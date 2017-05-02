 Сын экс-главы Тячевской РГА на автомобиле Maserati пытался вывезти из Украины $400 тыс. наличными, - Москаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на персональный сайт главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
"В понедельник (1.05) около 19 часов пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену - 23-летнюю Елену Йовдий. Оба пересекли украинскую-румынскую границу на автомобиле Maserati в международном пункте пропуска "Солотвино - Сигет Мармацией". За рулем Maserati находилась Елена Йовдий, а ее муж сидел на пассажирском сиденье. При осмотре автомобиля румынские полицейские обнаружили 400 000 американских долларов, спрятанных под запасным колесом. Вопреки таможенным правилам деньги не были задекларированы ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию", - рассказал Москаль.
"24-летний Михаил Йовдий - это сын Василия Йовдия, руководителя партии "Единый центр" в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации, - заявляет Геннадий Москаль. - Кстати, сам автомобиль Maserati был куплен в то время, когда В.Йовдий руководил Тячевским районом. Откуда у бывшего госслужащего и его семьи столько денег, пусть люди догадаются сами. Видно, после конфискации валюты Януковича, его бывшие приспешники в Закарпатье пытаются спешно вывезти наличные за границу, однако просчитались. Румынская правоохранительная система - это не украинские таможенники, которые спокойно позволяют вывозить за границу огромные деньги, поэтому незадекларированные 400 000 долларов скорее всего будут конфискованы в госбюджет Румынии. Я поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности таможенников пункта пропуска "Солотвино", которые "не заметили" под запасным колесом Maserati 400 000 долларов".
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И подарили румынам 400К зелени(((
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С "помпой" кричат что - Нам дали целый миллиард?!
А у чиновников по "нычкам" сотни етих миллиардов, и 99% из них украдено у Народа!
В общем - грёбаный стыд а не Власть.
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