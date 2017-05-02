 Пограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину двух россиян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
"38 и 31-летний мужчины прибыли в Украину рейсом из Минска. При оформлении они пытались убедить пограничников, что прибыли якобы с целью туризма и будут находиться в Киеве в течение 10 дней. Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. По данному факту были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказали в пропуске через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что два дня назад на границе пограничники не пропустили 8 человек, граждан Кыргызстана, Белоруссии и России. Мужчины крепкого телосложения якобы приехали для участия в спортивных соревнованиях. Однако было установлено, что они прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликово поле", которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти. Всех выявленных лиц через границу не пропустили и вернули обратно.
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Мордоре не растет.
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Яценюк на майские особенно лютует...
молва народная говорит, что у Яценюка в Калаше магазин на 1000 патронов...
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