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 Политика Украины
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 Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппоблока"

Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" - Виктора Баранского, Виталия Саутенкова и Александра Адзеленко

"Сегодня в 8 утра следователем следственного управления ГУНП при активном участии радикалов "Правого сектора" мне и моему коллеге Виктору Баранскому была вручена повестка с требованием явиться на допрос… Нас доставили в управление - судя по всему, на целый день, чтобы мы не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая", - прокомментировал ситуацию В.Саутенков передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в пресс-службе "Оппозиционного блока" утверждают, что депутаты были вызваны на допрос в рамках уголовного производства № 12014160500003700 от 02.05.2014 года, которое касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

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В.Баранский также утверждает, что ему вручили повестку при содействии активистов проукраинских организаций.

"По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это Правый сектор, то ли Автомайдан, не понятно. Они вручили мне повестку. Человек 15 было представители Автомайдана, они со всех сторон заблокировали машину. Вручили повестку явиться сегодня в 9 утра в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", - приводит пресс-служба слова В.Баранского.

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По этим же данным, СБУ проводит обыск у депутата облсовета от этой партии Сергея Червякова.

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Вопросов масса. Кто организовал сбор пророссийских бойцов, которые атаковали проукраинский митинг? Почему милиция не пресекла это заранее? Почему никого не задерживали? Почему милиция в какие-то моменты активно сотрудничала с боевиками, фактически выступая с ними одним фронтом? Кто подбил активистов с Куликова поля баррикадироваться в здании и устраивать очередное противостояние, если все было решено еще в центре города?
Это с вашей ссылки.
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Полякають і відпустять.. Тимчасові попутники для Петра та його челяді..
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Вот это - по нашему! Рыги - служители сатаны.
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Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 5177​30 апреля в оккупированном Севастополе спектакль "Любовь по понедельникам" прошел без участия трех московских артистов - Андрея Чернышова, Вячеслава Разбегаева и Марии Добржинской. Артисты отказались приезжать на аннексированный полуостров из-за украинских санкций.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/117811_1493717414
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Молодцы, понимают всю суть проблемм плохо, что таких мало на Разсее.
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Розумнішають , розмін України на Крим невигідний для ватанів .
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Наконец-то! Начали включать мазги. Крым - это Украина. И есть и будет!
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Вылавливать ублюдков по всей Одессе и волоком тащить в суд! Только непонятно-почему спуся 3 года эти гады еще на свободе? Власть своим бездействием поощряет людоедский "русский мир", иначе почему все еще на стадии допросов? И почему негодяи испытывают дискомфорт от активистов, но не от власти?
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Вся проблема в том, что этих, как Вы говорите "ублюдков" там много. Так уж было заведено, что военным отставникам с их семьями при выходе на пенсию давали квартиры в Одессе. Есть целые многоэтажки, заселённые отставным кацапьём. Из личного опыта знаю, как они ненавидят Украину.
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для кого эта показуха?
Журналист Леонид Швец: "Реванш выглядит вот так"(((

Полиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппоблока" - Цензор.НЕТ 1864
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ога...шествие на молебен...
представители Автомайдана, они со всех сторон заблокировали машину :D

шествуешь-так шествуй,чмо ленивое. кацапское.и никто не заблокирует
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция вызвала на допрос трех депутатов Одесского облсовета от "Оппоблока"
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