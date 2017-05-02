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 Политика Украины
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Все про:выборы (21705) местные выборы (1207) Блок Петра Порошенко (1540) децентрализация (316) Березенко (51) территориальная община (17)

 Выборы в общинах: в БПП заявили о победе по предварительным подсчетам

По данным пресс-службы БПП, победу получают 26 кандидатов от партии.

По предварительным подсчетам результатов выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО), которые состоялись 30 апреля 2017 года, убедительное большинство среди избранных председателей ОТО - это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями партии "БПП "Солидарность" и кандидаты, которых поддерживала "БПП "Солидарность". Об этом сообщает пресс-служба политсилы, пишет РБК-Украина.

В целом, отмечается в сообщении, победу получают 26 кандидатов от БПП, или более 55 процентов от общего количества избранных глав.

По данным пресс-службы, среди победителей 7 кандидатов были выдвинуты территориальными организациями партии, 19 кандидатов шли при поддержке "БПП "Солидарность". От "Оппозиционного блока" победу одержали 3 кандидата, от "Батькивщины" - 2. При этом представители "БПП "Солидарность" победили в большинстве регионов, отметили в политсиле.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" также заявляет о победе в выборах депутатов вновь объединенных общин. В политсиле ожидают, что в целом фракции БПП в советах ОТО будут насчитывать не менее 239 депутатов, среди них 132 депутата, которые были выдвинуты территориальными организациями партии, и 107 самовыдвиженцев, которые шли при поддержке "БПП "Солидарность". В частности, в совете Нововодолазской ОТГ (Харьковская область) и Троицкой ОТГ (Луганская область) депутаты от БПП получили по 20 мандатов из 26, а в Кункивской ОТО (Винницкая область) - 11 мандатов из 22.

"Победа кандидатов от партии "БПП "Солидарность" по всей Украине в очередной раз продемонстрировала поддержку реформы децентрализации, которую инициировал президент Порошенко. Ведь именно под этими лозунгами шли наши кандидаты. Как показывают результаты выборов, украинцы не поддерживают популизм и отсутствие конкретных дел", - отметил член Центрального совета партии, народный депутат Украины Сергей Березенко.

30 апреля 2017 года состоялось голосование на первых местных выборах в 47 объединенных территориальных общинах. Избирались главы ОТО, а также соответствующие местные советы.
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Скавулінням Адептів Секти Свідків Зради задоволений!
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злодії пишуть злодійські " закони " по яким народ України 25 років голосує за найкращих злодіїв
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Мабуть люди, в ціх ОТО - самі в ШОЦІ.

Вот для чего, шОкалам, нужна была децентрализация -раздел Украины, на шоколадно-феодальные угодья, так легче удержать власть.
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Це неможе не тішити... Кремлядські партії жопоблок і родіна залишились в дупі
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Только в парламентской фракции БПП почти 20% экс рыгианалов. Среди представителей БПП в облсоветах их более четверти(!). Биографии 239 новоизбранных в территориальных общинах тоже легко гуглятся. В Юго-восточных областяпрактически все переобувшиеся члены ОПГ Януковоща.
Чему вы тiшитесь?
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Ще одна така "перемога" і БПП вилетить в трубу, і можливо, навіть, на мітлі пані Луценко.
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Ну от і добре. Тепер дострокові президентські(цього Травня) і Барига з шоблою "кононєнок" чеше на довічне з конфіскацією
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На картинці написано ;risovach.ru;.
Знову з рус-вєсни картинками флудите?
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Честь говоря, я в акуе- кого выбирает наш народ....... Или это Охердовский, которого давно пора посадить на нары, "старается"? С такими партиями у власти- я все больше склоняюсь к тому, что нужно валить отсюда, ибо у этой страны будущего НЕТ- если после всей крови, смертей и войны уроды ОПЯТЬ голосуют за рыгов...... ПЗДЦ......
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Ви вірите в якісь голосування за Бриги? Завжди був вищої думки про вас
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в общинах: в БПП заявили о победе по предварительным подсчетам
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