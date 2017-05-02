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 Политика Украины
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 Панов находится в зале суда: состояние здоровья позволяет ему участвовать в "судебном" процессе, - Генконсульство Украины

На заседание прибыло много представителей пропагандистских российских СМИ.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас А.Панов уже находится в зале Северокавказского окружного военного суда. Состояние здоровья украинца позволяет ему участвовать в "судебном" процессе, который начнется в 14.00. И, как всегда, в поисках "сенсации", в зале полно кремлевских "СМИ", так что ждем новых "распятых мальчиков", "рыдающих коров", и пропагандистских сюжетов о "воскресении Артура", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на блогера одного из российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти в СИЗО вследствие сердечной недостаточности украинца Панова, которого обвиняют якобы в подготовке теракта в России.
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еще одно доказательство что сми и журнашлюхам верить нельзя, говорили же что он умер, ради хайфа и рейтинга они пойдут на все что угодно
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Петро - хоч не встиг поспівчувати? А то він у нас такий чутливий до всякого горя, крім смертей воїнів ЗСУ на передовій..
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чого так, він любить всіх померлих, і нагороджувати любить посмертно.
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так на цензоре всё для тех же целей, стабильно перепечатывают новости с сомнительных ресурсов и непроверенных источников, чисто срача ради.
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а что он вообще на кацапстане забыл? нефиг туда ездить
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а майор Старков давно в РФии, чай с бубликами пьет. Петя так лихо менял пленных, что и менять теперь не на кого.
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Жити, хлопець, буде довго. Ще б на волі. Хай так і буде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПанов находится в зале суда: состояние здоровья позволяет ему участвовать в "судебном" процессе, - Генконсульство Украины
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