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 Российские пограничники отказались отдавать родственникам ликвидированного в районе Бахмутской трассы снайпера, - ГУР МО

Это делается с целью сокрытия присутствия российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2 мая.

"С целью сокрытия присутствия российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские власти продолжают чинить препятствия в процессе передачи тел погибших членов их семьям. 1 мая под надуманным предлогом пограничной службой РФ был задержан груз с телом убитого военнослужащего 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК ВС РФ, гражданина РФ Рафаэля Шарифулина", - рассказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Груз 200: В моргах Луганска подготовили 7 трупов российских военных и наемников к отправке в РФ, - ИС

Напомним, по данным группы Информационное сопротивление, уроженца Ульяновска украинские воины ликвидировали в районе Бахмутской трассы 26 апреля этого года. Снайперская дуэль между группой российских наемников, в состав которой входил Шарифуллин, и двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины длилась дольше суток.
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Крематорий оно конечно ничего..
Но в данной ситуации официальное документирование передачи тела родственникам (граждане рыфы) гражданина (рыфы погибшего на территории другого государства), спланировано и осуществляется очень грамотно. ПеСда кацапоидам, это реальные вещдоки для мн трибунала.
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Собаки сожрали ватного дурака, отдавать нечего. А может его ликвидировали птуром? тогда просто нечего отдавать .............вата разложилась на молекулы.
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нет тела...нет дела)))
косабам мертвые нужны тока для того что бы оформить помощь и ограбить рацейское родное государство!!!
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видно ФСБ не устроил ОТКАТ за тело от родичей!
Касабы!!! Ну вот низя быть такими ЖАДНЫМИ!!!
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Позор для волжского татарина воевать против украинцев!
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Ашот - это теперь супермегазнаковое имя для русни . Это ихняя карма , не побоюсь этого слова .
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В черном пакете, лежат ихтамнеты,
Едут в уродину сраные дети позорной страны...

на смерть говиролле
Российские пограничники отказались отдавать родственникам ликвидированного в районе Бахмутской трассы снайпера, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7797
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пусть бі походили гивнюковцами ..пока не одумаются..
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ліки прийняв ?
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Иди в спам, а потом донос напиши, старый идиот.
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Не быкуй,емеля , я просто поинтересовался.
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Емеля твой ватный брат, иди в спам клоун, а потом настрочи донос, как тебя учили твои дет и отец!!!
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Лучше б ты , дурашка , у своего папашки на трюселях засох.
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Уровень ватного образования зашкаливает..а..ха..ха..ха.ха
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Дошастався... Навіть і прикопати сміття після утилізації в Україні кацапня нездатна.. Доведеться нам самим підвищувати родючість українських чорноземів.. В кожному сєпару і "відпускнику" є повна доза добрив не менш ніж на гектар безмежних українських ланів.. Таке відчуття, що скоро взагалі відмовимось від хімії - тільки руська органіка.. Завалимо планету рекордними врожаями..
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Є така професія - бути ветераном з дитинства
Российские пограничники отказались отдавать родственникам ликвидированного в районе Бахмутской трассы снайпера, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 72
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Угу - з верху ще личинки , а з низу - дорослі особини "орденоносці" ..))0
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Ще пару років і наші хенерали будуть мати скільки ж.Ляксєїч з барського плеча....
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Внезапно в России возникла сложная дилемма - награждать участников штурма подмосковного макета рейхстага макетом медали "За взятие рейхстага!" или настоящей медалью "За взятие макета рейхстага!"?
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Ну , судячи з фото - дилема успішно розв'язана ...))
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Так, вони обрали обидва варіанти одночасно.
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для мордвы попандос. Как же этим чертям теперь от хуйла денег получить? за что боярышник покупать будут. нетуть кормильца теперь.
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На Лугандоне,
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...

когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...

Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...

И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..

На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...

Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..
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Прозрение будет молниеносным: в сети рассказали о ветеране из РФ, осудившем победобесие

В социальной сети рассказали о российском ветеране Второй мировой, которого возмущает происходящее в России.
Об этом написала пользователь Facebook Светлана Цветка.
Она привела рассказ россиянина Юрия, поведавшего о своем разговоре с отцом, ветераном Второй мировой.
"Отец просто поболтать хотел, поздравить меня с наступающей днюхой, поговорить о скором Дне Победы, о своей службе на Ленинградском фронте рассказать. Ну да, ну да, я с рождения знаю все эти рассказы, повторяемые из года в год. Я уже могу добавлять забытые отцом подробности всех этих рассказов. В общем, душевно так поговорили. И тут черт меня дернул рассказать ему про наклейки на автомобилях. Ну, те, которые "можем повторить". Отец несколько раз меня переспросил, правильно ли я рассмотрел, и правильно ли он меня понял. А потом, срываясь на плач, сказал негромко, чтобы мама не услышала:
- Сын, они все о**ели. Всей страной. И они достукаются, что повторят Берлин 45 года у себя в Москве. Дай мне бог не дожить..." - рассказал россиянин.
"Когда-то уже давно прочитала, что в России прозрение будет молниеносным. Очень быстро, внезапно откроются глаза у народа. Не уверена, что это уже началось, но последние события показывают, что мистер Путин таки из ху. И народ прозревает", - комментирует активистка Лиза Богуцкая.
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)))))))))))))))) Миф о загробной жизни... Там нечему прозревать!!! Если там и случится что, то это будет "грабь все что видишь..." -типа взятие "Метро" в Донецке.
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Да, пограничники рыфы прямо спросили: - А чё, скотомогильники на Донбассе уже забиты?
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" ...в процессе передачи тел погибших членов..." - точнее не скажешь. Источник:http://censor.net.ua/n438600
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а где доказательства. уже надоело вот такие новости нам сообщили мы знаем, но сука ни кому и ни чего не покажем. и у этой группы сопротивления нет даже телефона, чтоб сфоткать. кстати а поч;ему об этом не говорят обсе, или укр. погранцы( только не надо что их там нет, друг живет в россии и ездит в лнр на автобусе через эти пункты, и проверка была отовсех трех на одном пукте). так что кто то врет.
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у расиянских похраничников случился конгнитивный дисонанс итамнет превратился в ихтамтут!
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Бесценно, когда между собой срутся сторонники русскага_мира по поводу решений "властей" дыры:

Российские пограничники отказались отдавать родственникам ликвидированного в районе Бахмутской трассы снайпера, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7780
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Поки РОГИ не відпиляють, не віддадуть, це в них так завжди!😆
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Нех.. разбазаривать удобрение . Где срал , там и сдох .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские пограничники отказались отдавать родственникам ликвидированного в районе Бахмутской трассы снайпера, - ГУР МО
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