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 Политика Украины, За рубежом
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 В решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлиса, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявляет, что решение Международного суда от 19 апреля по временным мерам в связи с иском Украины против России не содержит требования к России отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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"Вопреки утверждениям украинской стороны, в решении Международного суда нет требований к Российской Федерации "отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа",- говорится в комментарии.

МИД России также заявляет, что Международный суд не посчитал обоснованными целый ряд обвинений Украины в отношении России, таких как наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымскотатарском языке.

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Напомним, 19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора".

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко отметил: Россия или выполнит решение Суда ООН, или Украина поставит вопрос о принудительных механизмах.
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Доигрались с миротворцев, теперь говорят запрета нет, может и нет на самом деле может это все профанация для ТВ. Реакции пока нет ждем.
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В очередной раз "дурака включили"? Ну-ну..
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Продолжение информационной политики ихтамнетсва. Продукт для внутреннего употребления. Вряд ли не кацап этот идиотизм заглотит!
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Меджлис нигде не зарегистрирован - ни Крыму, ни в Украине!
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на кацяпів, тільки томагавки, будуть мати вплив!
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Надо полный текст решения суда почитать . . .
Но, зная МИД РФ им. Геббельса, скорее брешут, чем нет . . .
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Да, там между строк есть пожелание запретить РФ и ее дебильный МИД.
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главное, что ООН обеспокоено фанатами Динамо!
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".. обязал РФ обеспечить работу Меджлиса .." - это не требование отменить запрет на деятельность Меджлиса? Или можно оставить запрет, но реально разрешить?

Возможно, есть нюанс в оригинальном тексте. Кто-то может дать англоязычную ссылку?
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В решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлиса, но есть требование запретить партию Единая Россия, что увеличит напряжённость в наших отношениях, - МИД РФ.
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@В решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлис@ - ну, а если будет - какую еще отмазку придумаете??????
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Россия должна выполнять решения Международного суда ООН: тут нет выбора, - посол Франции Дюмон
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлиса, - МИД РФ
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