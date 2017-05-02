 Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппоблока"

"Сегодня в 8 утра следователем следственного управления ГУНП при активном участии радикалов "Правого сектора" мне и моему коллеге Виктору Баранскому была вручена повестка с требованием явиться на допрос… Нас доставили в управление - судя по всему, на целый день, чтобы мы не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая", - прокомментировал ситуацию В.Саутенков передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом в пресс-службе "Оппозиционного блока" утверждают, что депутаты были вызваны на допрос в рамках уголовного производства № 12014160500003700 от 02.05.2014 года, которое касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
В.Баранский также утверждает, что ему вручили повестку при содействии активистов проукраинских организаций.
"По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это Правый сектор, то ли Автомайдан, не понятно. Они вручили мне повестку. Человек 15 было представители Автомайдана, они со всех сторон заблокировали машину. Вручили повестку явиться сегодня в 9 утра в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", - приводит пресс-служба слова В.Баранского.
По этим же данным, СБУ проводит обыск у депутата облсовета от этой партии Сергея Червякова.
1716 17
Материалы по теме: Трагедия в Одессе
С Куликова поля эвакуируют людей из-за сообщения о минировании Дома профсоюзов(56)
У ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс(131)
Полиция оцепила Куликово поле в Одессе: людей пропускают через металлодетекторы. ФОТОрепортаж (обновлено)(247)
Подразделения полиции начали патрулирование в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(39)
Директор мариупольской школы называет патриотов "бесноватыми", а войну с РФ "братоубийственной". ФОТО(0)
СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж(53)
18 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года объявлены в розыск, - прокуратура(9)
http://dumskaya.net/news/chto-v-dejstvitelnosti-proizoshlo-v-odesse-vcher-035355/
Ответить
Это с вашей ссылки.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/117811_1493717414
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Журналист Леонид Швец: "Реванш выглядит вот так"(((
Ответить
Ответить
представители Автомайдана, они со всех сторон заблокировали машину :D
шествуешь-так шествуй,чмо ленивое. кацапское.и никто не заблокирует
Ответить