 В решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлиса, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"Вопреки утверждениям украинской стороны, в решении Международного суда нет требований к Российской Федерации "отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа",- говорится в комментарии.
МИД России также заявляет, что Международный суд не посчитал обоснованными целый ряд обвинений Украины в отношении России, таких как наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымскотатарском языке.
Напомним, 19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора".
В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко отметил: Россия или выполнит решение Суда ООН, или Украина поставит вопрос о принудительных механизмах.
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Но, зная МИД РФ им. Геббельса, скорее брешут, чем нет . . .
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Возможно, есть нюанс в оригинальном тексте. Кто-то может дать англоязычную ссылку?
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