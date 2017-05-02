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Все про:Госпогранслужба (2656) самоубийство (530) Хмельницкий (304)

 На территории пограничной академии в Хмельницком повесился курсант

Сегодня, 2 мая, в Национальной академии Госпогранслужбы повесился курсант.

Об этом сообщили в пресс-службе академии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание vsim.ua.

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Мертвым парня нашли на территории учебного заведения, который расположен на улице Шевченко.

Данные о возрасте курсанта, обстоятельства и другое пока не сообщаются. Военные аргументируют это тем, что ведутся следственные действия.

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Царство Небеснез - хлопчині... Про батьків не подумав? Їм тепер жити з цим горем..
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Жаль молодого бійця. Якщо сам , то дуже тяжкий гріх зробив , а як-що помогли , то хай цих вилупків земля заживо в огнену гієну забере.
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Дурак . Одним дураком меньше . Родителей жалко .
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В нормальних академіях курсанти не вішаються.
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И в чем же есть не нормальность академии? Напишите в чем причина - чтобы других курсантов обезопасить от этой ненормальности?
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У нас в Запорожье охранник на заводе повесился,молодой,проблемы с девченкой.Что же им не живется на белом свете?
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ВСЁ можно исправить! непоправима только смерть
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Да везде бывает... В мою бытность курсантом...еще в совдепии парень влюбился..она изменила... так сбежал с автоматом из караула и бегал по городу хотел застрелиться под ее дверью. Менты подстрелили в ногу уже в подъезде. Полечили год в дурдоме..коммисовали. Молодые мозги не окрепшие..психика уязвима. Просто прошли все мимо парня..не заметили его настроения. Вот и трагедия.
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Українські посадовці тепер люблять хвалитися нашою армією: мовляв, за пару останніх років вона врешті стала боєздатною. І ми можемо дати відсіч практично будь-кому. Однак, якщо оцінити ці 25 років існування українського війська, висновки будуть не надто втішними: технічно та організаційно наша армія міцно залишається в радянському минулому.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории пограничной академии в Хмельницком повесился курсант
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