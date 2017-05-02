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 Политика Украины, Общество
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 В период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО

Оккупанты искажают исторические факты времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2 мая.

"В период майских праздников российским оккупационным командованием проводятся активные пропагандистские мероприятия с целью создания положительного имиджа оккупационных войск, в том числе путем манипуляций и искажения исторических фактов времен Второй мировой войны. Планируется проведение массовых демонстраций и митингов с привлечением значительного количества местного населения. С этой целью в бюджетные учреждения и учебные заведения поступило распоряжение об обязательном формировании групп, которые примут участие в праздничных мероприятиях", - сказано в сообщении.

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Прозрение будет молниеносным: в сети рассказали о ветеране из РФ, осудившем победобесие

В социальной сети рассказали о российском ветеране Второй мировой, которого возмущает происходящее в России.
Об этом написала пользователь Facebook Светлана Цветка.
Она привела рассказ россиянина Юрия, поведавшего о своем разговоре с отцом, ветераном Второй мировой.
"Отец просто поболтать хотел, поздравить меня с наступающей днюхой, поговорить о скором Дне Победы, о своей службе на Ленинградском фронте рассказать. Ну да, ну да, я с рождения знаю все эти рассказы, повторяемые из года в год. Я уже могу добавлять забытые отцом подробности всех этих рассказов. В общем, душевно так поговорили. И тут черт меня дернул рассказать ему про наклейки на автомобилях. Ну, те, которые "можем повторить". Отец несколько раз меня переспросил, правильно ли я рассмотрел, и правильно ли он меня понял. А потом, срываясь на плач, сказал негромко, чтобы мама не услышала:
- Сын, они все о**ели. Всей страной. И они достукаются, что повторят Берлин 45 года у себя в Москве. Дай мне бог не дожить..." - рассказал россиянин.
"Когда-то уже давно прочитала, что в России прозрение будет молниеносным. Очень быстро, внезапно откроются глаза у народа. Не уверена, что это уже началось, но последние события показывают, что мистер Путин таки из ху. И народ прозревает", - комментирует активистка Лиза Богуцкая.
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Это не дань памяти погибшим во Второй Мировой войне, это просто, прости Господи, какой-то шабаш ряженых.
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У них не животах пусто, у них пусто в головах. Только последний дурак непомнящий может лепить наклейку со словами "Можем повторить" на 9 мая. Повторить что? Десятки миллионов убитых?
А еду им подгонят, уроки 90-х власти РФ выучили, хоть очистки картофельные, хоть "кости с ливером" (В.Высоцкий). В головах же была, есть и будет у россиян вата с опилками.
"Не виноватая я, не виноватая,
Что задурили мне мозги имперской ватою"(С)
Вата - гигроскопична, вата не думает, вата впитывает.
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Всё правильно, стадо ватных баранов нужно сгонять и чмырить всегда.............в этом вся суть руцкого мира.
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Як говорив видатний поліглот та госпідар дамбасу мікола янавічь - піхуй.. Йде поступове загострення побєдобєсія .. Криза очікується 9-го..
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Таке враження що в різних країнах живем , в нас тиша , народ на полях чи шашликах .
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Тількт сьогодні вранці повернувся від мами.. І накопався, і напилявся, і насмажився, і насмажив.. Писок червоний і від сонця, і від задоволення.. Відпочив на славу..
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Мені ліпше , захтів - вийшов в садок , а там ляпота , рання черешня і абрикоса вже має плоди , вишні , ябоки , груші , сливки , піздні черешні відцвітають . Бджіл сотнями .
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Україна буде з фруктами.. Сам пересвідчився на півдні кіровоградщини.. Похолодання - особливо не вплине на урожай плодових та ягідних.. Все цвіте і буяє.. Душа співає, дивлячись на цю красоту..
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Буде , в нас також місцями зачепило але не дуже , а кісточкові дуже вдалися в цьому році , тьфу-тьфу .
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Абрикоси попали під сніг, але незважаючи на це - уже бачив зав'язь абрикосів.. Хоча у нас абрикоси - рядове дерево лісосмуг.. Так як і черешня та волоський горіх.
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Недавно дізнався щоб зберегти цвіт віз морозу треба його полити водою . В мене абрикос вже має плоди .
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Або кладуть виварки з водою під дерево , або змочують саме дерево , бо під кригою цвіт не пропадає , сам здивований .
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Запам'ятаю.. Може колись і випробувую.. На якійсь дичці.. Пилок - дуже живучий.. Щодо маточки - треба перевірити.. Краще - на дичці.. У мами - уже цілі ліски з грушок дичок появляються по ярках та балках..
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Так, була б "ляпота". якби не вляпалися... А так, кому ляпота, а кому горе довічне...Для нас -- усе квітує ,співають пташки а для тих, хто на фронті--запахи поту, завивання мін і снарядів... Ми тут,мужчини, не маємо права радіти весні, бо зовсім недалеко чиїсь сини не дожили до цієї весни або прощаються з нею, проклинаючи тих, хто привів до братовбивства. Чоловіки, не нюхайте квіточки, а шукайте вихід...
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Запорожцы вчера потроллили первомаёвские демонстрации - провели монстрацию :
В период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 1585
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Мені більш за все сподобалось гасло з серпом та ігреком..
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"оккупанты сгоняют"... В Одессе сами прутся с "ленточками"...
Дело не в оккупантах, дело в ватных головах.
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Дебилам дебильное . Пусть веселятся убогие холопы без Родины .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ период майских праздников оккупанты сгоняют "бюджетников" для участия в пропагандистских мероприятиях, - ГУР МО
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