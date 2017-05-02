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Все про:минирование (574) Одесса (5561) эвакуация (426)

 С Куликова поля эвакуируют людей из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов

В Одессе в связи с сообщением о минировании эвакуировали людей с Куликова поля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте также: Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппоблока"

"Буквально 10 минут назад поступило сообщение о заминировании Куликова поля. Людей попросили покинуть площадь и вывели обратно через рамки одну группу, и тех, кто возлагал цветы, вывели со стороны улицы Пироговской. Сейчас все находятся за оцеплением, специалисты сейчас будут проверять информацию о заминировании", - сообщил корреспондент.

В полиции уточняют, что поступила информация о заминировании Дома профсоюзов.

Читайте также: Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции

Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей.

По данным Нацполиции, в первой половине дня ситуация в Одессе была спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленточку. Позже появилась информация о еще трех подобных случаях.

В свою очередь пророссийские активисты сообщают об обысках у них дома. Также на допрос вызваны три депутата Одесского облсовета от "Оппоблока".
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Джамал приветик!
Та не гаряче....солнечно и тепло.
гы-гы заминировали........хорошего понемножку,потусовались и хватит.
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та нет все спокойно как никогда Ватники окуели малось Куликовое поле оцеплено каждые 5 метров стоит нацгвардеец и полиция на самом поле колона авто.. рамки собаки.. в центре города также оцепление патрули и знаете показательный проезд вчера и позавчера броников с надписью СБУ как то "проветрил" мозги радикалам причем и ватникам и нашим (чего молчать у украинцев есть также свои идиоты (радикалы)) официально в городе траур, флаги вывесили с черными лентами.. главное спокойно, погода летняя, почти многи на море, в парках, маевка, шашлыки, все пока без перегибов.. как то сам народ стал понимать- что надо таки вести себя спокойно и все будет спокойно для них же...
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правильно...шоу закончилось пора закрывать лавочку. Да и солдатикам пора на обед))
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Майже сто років назад пролунала фраза - "Караул устал".. Нехай щастить шастати з квіточками та "гєоргієвськіми лєнтамі".. Пора барбекю, шашликів та грилю . .. Пора смажити ..
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Как же надоели эти провокации Рюкзакова. Если бы кто то захотел что то взорвать взрывал бы без предупреждения.
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Сегодня шашлычок идет особенно хорошо, еще и с винцом.....
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Да кто бы сомневался,Зорян со Шкиряком во всей красоте,странно что с утреца ещё не было заминировано,да,нынешняя власть полностью на измене и пыжится до первого серьёзного шухера
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Вітаю Друже,у мене таке відчуття що влада навіть вже в свою нову поліцію та Нацгвардію не вірить,а на рахунок Одеси,в мене товариш там займає досить високу військову посаду,так розповідає що прокацапські сили кАзлорилого світу досить вільно там себе почувають сьогодні,що роблять СБУ,МВД та інші силові структури незрозуміло,за три роки там давно вже можна було все привести до ладу та зачистити від Путінізму
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Щось я аж заморився сьогодні соєвих тролів ганяти.Дуже уваги їм багато сьогодні виділив.А ти там як , Брате? Що нового у вас ?
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Ти щось сплутав. Нинішньої влади вже немає з 20-го січня.
***
Домовой ПР
08.12.2016 12:04
Отвлечение Народа от экономической катастрофы,стремительно летящей навстречу,да и быковать Юггику и Вальцману осталось чуток больше месяца,до 20 января
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Як Ви так проїхались по сєпару Домовой ПР та ще товаришу Джамала
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А чого ти чудо в пір"ях 5-ти копієчне слова з контексут вириваєш,пости тоді вже повністью коментар,диванний РембА хом"ячок ти наш,сміливий не зважаючи на особистості,одним словом троль-клоун 5-ти копієчний
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Прогнози - справа невдячна.(с) Ну а твоєю реакцією я задоволений.
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ты не прав - этот домовой потом перенёс майдан на 20-е февраля...
а потом перенёс на конец лета или осень...\точно не помню...\
так что время перенести у него есть, так-что извинись...\смеюсь...\
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Та ты , порошенковец, и мизинца на левой ноге моего друга Домового не стоишь.
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Не звертай увагу Друже на Велику Осландію,воно свої 30 срібляників відпрацьовує,у нас все спокійно,все добре,не дивлячись на всі потуги чоколЯдних та Кролячих сектантів
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Ти ж нормальна людина , не ведись на шоколадних провокаторів як хасан.
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Та це провокатор хасан людей в оману вводе.Сьогодні тролі немов показились.
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ватоскот наложил? большие, горячие, дурнопахнущие лепёшки.
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до будинку проф.союзів не квіти потрібно нести а сіль оцет перець та різні заправки для шашлику .
хоч би спитали .......
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Ждём схождения благодатного огня в доме профсоюзов
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від палаючого фосфору білий дим ... потрібно ВІРИТИ...або не вірити
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вот и ладненько, как раз перед самым началом митинга сепарского)хрен вам ,а не шабаш
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Супер! Вааще... хоть бы машина проехала... а так точно заблудиться во времени можно
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UA and EU‏ @v_manyatko 1 мая
В Донецке прошло массовое шествие в честь 1 Мая . Массовый.Карл!!!!

С Куликова поля эвакуируют людей из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов - Цензор.НЕТ 1300
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Вот думаю: а почему бы и в самом деле это поле не заминировать?
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И когда успели заминировать ? Район третьи сутки под круглосуточным контролем .
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Те же менты, которые устроили геноцид ЛЮДЕЙ 2014. Стыдно и мерзко!
Вспомним как это было? Статья + ВИДЕО: Что случилось в Одессе 2 мая 2014?
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Напрасны эти менипуляции с "минированием", лишь повод в очередной раз обвинить власть. Пусть лезут, как мухи на говно.
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Пакуйте всех сепаров нафиг и заканчивайте этот цирк.
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Летописец пиздеца‏ @ltpzdc 4 ч.4 часа назад
Настоящая трагедия не в том, что произошло 2 мая в Одессе. Настоящая трагедия в том, что ничего подобного не произошло в Луганске и Донецке.
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