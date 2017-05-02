 Панов находится в зале суда: состояние здоровья позволяет ему участвовать в "судебном" процессе, - Генконсульство Украины

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас А.Панов уже находится в зале Северокавказского окружного военного суда. Состояние здоровья украинца позволяет ему участвовать в "судебном" процессе, который начнется в 14.00. И, как всегда, в поисках "сенсации", в зале полно кремлевских "СМИ", так что ждем новых "распятых мальчиков", "рыдающих коров", и пропагандистских сюжетов о "воскресении Артура", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на блогера одного из российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти в СИЗО вследствие сердечной недостаточности украинца Панова, которого обвиняют якобы в подготовке теракта в России.
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