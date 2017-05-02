 Правоохранители Тернопольщины задержали мужчину, который грабил детей и женщин в лифтах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Тернопольской области.
Мужчина в малолюдных местах - в лифтах и во дворах домов грабил несовершеннолетних детей и женщин.
Жертвами становились, как правило, жители микрорайона Солнечный. Неизвестный, угрожая им физической расправой, забирал ценные вещи. По предварительным данным, жертвами грабителя стали четыре ребенка и две женщины. Пострадавшие смогли описать нападавшего, и это помогло оперативно сработать работникам полиции.
По словам заместителя начальника ГУНП - начальника криминальной полиции Степана Яцуха, первого мая грабителя задержали в Подволочиске. Там он скрывался от правоохранителей. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Тернополя, 1993 года рождения. Подозреваемый отбывал наказание за кражи и грабежи. В местах лишения свободы находился более двух лет.
Степан Яцух говорит, что мужчине еще и инкриминируют хулиганство. Он 29 апреля нанес кирпичом несколько ударов девушке, которая выгуливала собаку в парке. Нападающий побил жертву и убежал, ничего с собой не взяв.
Злоумышленника следователи задержали в соответствии со ст. 208 УПК. Сегодня он находится в изоляторе временного содержания. Продолжается следствие.
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