 Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 95 тыс. евро за пытки в полиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.
Решение суда касается жалоб троих россиян, жителей Свердловской области и Оренбурга, поданных по не связанным между собой случаям насилия в полиции. Они обратились в ЕСПЧ в период с 2009-го по 2014 год.
Во всех трех случаях пострадавшие были задержаны по подозрению в уголовном преступлении и в течение некоторого времени удерживались полицией, говорится в мотивировочной части приговора.
Истцы заявили, что в полиции их били кулаками, пинали, наносили удары дубинкой, душили, а также связывали в причиняющих мучения позах.
Во всех трех случаях задержания не были задокументированы, а сами задержанные предоставили суду медосвидетельствование травм, которые, как постановил суд, действительно могли быть нанесены при пытках.
"Этих обстоятельств было достаточно, чтобы жалобы истцов были признаны достоверными, - говорится в мотивировочной части решения суда. - В таких обстоятельствах бремя доказывания ложится на государство, которое должно было предоставить убедительное объяснение и улики, которые поставили бы под сомнение версию истцов".
Однако во всех трех случаях власти этого не сделали, отказавшись проводить расследование в отношении обвиненных сотрудников полиции, которые заявили, что истцы нанесли себе травмы сами. Отказы были утверждены судами местных юрисдикций. В ЕСПЧ обратили внимание на то, что российские суды признали неподтвержденным и неубедительным показаниям против полицейских.
Учитывая то, что правительство не предоставило доказательств невиновности полицейских, суд решил дело в пользу истцов, постановив, что в их отношении была нарушена третья статья Европейской конвенции о защите прав человека.
Кроме компенсации в 95 тыс. евро суд обязал Россию оплатить издержки в размере 3 тыс. евро.
Олисов был задержан в Оренбурге в мае 2006 года по подозрению в организации заказного убийства, Данишкин - в Нижнем Новгороде в декабре 2010 года. Зонтов - в Оренбургской области в августе 2011 года по подозрению в краже.
371 10
Фигуранты "янтарного дела" добровольно вернули около двух миллионов гривен, полученных незаконным путем, - военная прокуратура(9)
Рада поддержала выплату пенсий по потере кормильца-инвалида ЧАЭС независимо от причин его смерти(2)
"Применяли танки и огнеметы без достаточных оснований", - подробности решения ЕСПЧ по Беслану(22)
Управделами НАН Сидоренко нанес академии ущерб на 21,7 млн грн в интересах застройщика, - СБУ(6)
История о судебной волоките с загранпаспортом латвийской гражданки(0)
Украина в 2016 году выплатила 300 млн евро и более 12 млн грн за проигранные дела в Европейском суде по правам человека, - Минюст. ДОКУМЕНТ(44)
Помощь потерпевшим и семьям погибших на шахте "Степная" должна быть выплачена до 17 марта: 23 пострадавших горняков остаются в больнице, - Зубко(1)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) РФ не соблюдают права человека;
2) РФ забивает на решения международных судов;
3) (следствие из пп. 1,2) РФ - нецивилизованная страна.
Ответить
Отаке...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить