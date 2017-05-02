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Все про:Минобороны (5034) обстрел (6129) ранение (1624) потери (985) Мотузяник (383)

 Вчера большинство ранений украинские воины получили на Луганском направлении, - Мотузяник

Основные потери вчера украинские войска понесли на Луганском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.

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"Основные потери вчера наши войска понесли на Луганском направлении, там трое раненых. И еще один получил ранения на позиции шахта "Бутовка", - уточнил он.

По словам спикера, всего на Луганском направления в понедельник произошло 6 вражеских вооруженных провокаций.

Также он отметил, что на Донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов, 7 из них из тяжелого вооружения. Враг выпустил по украинским защитникам 80 минометных снарядов.

"Очень беспокойно вчера было в Авдеевке. Боевые действия начались около 17 часов и не прекращались до конца суток", - добавил Мотузяник.

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Он уточнил, что на Мариупольском направлении произошло 32 обстрела, из которых 6 из тяжелого оружия, было выпущено около 30 мин.
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Треба воду та електроенергію подати ..Може вгамуються.. Петро ж - гуманіст..
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і на екскурсію в Одесу відправити до будинку проф. спілок.
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а чего это без комментариев? Это ж пэрэмога. Ану давайте новость про перемогу над сигаретами или селюками какими нибудь.
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так Ольхой по Лугандону для усмирения зомби слабо ????
мне вот интересно посмотреть в лица людям которые ходят кнам через КПП из ордло их можно тролить сразу как наступят своими лапами на Украинскую землю или меня ВСУ прогонит как провокатора ???
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Необходимо при пересечении пункта пропуска заставлять на видео кричать Слава Украине, Путин Хуйло и Захерченко куроеп, а потом всё на ютюб
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лучше стань у банкомата и заставь топтать триколор. кто не захочет- пинками отгонять)
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ватные старухи продажные, ради украинских пенсий и хуйла потопчут ногами
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Эти сообщения больше похожи на корректировку артиллерийского огня.
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ООН в очередной раз озаботится? или ограничится тем, что пожурят футбольных фанатов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера большинство ранений украинские воины получили на Луганском направлении, - Мотузяник
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