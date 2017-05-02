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Все про:компенсации (202) Россия (70267) Европейский суд по правам человека (483)

 Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 95 тыс. евро за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову, пожаловавшимся на пытки в полиции, компенсацию в размере 95 тыс. евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Решение суда касается жалоб троих россиян, жителей Свердловской области и Оренбурга, поданных по не связанным между собой случаям насилия в полиции. Они обратились в ЕСПЧ в период с 2009-го по 2014 год.

Во всех трех случаях пострадавшие были задержаны по подозрению в уголовном преступлении и в течение некоторого времени удерживались полицией, говорится в мотивировочной части приговора.

Истцы заявили, что в полиции их били кулаками, пинали, наносили удары дубинкой, душили, а также связывали в причиняющих мучения позах.

Во всех трех случаях задержания не были задокументированы, а сами задержанные предоставили суду медосвидетельствование травм, которые, как постановил суд, действительно могли быть нанесены при пытках.

"Этих обстоятельств было достаточно, чтобы жалобы истцов были признаны достоверными, - говорится в мотивировочной части решения суда. - В таких обстоятельствах бремя доказывания ложится на государство, которое должно было предоставить убедительное объяснение и улики, которые поставили бы под сомнение версию истцов".

Однако во всех трех случаях власти этого не сделали, отказавшись проводить расследование в отношении обвиненных сотрудников полиции, которые заявили, что истцы нанесли себе травмы сами. Отказы были утверждены судами местных юрисдикций. В ЕСПЧ обратили внимание на то, что российские суды признали неподтвержденным и неубедительным показаниям против полицейских.

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Учитывая то, что правительство не предоставило доказательств невиновности полицейских, суд решил дело в пользу истцов, постановив, что в их отношении была нарушена третья статья Европейской конвенции о защите прав человека.

Кроме компенсации в 95 тыс. евро суд обязал Россию оплатить издержки в размере 3 тыс. евро.

Олисов был задержан в Оренбурге в мае 2006 года по подозрению в организации заказного убийства, Данишкин - в Нижнем Новгороде в декабре 2010 года. Зонтов - в Оренбургской области в августе 2011 года по подозрению в краже.
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Теперішня кацапня недалеко відійшла від своїх "дєдиохранялі" Гулаг та Бухенвальд..
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А дай им деньги - пойдут голосовать за единую россию .
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К чему эта новость на украинском форуме ? Пусть они сожрут друг друга .
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Такие новости нужны, т.к. показывают (еще раз):
1) РФ не соблюдают права человека;
2) РФ забивает на решения международных судов;
3) (следствие из пп. 1,2) РФ - нецивилизованная страна.
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Так россия поставила себя отдельно от правосудия. Все закономерно.
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Я тільки збирався про це написати, випередили.
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Дык не проблема... найди фото, я сразу не нашёл... классика истории....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропейский суд по правам человека обязал РФ выплатить 95 тыс. евро за пытки в полиции
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