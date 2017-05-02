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 На станции метро "Героев Днепра" начали демонтаж двух переходов

В Киеве 1 мая строители скандального ТРЦ "Оазис" приступили к разрушению двух переходов, ведущих внутрь переходного кольца станции метро "Героев Днепра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Моя Оболонь".

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Как отмечается, делается это, вероятно, с целью расширения входов в торговый комплекс.

"После недавнего перекрытия большей половины автомобильной развязки возле конечной станции синей линии, в этом месте было полностью снято дорожное покрытие. А теперь строительная техника начала демонтаж первого из двух подземных переходов, по которым можно было попасть внутрь круга со входами и выходами из метро. Очевидно, что столь масштабная и дорогая перестройка выполняется не только с целью улучшения внешнего вида входных групп, ведущих внутрь нового ТРЦ", - отмечает издание.

Также отмечается, что застройщик, нарушивший такое количество норм, вряд ли будет заботиться об удобстве и безопасности посетителей торгового центра.

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Напомним, в Киеве до 15 сентября ограничили движение на кольце возле станции метро "Героев Днепра".

Ранее "Киевский метрополитен" констатировал завершение инвестором работ по гидроизоляции и укреплению грунта на станции метрополитена "Героев Днепра".

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де ще "зростання" в Україні, як не в торгових центрах на базарах?!
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