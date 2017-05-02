 Вчера большинство ранений украинские воины получили на Луганском направлении, - Мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.
"Основные потери вчера наши войска понесли на Луганском направлении, там трое раненых. И еще один получил ранения на позиции шахта "Бутовка", - уточнил он.
По словам спикера, всего на Луганском направления в понедельник произошло 6 вражеских вооруженных провокаций.
Также он отметил, что на Донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения. Враг выпустил по украинским защитникам 80 минометных снарядов.
"Очень беспокойно вчера было в Авдеевке. Боевые действия начались около 17 часов и не прекращались до конца суток", - добавил Мотузяник.
Он уточнил, что на Мариупольском направлении произошло 32 обстрела, из которых 6 из тяжелого оружия, было выпущено около 30 мин.
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мне вот интересно посмотреть в лица людям которые ходят кнам через КПП из ордло их можно тролить сразу как наступят своими лапами на Украинскую землю или меня ВСУ прогонит как провокатора ???
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