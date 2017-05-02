 В период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2 мая.
"В период майских праздников российским оккупационным командованием проводятся активные пропагандистские мероприятия с целью создания положительного имиджа оккупационных войск, в том числе путем манипуляций и искажения исторических фактов времен Второй мировой войны. Планируется проведение массовых демонстраций и митингов с привлечением значительного количества местного населения. С этой целью в бюджетные учреждения и учебные заведения поступило распоряжение об обязательном формировании групп, которые примут участие в праздничных мероприятиях", - сказано в сообщении.
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В социальной сети рассказали о российском ветеране Второй мировой, которого возмущает происходящее в России.
Об этом написала пользователь Facebook Светлана Цветка.
Она привела рассказ россиянина Юрия, поведавшего о своем разговоре с отцом, ветераном Второй мировой.
"Отец просто поболтать хотел, поздравить меня с наступающей днюхой, поговорить о скором Дне Победы, о своей службе на Ленинградском фронте рассказать. Ну да, ну да, я с рождения знаю все эти рассказы, повторяемые из года в год. Я уже могу добавлять забытые отцом подробности всех этих рассказов. В общем, душевно так поговорили. И тут черт меня дернул рассказать ему про наклейки на автомобилях. Ну, те, которые "можем повторить". Отец несколько раз меня переспросил, правильно ли я рассмотрел, и правильно ли он меня понял. А потом, срываясь на плач, сказал негромко, чтобы мама не услышала:
- Сын, они все о**ели. Всей страной. И они достукаются, что повторят Берлин 45 года у себя в Москве. Дай мне бог не дожить..." - рассказал россиянин.
"Когда-то уже давно прочитала, что в России прозрение будет молниеносным. Очень быстро, внезапно откроются глаза у народа. Не уверена, что это уже началось, но последние события показывают, что мистер Путин таки из ху. И народ прозревает", - комментирует активистка Лиза Богуцкая.
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А еду им подгонят, уроки 90-х власти РФ выучили, хоть очистки картофельные, хоть "кости с ливером" (В.Высоцкий). В головах же была, есть и будет у россиян вата с опилками.
"Не виноватая я, не виноватая,
Что задурили мне мозги имперской ватою"(С)
Вата - гигроскопична, вата не думает, вата впитывает.
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Дело не в оккупантах, дело в ватных головах.
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