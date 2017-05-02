 Выборы в общинах: в БПП заявили о победе по предварительным подсчетам

По предварительным подсчетам результатов выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО), которые состоялись 30 апреля 2017 года, убедительное большинство среди избранных председателей ОТО - это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями партии "БПП "Солидарность" и кандидаты, которых поддерживала "БПП "Солидарность". Об этом сообщает пресс-служба политсилы, пишет РБК-Украина.
В целом, отмечается в сообщении, победу получают 26 кандидатов от БПП, или более 55 процентов от общего количества избранных глав.
По данным пресс-службы, среди победителей 7 кандидатов были выдвинуты территориальными организациями партии, 19 кандидатов шли при поддержке "БПП "Солидарность". От "Оппозиционного блока" победу одержали 3 кандидата, от "Батькивщины" - 2. При этом представители "БПП "Солидарность" победили в большинстве регионов, отметили в политсиле.
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" также заявляет о победе в выборах депутатов вновь объединенных общин. В политсиле ожидают, что в целом фракции БПП в советах ОТО будут насчитывать не менее 239 депутатов, среди них 132 депутата, которые были выдвинуты территориальными организациями партии, и 107 самовыдвиженцев, которые шли при поддержке "БПП "Солидарность". В частности, в совете Нововодолазской ОТГ (Харьковская область) и Троицкой ОТГ (Луганская область) депутаты от БПП получили по 20 мандатов из 26, а в Кункивской ОТО (Винницкая область) - 11 мандатов из 22.
"Победа кандидатов от партии "БПП "Солидарность" по всей Украине в очередной раз продемонстрировала поддержку реформы децентрализации, которую инициировал президент Порошенко. Ведь именно под этими лозунгами шли наши кандидаты. Как показывают результаты выборов, украинцы не поддерживают популизм и отсутствие конкретных дел", - отметил член Центрального совета партии, народный депутат Украины Сергей Березенко.
30 апреля 2017 года состоялось голосование на первых местных выборах в 47 объединенных территориальных общинах. Избирались главы ОТО, а также соответствующие местные советы.
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Вот для чего, шОкалам, нужна была децентрализация -раздел Украины, на шоколадно-феодальные угодья, так легче удержать власть.
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Чему вы тiшитесь?
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Знову з рус-вєсни картинками флудите?
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