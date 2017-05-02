 С Куликова поля эвакуируют людей из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Буквально 10 минут назад поступило сообщение о заминировании Куликова поля. Людей попросили покинуть площадь и вывели обратно через рамки одну группу, и тех, кто возлагал цветы, вывели со стороны улицы Пироговской. Сейчас все находятся за оцеплением, специалисты сейчас будут проверять информацию о заминировании", - сообщил корреспондент.
В полиции уточняют, что поступила информация о заминировании Дома профсоюзов.
Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей.
По данным Нацполиции, в первой половине дня ситуация в Одессе была спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленточку. Позже появилась информация о еще трех подобных случаях.
В свою очередь пророссийские активисты сообщают об обысках у них дома. Также на допрос вызваны три депутата Одесского облсовета от "Оппоблока".
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Та не гаряче....солнечно и тепло.
гы-гы заминировали........хорошего понемножку,потусовались и хватит.
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http://dumskaya.net/news/chto-v-dejstvitelnosti-proizoshlo-v-odesse-vcher-035355/\
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Домовой ПР
08.12.2016 12:04
Отвлечение Народа от экономической катастрофы,стремительно летящей навстречу,да и быковать Юггику и Вальцману осталось чуток больше месяца,до 20 января
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а потом перенёс на конец лета или осень...\точно не помню...\
так что время перенести у него есть, так-что извинись...\смеюсь...\
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хоч би спитали .......
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Питер, сегодня.
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В Донецке прошло массовое шествие в честь 1 Мая . Массовый.Карл!!!!
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Вспомним как это было? Статья + ВИДЕО: Что случилось в Одессе 2 мая 2014?
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Настоящая трагедия не в том, что произошло 2 мая в Одессе. Настоящая трагедия в том, что ничего подобного не произошло в Луганске и Донецке.
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