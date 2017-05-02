 Порошенко подписал закон об автономизации учреждений здравоохранения

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения" (№ 2002-VIII), принятый Верховной Радой 6 апреля этого года, предусматривает внедрение мероприятий по реформированию системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений с достаточным уровнем самостоятельности для эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Согласно тексту документа, учреждения здравоохранения получили возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов системы здравоохранения. При этом, в соответствии со ст. 49 Конституции Украины, существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не будет сокращена, эти учреждения останутся в государственной и коммунальной собственности и не подлежат приватизации. Документом также установлен упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения - государственных и коммунальных учреждений - в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия; уточнена существующая гарантия, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных учреждений) в текущем году, не будут извлекаться и могут быть использованы на финансирование деятельности учреждения (в частности, на обновление материально-технической базы); урегулированы отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения, будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
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