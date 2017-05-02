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Все про:боевик (18606) взрыв (4029) Мариуполь (4056) приговор (476) Россия (70267) Донбасс (14388) Пушилин (20)

 Террорист "ДНР", осужденный на 15 лет за взрыв в Мариуполе, был охранником главаря боевиков Пушилина

Орджоникидзенский суд Мариуполя заочно осудил на 15 лет лишения свободы участника террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 24 апреля, опубликованный в Едином реестре судебных решений.

Согласно приговору суда, осужденный был разработчиком плана террористического акта на блокпосте АТО в Мариуполе 2 ноября 2014 года, когда в результате взрыва погибли два украинских военнослужащих, а один получил ранения.

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В августе 2014-го он проходил обучение в оккупированном Крыму на территории 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ в Севастополе, Казачья бухта, под руководством сотрудников ФСБ России и инструкторов Главного разведывательного управления РФ.

Также осужденный как член "ДНР" входил в подразделение диверсионно-разведывательной группы "Сват", принимал участие в захвате города Новоазовска в Донецкой области и охранял одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина.

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Согласно решению суда, осужденный - гражданин Украины, уроженец г. Томмот, Алданского района Якутии, Россия. Перед вступлением в "ДНР" работал слесарем-сантехником в Одессе, в 2007-2009 гг. служил по контракту на военной службе, был командиром разведывательного взвода 80-й роты аэромобильного полка сухопутных войск ВСУ.
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А заочно расстреляь слабО, клоуны?
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Вот из кого состояла армия в те годы. Вас удивила сдача Крыма?
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Крим вкрали задовго до цього, а то було закінчення крадіжки
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"02.05.17 11:18 Беженец с Донбасса скончался в Калужской области РФ после отказа в предоставлении убежища, - правозащитница"

Никогда не удирай от бандеровца - умрёшь уставшим!
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"Орджоникидзенский" какой какой ?! вы там вчера шашлыков переели или горькой перекушали?
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Главаря "ДНР" Александра Захарченко сфотографировали с секс-шопе, где он рассматривает игрушки. Фото на своей странице в Facebook выложил глава департамента МВД Украины по коммуникациям Артем Шевченко.
Террорист "ДНР", осужденный на 15 лет за взрыв в Мариуполе, был охранником главаря боевиков Пушилина - Цензор.НЕТ 9797
"Прислали добрые люди весёлую фотку из временно оккупированного рашистами Донецка: главарь ОРДО, террорист Александр Захарченко под видом инспекции секс-шопов (любит, урод, по-совковски сектор торговли проверять и лично всё инспектировать) выбирает себе игрушки", - написал Шевченко.

"Запомните именно такой эту русскомирскую тварь. Готовится к походу на Днепр, Киев и дальше - захватить ненавистную ему гейропу до британских островов", - добавил он.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррорист "ДНР", осужденный на 15 лет за взрыв в Мариуполе, был охранником главаря боевиков Пушилина
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