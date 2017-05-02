 На территории пограничной академии в Хмельницком повесился курсант

Об этом сообщили в пресс-службе академии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание vsim.ua.
Мертвым парня нашли на территории учебного заведения, который расположен на улице Шевченко.
Данные о возрасте курсанта, обстоятельства и другое пока не сообщаются. Военные аргументируют это тем, что ведутся следственные действия.
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