. 49 Конституции Украины, существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не будет сокращена, эти учреждения останутся в государственной и коммунальной собственности и не подлежат приватизации. Документом также установлен упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения - государственных и коммунальных учреждений - в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия; уточнена существующая гарантия, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных учреждений) в текущем году, не будут извлекаться и могут быть использованы на финансирование деятельности учреждения (в частности, на обновление материально-технической базы); урегулированы отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения, будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
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Хвала Петру.. Працює в поті чола.. Ночами не спить - все про Україну та про українців піклується..
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если он подписал...что-то стремно.Не к добру все это , ох и не к добру.
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По идее налогообложение резко должно сократиться)))..
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Все всех теперь на органы пустят во имя жидорептилоидного бога и приспешников его шоколадных
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т.е. медицина теперь уже официально платная?
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А зачем нам медицина,у нас ведь всего две болезни,хуня и писец,хуня сама проходит,а писец не лечится совсем.Спасибо Барыга за наше счастливое детство.
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Налоги платим централизованно, лечимся "автономно".
Пживемо по-новому...
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Оце вже главврачі розвернуться. Мазератті, Мекрседеси, Лексуси...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон об автономизации учреждений здравоохранения
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