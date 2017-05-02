 Террорист "ДНР", осужденный на 15 лет за взрыв в Мариуполе, был охранником главаря боевиков Пушилина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 24 апреля, опубликованный в Едином реестре судебных решений.
Согласно приговору суда, осужденный был разработчиком плана террористического акта на блокпосте АТО в Мариуполе 2 ноября 2014 года, когда в результате взрыва погибли два украинских военнослужащих, а один получил ранения.
В августе 2014-го он проходил обучение в оккупированном Крыму на территории 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ в Севастополе, Казачья бухта, под руководством сотрудников ФСБ России и инструкторов Главного разведывательного управления РФ.
Также осужденный как член "ДНР" входил в подразделение диверсионно-разведывательной группы "Сват", принимал участие в захвате города Новоазовска в Донецкой области и охранял одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина.
Согласно решению суда, осужденный - гражданин Украины, уроженец г. Томмот, Алданского района Якутии, Россия. Перед вступлением в "ДНР" работал слесарем-сантехником в Одессе, в 2007-2009 гг. служил по контракту на военной службе, был командиром разведывательного взвода 80-й роты аэромобильного полка сухопутных войск ВСУ.
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"Прислали добрые люди весёлую фотку из временно оккупированного рашистами Донецка: главарь ОРДО, террорист Александр Захарченко под видом инспекции секс-шопов (любит, урод, по-совковски сектор торговли проверять и лично всё инспектировать) выбирает себе игрушки", - написал Шевченко.
"Запомните именно такой эту русскомирскую тварь. Готовится к походу на Днепр, Киев и дальше - захватить ненавистную ему гейропу до британских островов", - добавил он.
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