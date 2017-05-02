 Российские пограничники отказались отдавать родственникам ликвидированного в районе Бахмутской трассы снайпера, - ГУР МО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2 мая.
"С целью сокрытия присутствия российских наемников на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские власти продолжают чинить препятствия в процессе передачи тел погибших членов их семьям. 1 мая под надуманным предлогом пограничной службой РФ был задержан груз с телом убитого военнослужащего 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК ВС РФ, гражданина РФ Рафаэля Шарифулина", - рассказали в ведомстве.
Напомним, по данным группы Информационное сопротивление, уроженца Ульяновска украинские воины ликвидировали в районе Бахмутской трассы 26 апреля этого года. Снайперская дуэль между группой российских наемников, в состав которой входил Шарифуллин, и двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины длилась дольше суток.
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Но в данной ситуации официальное документирование передачи тела родственникам (граждане рыфы) гражданина (рыфы погибшего на территории другого государства), спланировано и осуществляется очень грамотно. ПеСда кацапоидам, это реальные вещдоки для мн трибунала.
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косабам мертвые нужны тока для того что бы оформить помощь и ограбить рацейское родное государство!!!
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Касабы!!! Ну вот низя быть такими ЖАДНЫМИ!!!
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Едут в уродину сраные дети позорной страны...
на смерть говиролле
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в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...
Но надо добраться,
надо собраться...
Если ужраться, то можно дня на два уснуть.
а Жаркое ж лето...
и в общем-то,нету
кондИционера - ребята ваще потекут...
И мы идём, не в хлам, но очень близко,
работа - пестня, никакого риска,
глубокий тыл, кругом сплошная вата,
вот КПП, братушки там,буряты...
И мы идём уверенно, в натуре!
Опухшие от водки и от "дури"...
идут с Ростова снова гум-конвои,
а значит где-то вновь пустырь разроют...
и значит, где-то вновь пустырь разроют..
На Лугандоне
в грязном фургоне
в целом, нехило кататься с "двухсотыми" в ночь...
Эко их крепко
тОркнули скрепы...
...Больше б дыбилов, а мы поработать не прочь...
Когда сошлись в мозгах "кисель" и водка,
по двухходовой лагерной разводке
погнали за величием бараны,
послушно сдохли, што ваще не странно..
Но нам - ведь - жить!..Кредит вот непогашен,
а тут наш профиль - мы сполна отпашем,
пока холопам за царя подохнуть сладко
и пустырей отсутствует нехватка.
и пустырей отсутствует нехватка..
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В социальной сети рассказали о российском ветеране Второй мировой, которого возмущает происходящее в России.
Об этом написала пользователь Facebook Светлана Цветка.
Она привела рассказ россиянина Юрия, поведавшего о своем разговоре с отцом, ветераном Второй мировой.
"Отец просто поболтать хотел, поздравить меня с наступающей днюхой, поговорить о скором Дне Победы, о своей службе на Ленинградском фронте рассказать. Ну да, ну да, я с рождения знаю все эти рассказы, повторяемые из года в год. Я уже могу добавлять забытые отцом подробности всех этих рассказов. В общем, душевно так поговорили. И тут черт меня дернул рассказать ему про наклейки на автомобилях. Ну, те, которые "можем повторить". Отец несколько раз меня переспросил, правильно ли я рассмотрел, и правильно ли он меня понял. А потом, срываясь на плач, сказал негромко, чтобы мама не услышала:
- Сын, они все о**ели. Всей страной. И они достукаются, что повторят Берлин 45 года у себя в Москве. Дай мне бог не дожить..." - рассказал россиянин.
"Когда-то уже давно прочитала, что в России прозрение будет молниеносным. Очень быстро, внезапно откроются глаза у народа. Не уверена, что это уже началось, но последние события показывают, что мистер Путин таки из ху. И народ прозревает", - комментирует активистка Лиза Богуцкая.
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