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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:граница (2947) Единый центр (25) Закарпатье (1387) контрабанда (1842) конфискация (360) Москаль (1872) ОГА (1340) Румыния (478) РГА (134)

 Сын экс-главы Тячевской РГА на автомобиле Maserati пытался вывезти из Украины $400 тыс. наличными, - Москаль

Сына экс-главы Тячевской РГА Василия Йовдия Михаила задержала пограничная полиция Румынии, которая и обнаружила под запасным коллесом 400 тыс. долл. США. Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности таможенников пункта пропуска "Солотвино", которые "не заметили" под запасным колесом Maserati 400 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на персональный сайт главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"В понедельник (1.05) около 19 часов пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену - 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска "Солотвино - Сигет Мармацией". За рулем Maserati находилась Елена Йовдий, а ее муж сидел на пассажирском сиденье. При осмотре автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 000 американских долларов, спрятанных под запасным колесом. Вопреки таможенным правилам деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию", - рассказал Москаль.

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"24-летний Михаил Йовдий - это сын Василия Йовдия, руководителя партии "Единый центр" в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации, - заявляет Геннадий Москаль. - Кстати, сам автомобиль Maserati был куплен в то время, когда В.Йовдий руководил Тячевским районом. Откуда у бывшего госслужащего и его семьи столько денег, пусть люди догадаются сами. Видно, после конфискации валюты Януковича, его бывшие приспешники в Закарпатье пытаются спешно вывезти наличные за границу, однако просчитались. Румынская правоохранительная система - это не украинские таможенники, которые спокойно позволяют вывозить за границу огромные деньги, поэтому незадекларированные 400 000 долларов скорее всего будут конфискованы в госбюджет Румынии. Я поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности таможенников пункта пропуска "Солотвино", которые "не заметили" под запасным колесом Maserati 400 000 долларов".

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Пристали к ребёнку, это на карманные расходы
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НУ, ЕСЛИ В "РАЙадминистрациях"......"НА "МАЗЕРАТЯХ" по 400 "ТОНН" ВЫВОЗЯТ"...
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Хотел на майовку ,на море в Болгарию съездить,как любять громадянам праздник испортить, ненавижувасненавижу
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їхав на дискотеку в Париж. через тиждень приїхав би та ще б папік дав. а кулі тарифи підкрутив і набралось.
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Всю погранзаставу отстранить. Новых назначить - самое лучшее наказание.
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Новые рулят 3 года Украиной и Украина вышла на первое место в мире по корупции
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И на первое место по равенству доходов,и,ты, в это веришь?
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А причём тут погранзастава?Ты хоть какое то понятие об кордоне имеешь,или так,тупо по клаве стучать словесным поносом?
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Как при чем застава? Этим чертям чтобы руки отрубывали руки за взятки как в Китае,эти бы ногами брали.
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От падлюка.. Невже не довіряє "потужним реформам" від Петра?
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все знают- всем в стране ведает петроль рошенко и если он захотел, были бы и реформы и борьба с коррупцией, а не поднятие жкк до небес
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Бранзулетка! - взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду (С)

И подарили румынам 400К зелени(((
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Вы верили что в Украине больше нет коррупции? Такой коррупции как сегодня никогда не было. Сейчас грабят и убивают под руководством полицаев и П-шенка. Продают янтарь и дуб в невиданных масштабах.
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Она была всегда и в больших объёмах, раньше крали целыми отраслями.
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Румынские погранцы они такие! На бранзулетки не повелись, а раздели Остапа под чистую!
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яркий пример того... как с коррупцией боролись в Румынии и как у нас)) Таможенник румын прекрасно знает что ему будет... если он "не заметит" 400.000 баксов. А наш знает сколько ему перепадет....если чуть "ослепнет"...
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как и с тонной янтаря незаметили ...,..помню ехал в поезде с киева в ковель и там раговорился с атошником как он был рад шо живой возвращается на свою заству как там било клево тачки телки бабло а в ато ......смерть и истерика
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И после такого, не стыдно просить траншы у МВФ?
С "помпой" кричат что - Нам дали целый миллиард?!
А у чиновников по "нычкам" сотни етих миллиардов, и 99% из них украдено у Народа!
В общем - грёбаный стыд а не Власть.
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А ти не знаєш, як і хто у нас вибирає? З хворих з психлікарень , зеків та пенсіонерів які раді 200 гривням- який *спрос".
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А нормальні де , чим зайняті ? На заробітках в Росії , Польші
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Ну, як де? Партій скільки- голоси розпорошуються, або відверто махлюється під час підрахунку. Чи ви сьогоднішній і не знаєте тонкощів* нашої виборчої системи?!
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злодії пишуть злодійські " закони " по яким народ України 25 років голосує за найкращих злодіїв .
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Я.И еще раз выберу.Ты, думаешь, что клептоман и уголовник овощ, со своей рашистской комарильей, был лучше?
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Румынские депутаты приняли Закон об амнистии корупционерам . Румынский народ вышел на улицы и через неделю депутаты отменили Закон . Румынские корупционеры сидят в комфортных тюрьмах , а украинские корупционеры в комфортных кабинетах
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Что значит пытался вывезти Москаль?Он вывез,кстати у этой парочки в обеих были молдавские паспорта,авто на Украинских номерах,ну а капуста(387 косарей зелени с хвостиком) была заныкана в самой запаске,а не под ней,ну а румыны хлопнули по наводке,кстати Москаль,а почему такая тишина по автобусу *Сетра* с 250-тью ящиками сигарет и почти тонной обработанного янтаря,которые также наши выпустили на т/п *Тиса*,а мадьяры хлопнули?А не потому ли что этот автобус с Киева сопровождали СБУ-шники с главного управления отдела *К*,и пихала эту байду уже нынешняя власть,в том числе и ты лично?
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За обе ноги взять и разорвать малолетнего петуха
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ехал за новой мазерати а тут на тебе повязали.... ныньче раскошно жить не модно, и опасно...
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50 ...таких, условных сыновей бывших и действующих глав районных!!!! госадминистраций вполне могут создать свой МВФ и давать кредиты)))
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Мляяя.... Одні йовбики, одні йовбики... Вішати блядєй треба!!!!
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Румуни конфіскували 400 000 доларів , які були вкрадені керівниками України у народа України
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интересный юридический казус: факт контрабанды налицо, следовательно - конфискация предмета контрабанды. Пусть приезжает и платит в бюджет эти 400 штук, можно по курсу. Вот это будет правосудие.
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Ребята,вот почему курс 28 гр.!!!!Захожу на межбанк,а там 300-400 лярдов зелени продаётся в день как горячие пирожки!!!Это при том,что по такому убийственному курсу 27-28 гр простой гражданин не в состоянии даже 10 долларов купить!!!Точнее 80% населения Украины находится за чертой бедности!!!А покупают валюту на межбанке только воры украинского бюджета типа этих...Значит все коррупционных схемы работают как и работают!Значит эти твари как грабили страну так и грабят!!!Грабяд гривну из бюджета и взятки,переводят в валюту им там за границей гривна не нужна,выводят из страны и бежать...
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Алексей,низкий курс гривны выгоден государству.Развивается экономика,растет производство,но не выгодна гражданам,беднеем,уменьшается покупательная способность.
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У якогось голови РГА є 400000 доларів! машина також не 10000 коштує, і це ж ,мабуть, не останні його заощадження*! І нехай, ще раз хто пікне , що у нас країна бідна! Вона пограбована!
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Києво-Печерська Лавра - с Божьєй помощью "заработал" на Святий Rolls-Royce...
Сын экс-главы Тячевской РГА на автомобиле Maserati пытался вывезти из Украины $400 тыс. наличными, - Москаль - Цензор.НЕТ 195
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вот же долб-б. почти пол-лимона наличными ! на тачке мазерати ! в запаске! да за сотку баксов придурку любой клерк из банка пояснил как с карты на карту перегнать .да это занимает много времени но бабло неконфисковали бы
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Це "легальні" гроші. Він їх "чесно" заробив, і "заплатив" податки!
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Нет слов...А говорят, что денег нет и только МФВ может дать дешевые деньги..Вот чувак румынам дал 400000$ просто так..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСын экс-главы Тячевской РГА на автомобиле Maserati пытался вывезти из Украины $400 тыс. наличными, - Москаль
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