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 Местные жители подорвались на растяжке в районе оккупированной Михайловки: один из них погиб, - разведка

Оккупанты пытаются скрыть факт установления минных заграждений боевиками, обвиняя во всем украинскую ДРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2 мая.

"Преступная деятельность российских оккупационных войск приводит к росту числа погибших и раненых среди местного населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 1 мая в районе населенного пункта Михайловка местные жители подорвались на растяжке, один из них погиб. Местная оккупационная власть пытается скрыть факт установления минных заграждений военнослужащими инженерно-саперного подразделения так называемых ВС "ЛНР" и обвиняет диверсионно-разведывательную группу сил АТО", - рассказали в ведомстве.

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