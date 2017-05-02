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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2784) Меркель (1399) переговоры (3285) Путин (23691) Россия (70267) Сочи (177)

 Переговоры Меркель и Путина начались в Сочи

Меркель и Путин намерены обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи с однодневным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Владимир Путин встретил Ангелу Меркель в своей резиденции в Сочи. Переговоры лидеров начались, пишет ТАСС.

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Перед началом переговоров Меркель отметила необходимость обсуждения наиболее актуальных дел, в частности ситуации в Украине, в Сирии и Ливии.

Это второй визит немецкого канцлера в Россию со времени начала оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году. В мае 2015 года канцлер ФРГ приезжала в Москву.
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опять с собачкой на встречу явится...Меркель попугать?))
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Фрау взяла "Шмайсер" и 3 запасных магазина из карманов пиджачка торчат. Сам видел
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хуйло включит дурачка, а меркель лишь бы с кем-то вести диалог
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Позвольте сэр, сделать замечание.....
Первое - согласен... второе - типа не здорово.... мягко так... я отобедамши...
Меркель пишется с большой буквы! И она представляет какое - никакое ЕС.
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С террористом обсудить борьбу с терроризмом . Это , как войну называть АТО.
Пока все не перестанут лицемерить толку не будет !
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Знову пдіграють цьому вилупку. Що там обговорювати, він хоч на крок відступився? Може вона думає, що Путін вже повернувся у реальний світ? Ага...
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