EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  3787  22
Все про:аэропорт (1222) Борисполь (469) Госпогранслужба (2656) пограничники (1208)

 Пограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину двух россиян

Вчера, 1 мая, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину двух россиян, прилетевших рейсом из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Читайте также: На пункте пропуска в Донецкой области у женщины приняли роды

"38 и 31-летний мужчины прибыли в Украину рейсом из Минска. При оформлении они пытались убедить пограничников, что прибыли якобы с целью туризма и будут находиться в Киеве в течение 10 дней. Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. По данному факту были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказали в пропуске через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Госпогранслужба не пропустила в Украину 8 иностранцев, направлявшихся в Одессу

Напомним, что два дня назад на границе пограничники не пропустили 8 человек, граждан Кыргызстана, Белоруссии и России. Мужчины крепкого телосложения якобы приехали для участия в спортивных соревнованиях. Однако было установлено, что они прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на "Куликово поле", которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти. Всех выявленных лиц через границу не пропустили и вернули обратно.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порадовало бы сообщение "Пограничники в "Борисполе" перестали пропускать в Украину россиян". Им предлагается исключительно пеший переход, как в зоне АТО в Донбассе между блок-постами орков и украинскими КПП. Может тогда бы до них что-то стало бы доходить, хотя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже вата в Кацапии - это импортный продукт, т.к. хлопок в
Мордоре не растет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спасли кацапов от Яценюка...
Яценюк на майские особенно лютует...
молва народная говорит, что у Яценюка в Калаше магазин на 1000 патронов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Кролика в магазине Калашникова неограниченный кредит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как достали эти кацапы, им что места мало в Мордоре?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шкодую, так і не дочекався від Василя Рибнікова опусу про поневіряння руської " пєвічькі ртом" лоліти при перетині кордону з хунтою та фошиздами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПограничники в "Борисполе" не пропустили в Украину двух россиян
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти