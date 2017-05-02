 "Минирование" одесского Дома профсоюзов оказалось ложным. Людей снова пускают на Куликово поле

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области констатируют, что в результате обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов специалисты не обнаружили.
"В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля. В настоящее время доступ к Дому профсоюзов открыт", - отметили в главке.
Принимаются меры по привлечению к ответственности лица, причастного к ложному сообщению о минировании. Кроме того, при эвакуации людей с Куликова поля был задержан мужчина, который агрессивно вел себя по отношению к полицейским и отказывался отойти.
Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".
"Один из граждан начал вести себя агрессивно в отношении полицейских, он был задержан за злостное неповиновение полиции. Сейчас его доставили в один из территориальных отделов полиции. В дальнейшем его действиям будет дана правовая квалификация", - сказал Тракало.
Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей.
В связи с сообщением о минировании Дома профсоюзов эвакуировали людей с Куликова поля.
По данным Нацполиции, в первой половине дня ситуация в Одессе была спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленточку. Позже появилась информация о еще трех подобных случаях.
В свою очередь пророссийские активисты сообщают об обысках у них дома. Также на допрос вызваны три депутата Одесского облсовета от "Оппоблока".
901 49
Материалы по теме: Трагедия в Одессе
Задержана группа людей по подозрению в подготовке терактов и провокаций в Одессе, - СБУ. ВИДЕО(53)
Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции(53)
Память погибших 2 мая 2014 года проукраинских активистов почтили в Одессе. ФОТОрепортаж(128)
У ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс(131)
У Кремля - обострение "одесского синдрома"(0)
Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)(246)
На майские праздники силовики будут нести службу в Одессе в усиленном режиме(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2 мая в Одессе была не трагедия. Трагедия, что этого не было в Донецке и Луганске
Начинает напрягать ежедневное нагнетания по поводу Одессы. Перед вторым мая, дескать нельзя нагнетать и провоцировать.
Может хватит уже? В Одессе 2 мая, был задавлен сепаратизм.
И это не трагедия. Трагедия что этого не было в Донецке и Луганске.
Трагедия в том, что у нас уже тысячи погибших и десятки тысяч раненых. Миллионы беженецев. А в Одессе как раз не трагедия. Просто мрази начали терять страх. И если сейчас их не додавить, то будут качать дальше.
А если начнем считаться с их завываниями и соплями, то через несколько лет дождемся уголовных дел на каждого участника АТО.
3,14здить черенками от лопаты каждую поднявшую голову тварь. Нахрена нам та НГУ в таком количестве? Сколько можно заигрывать с пособниками террористов и сепаратистов?
Вчера улица Терешковой, а завтра подконтрольные сепарам мусора начнут паковать всех одесситов воевавших на Донбассе?
Задолбали. Хунта мы в конце концов или нет?
Роман Доник.
А ведь с ним нельзя не согласиться. Такое впечатление, что юг и восток пытаются слить как не мытьем, так катанием.
Ответить
Ответить
курьез.
Ответить
Ответить
пс. мне очень интересен этот плакатик и все,что он собой подразумевает
01.05.2017 23:11
Ответить
Ответить
Это событие не считаю трагедией,скорее победой,украинцы отстояли город.
А погибшие патриоты не жертвы-павшие Герои.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как бы и разрешено провести очередное сборище,но...все время что то мешает...
Ответить
Ответить
Ответить
в Одессе может Победа над сепаратистской бандой пытавшейся захватить Одессу и вспоминание защитников-украинских патриотов ( скольких даже и сейчас не знаем) ,а по факту Трагедия на Куликовом поле в память о спаленых (50) ватниках получается...это реальное отношение власти Порошенко к украинцам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить