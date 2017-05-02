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 Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции

Ситуация в Одессе на данный момент спокойная и контролируемая. Зафиксировали лишь один незначительный случай - женщина пыталась прнести на Куликово поле георгиевскую ленточку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича.

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Он рассказал, что атмосфера в Одессе в настоящее время позитивная. Граждане, которые изъявили желание возложить цветы в знак уважения к погибшим на Куликовом поле, имеют возможность это сделать, пройдя через арочные металлоискатели. При этом правоохранители осматривают вещи посетителей, а при необходимости проводят поверхностный осмотр самих посетителей.

Больше всего граждан на Куликовом поле правоохранители ожидают ближе к обеду. Все локации перекрыты нарядами полиции и Нацгвардии.

В Нацполиции напомнили, что для обеспечения безопасности участников мероприятий в Одессе привлечен местный гарнизон полиции, а также подразделения специального назначения из Днепра и Киева. Также прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции Киева и других регионов. Всего задействованы более 3 тыс. правоохранителей.

"Эти меры направлены, в первую очередь, на то, чтобы исключить возможное совершение каких-либо провокаций, террористических актов. Режимная зона определена с учетом событий прошлого года, когда была информация о минировании. В настоящее время мы говорим о том, что территория безопасна. Взрывотехники прошли и подтвердили эту информацию", - отметил Бабич.

По его словам, в случае поступления информации о минировании полиция задействует наряды взрывотехников, которые несут службу неподалеку от Куликового поля. Для удобства передвижения граждан организована пешеходная зона.

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В сообщении указано, что пока полицейские зафиксировали лишь один незначительный случай: наряд патрульной полиции заметил у гражданки георгиевскую ленту. С женщиной была проведена разъяснительная работа, лента изъята.

Полиция напоминает, что в места проведения массовых мероприятий на Куликовом поле запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения теракта или причинения телесных повреждений.
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Пусть бы несла возле нее бы собрались колорады, вот там их надо было бы и травить (брать за жабры).
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сразу на зашквар эту "женщину" вместе с ее полосатой тряпкой.
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зараз почнуться найкращі побажання дурі....
ну і я побажаю- щоб тебе сучку на ній і повісили.
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женщинка больна колорадским гельминтозом, а 2 мая и 9 мая у больных обычно наблюдается обострение: зуд в промежности (в верхней и нижней)
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Для мене - що свастика , що "гєоргієвская лєнта" - цілком тотожні символи диктатури, смерті та тоталітаризму..
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Та дійсно , Друже , помішались на тих полосатих стрічках. І так в країні біда , а вони масло до вогнища підливають.
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Нет конечно , видать наклонилась - и как тут не заметить !
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Ну какие то мысли странные - женщина привлекла к себе внимание короткой юбкой ну и ленточку колорадская в поле зрения попала . Ничего ТАКОГО я не писал ! Любит у нас народ домысливать !
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На счет домысливать - это вы о себе? Только вы здесь придумали коротенькую юбочку. Может женщина была в спортивном костюме?
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назву травневих свят тепер треба міняти накшталт всеукраїнське свято звіздюлєй, чи щось таке
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Чтобы рюсня поняла, сделать в Одессе маме праздник волшебного тумака.
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Отпустили и ушла себе спокойно...
Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции - Цензор.НЕТ 639 ...

Мыж не звери...
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а ноги у неё не болят,после того как ленточку у неё нашли,или она сама отдала и не вчиняла опір
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Всем любителям руцкага мира...короладских ленточек...Любимого Сралина и Пудинга....
ПРОСЬБА СОБРАТСЯ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ!!!
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С канистрами с бензином и кремом для загара.
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не забудте с собой транспорант "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!"))))
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Ватная идиотка, заставить сожрать ленту и дать пинка под зад.
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Надо было женщину-инвалида с этой ленточкой отправить по доброй российской традиции
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это типа самая широкая и длинная в мире туалетная бумага???)
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соревнования у кого длиннее в России колорадская тряпка
Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции - Цензор.НЕТ 1429
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ипать. Это наверное фотошоп. все в пестрых лентах.
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эта ленточка изобретение власовских запутинских п*дарасов
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Сделали с этой ленты маразм какой то. При союзе георгиевскую ленту носили на флоте на бескозырке только те чьи корабли (части) носили звания гвардейской части. Остальные за эту ленту могли схлопотать гаупт вахту. Но моряки уходя домой меняли эту ленту на обычную, так как рябая не смотрелась .
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это геращенка?
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Когда уже дебилы научатся называть вещи своими именами - какая нахуй "георгиевская ленточка"??! Ленточка сука у тебя на трусах и чулках! А черно-золотого цвета георгиевская ЛЕНТА - атрибут из прошлого тысячелетия, времен царизма, и не имеет (да и не хотела бы иметь-если бы даже могла!) малейшего отношения к сегодняшней действительности!
Если убогие головы имеют в виду колорадской расцветки ГВАРДЕЙСКУЮ ленту(официальное наименование) времен второй мировой войны - надо понимать, что это не награда и не отличие, а всего лишь атрибут отделки.
Мусоля на все лады эту поебень "ленточку"-вы только пропагандируете парашную мерзость, которую иначе как "ватной атрибутикой" именовать недопустимо. Всосите наконец эту простую истину! Русскомирское победобесие еще впереди-так будьте готовы не подстраиваться под него-а встретить правдой!
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Почему же " не имеет"? Имеет, с такими лентами и под такой же тряпкой, как на параше, путиногитлеровские кацапы вершили и вершат карательные операции по уничтожению населения!
Считаю что день капитуляции 8 (9 на кацапстане) нужно отменить, ибо нацизм (фашизм по кацапски) не искоренён, а победа будет лишь тогда, когда хуйло подпишет акт о капитуляции, или будет уничтожен последний кацап (нацист во всём мире)!
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...наряд патрульной полиции заметил у гражданки георгиевскую ленту....
Которую эта гражданка тут-же и сожрала по собственному желанию.
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Это диагноз. Называется рашизм головного мозга
Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции - Цензор.НЕТ 2594
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Уже реально ничего не понятно, где георгиевская, где гвардейская, Власов, царь, ВОВ, она стала мешать жить после 2014 или раньше все всё понимали, но не сильно высказывались? Вообще - это реально такая проблема или только для Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции
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