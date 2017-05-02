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Все про:минирование (574) Одесса (5561) Нацполиция (7195)

 "Минирование" одесского Дома профсоюзов оказалось ложным. Людей снова пускают на Куликово поле

Информация о минировании Дома профсоюзов в Одессе не подтвердилась. Людей снова пускают на Куликово поле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области констатируют, что в результате обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов специалисты не обнаружили.

"В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля. В настоящее время доступ к Дому профсоюзов открыт", - отметили в главке.

Принимаются меры по привлечению к ответственности лица, причастного к ложному сообщению о минировании. Кроме того, при эвакуации людей с Куликова поля был задержан мужчина, который агрессивно вел себя по отношению к полицейским и отказывался отойти.

Читайте также: С Куликова поля эвакуируют людей из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"Один из граждан начал вести себя агрессивно в отношении полицейских, он был задержан за злостное неповиновение полиции. Сейчас его доставили в один из территориальных отделов полиции. В дальнейшем его действиям будет дана правовая квалификация", - сказал Тракало.

Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей.

В связи с сообщением о минировании Дома профсоюзов эвакуировали людей с Куликова поля.

По данным Нацполиции, в первой половине дня ситуация в Одессе была спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленточку. Позже появилась информация о еще трех подобных случаях.

В свою очередь пророссийские активисты сообщают об обысках у них дома. Также на допрос вызваны три депутата Одесского облсовета от "Оппоблока".
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Кожному дєдуваівалі - по полосатій робі із Бухенвальду?
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ну кожний хай іде зі своєю приправою....свято ж у Хунти таки....шашлики
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Барбекю та гриль - саме на часі.. Ану кацапчики , починайте - нєзабудємнєпрастімдєдиохранялі..
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К Великой Отечественной войне эта ленточка никакого отношения не имеет, совсем. Как и Св. Георгий к безбожникам коммунистам, в той войне победившим. А вот предатели и мрази, Власовская РОА, например, состоящая из предателей и мразей на службе у фашистов - как раз такую ленточку и георгиевские нашивки носили в полный рост. Если ты предатель и мразь - то быстро, решительно цепляй на себя символ пида*расов.
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Вообще-то имеет. Посмотрите на колодку ордена Славы (такой себе аналог ордена св.Георгия). Но нынешние колорады к ни к первому ни ко второму отношения не имеют.
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так що, одеська-вата сьогодні не обсмажиться)))?!
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Ксюша. В Одессе торговцы на базарах - сплошная вата. Имела опыт общения и убедилась в этом лично. Это та самая массовка . Зря Саакашвили сожрали. Интриги двора.
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Сегодня мой любимый город Одессу трясет.Господи , сохрани Одессу и мою Украину(Киевскую Русь) А также сбереги наш стольный град Киев - нашу Православную колыбель , освященную Апостолом Андреем !!!
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С каких пор сотрясением называть поминки за погибшими?
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Впускають знов? А може погано міну шукали? Може ще раз перевірити? Це ж безпека людей. А поки перевірка буде тривати непогано у всіх пальчики відкатати, бо серед них може бути терорист - смертник.
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Вот тут Доник пишет:

2 мая в Одессе была не трагедия. Трагедия, что этого не было в Донецке и Луганске


Начинает напрягать ежедневное нагнетания по поводу Одессы. Перед вторым мая, дескать нельзя нагнетать и провоцировать.
Может хватит уже? В Одессе 2 мая, был задавлен сепаратизм.
И это не трагедия. Трагедия что этого не было в Донецке и Луганске.
Трагедия в том, что у нас уже тысячи погибших и десятки тысяч раненых. Миллионы беженецев. А в Одессе как раз не трагедия. Просто мрази начали терять страх. И если сейчас их не додавить, то будут качать дальше.
А если начнем считаться с их завываниями и соплями, то через несколько лет дождемся уголовных дел на каждого участника АТО.
3,14здить черенками от лопаты каждую поднявшую голову тварь. Нахрена нам та НГУ в таком количестве? Сколько можно заигрывать с пособниками террористов и сепаратистов?
Вчера улица Терешковой, а завтра подконтрольные сепарам мусора начнут паковать всех одесситов воевавших на Донбассе?
Задолбали. Хунта мы в конце концов или нет?

Роман Доник.

А ведь с ним нельзя не согласиться. Такое впечатление, что юг и восток пытаются слить как не мытьем, так катанием.
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Хорошо и прямо сказано, без общих слов, где не ясно за кого автор.
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некоторые типа патриоты ватку вчера поминали,удивительное зрелище...
курьез.
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Это точно, но это перестало удивлять. Удивительно другое, а именно то, что убедившись в этом другие продолжают дружить и лайкать такой вате.
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сошлись на ниве критики нашей власти,точнее критиканстве.
пс. мне очень интересен этот плакатик и все,что он собой подразумевает
01.05.2017 23:11

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Двузначный плакатик, ведь погибли сепары, кацапы и украинские активисты. Получается, что плакатик валит все в одну кучу. У Геббельса и у Сталина была тактика говорить 90% правды, а потом выгодную ложь. Ну к примеру патриотические плакаты об воинах, без своих мыслей, а потом лайкать и хвалить сепаров. Так, что делайте выводы о сути такой ваты.
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Люди не спешат такому ставить лайки,потому что чувствуют ватный подвох.
Это событие не считаю трагедией,скорее победой,украинцы отстояли город.
А погибшие патриоты не жертвы-павшие Герои.
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Есть еще те, кто не разобрался в этой мимикрии. Посмотрите чьего лайка нет под комментарием 02.05.2017 14:41, а вот ему ставили лайк.

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Так и я именно об этом! А еще молитва непонятно за кого 02.05.2017 14:35
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Хорошего Вам дня! Мне сейчас нужно на время уйти.
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Правильная тактика.)
Как бы и разрешено провести очередное сборище,но...все время что то мешает...
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кстати,а день смерти Мотороллы и Гиви тоже уже день траура ? флаги украинские тоже спускать будут ?

в Одессе может Победа над сепаратистской бандой пытавшейся захватить Одессу и вспоминание защитников-украинских патриотов ( скольких даже и сейчас не знаем) ,а по факту Трагедия на Куликовом поле в память о спаленых (50) ватниках получается...это реальное отношение власти Порошенко к украинцам.
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А что, снова проверяют всех? Если нет.., то это и есть, та самая провокация, которую ожидают от кацапа! Стоит ждать сюрпризы! Иного смысла "минирования" в упор не вижу!!!
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В Одессе +26, идите на море, хватит молиться на рашку.
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Думаю , что одесситы и поехали на море. А на Куликовом не плохо бы паспорта проверять. Половину с Приднестровья наверно завезли с заездом в супермаркеты.
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У себя на кладбище проверяй!
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поздравляю сепаров с Днем всеукраинского мангала
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Одесса имела все шансы стать тем, во что превратились сейчас Донецк и Луганск. В 2014 году мусора перешли на сторону переодетых российских вояк. Ультрас и одесситам самим пришлось вступить в бой с русской чумой. Низкий поклон людям уничтожившим в ДП российских диверсантов!

"Минирование" одесского Дома профсоюзов оказалось ложным. Людей снова пускают на Куликово поле - Цензор.НЕТ 3007
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Я напевно не в темі... Якого чорта дозволили цей цирк? Війна іде!!! Що за поминки за бандитами? Люди, схаменіться. Вам потрібна друга серія? Рада національної безпеки і оборони ще існує в Україні? Рішення приймати ще в змозі? Ма-разм! Іншого слова не знайду.
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