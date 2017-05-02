 Местные жители подорвались на растяжке в районе оккупированной Михайловки: один из них погиб, - разведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2 мая.
"Преступная деятельность российских оккупационных войск приводит к росту числа погибших и раненых среди местного населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 1 мая в районе населенного пункта Михайловка местные жители подорвались на растяжке, один из них погиб. Местная оккупационная власть пытается скрыть факт установления минных заграждений военнослужащими инженерно-саперного подразделения так называемых ВС "ЛНР" и обвиняет диверсионно-разведывательную группу сил АТО", - рассказали в ведомстве.
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