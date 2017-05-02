 Переговоры Меркель и Путина начались в Сочи

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи с однодневным визитом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.
Владимир Путин встретил Ангелу Меркель в своей резиденции в Сочи. Переговоры лидеров начались, пишет ТАСС.
Перед началом переговоров Меркель отметила необходимость обсуждения наиболее актуальных дел, в частности ситуации в Украине, в Сирии и Ливии.
Это второй визит немецкого канцлера в Россию со времени начала оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году. В мае 2015 года канцлер ФРГ приезжала в Москву.
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Первое - согласен... второе - типа не здорово.... мягко так... я отобедамши...
Меркель пишется с большой буквы! И она представляет какое - никакое ЕС.
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Пока все не перестанут лицемерить толку не будет !
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