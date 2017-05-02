 Женщина пыталась пронести на Куликово поле георгиевскую ленту. В целом ситуация спокойная, - Нацполиции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича.
Он рассказал, что атмосфера в Одессе в настоящее время позитивная. Граждане, которые изъявили желание возложить цветы в знак уважения к погибшим на Куликовом поле, имеют возможность это сделать, пройдя через арочные металлоискатели. При этом правоохранители осматривают вещи посетителей, а при необходимости проводят поверхностный осмотр самих посетителей.
Больше всего граждан на Куликовом поле правоохранители ожидают ближе к обеду. Все локации перекрыты нарядами полиции и Нацгвардии.
В Нацполиции напомнили, что для обеспечения безопасности участников мероприятий в Одессе привлечен местный гарнизон полиции, а также подразделения специального назначения из Днепра и Киева. Также прибыли дополнительные экипажи патрульной полиции Киева и других регионов. Всего задействованы более 3 тыс. правоохранителей.
"Эти меры направлены, в первую очередь, на то, чтобы исключить возможное совершение каких-либо провокаций, террористических актов. Режимная зона определена с учетом событий прошлого года, когда была информация о минировании. В настоящее время мы говорим о том, что территория безопасна. Взрывотехники прошли и подтвердили эту информацию", - отметил Бабич.
По его словам, в случае поступления информации о минировании полиция задействует наряды взрывотехников, которые несут службу неподалеку от Куликового поля. Для удобства передвижения граждан организована пешеходная зона.
В сообщении указано, что пока полицейские зафиксировали лишь один незначительный случай: наряд патрульной полиции заметил у гражданки георгиевскую ленту. С женщиной была проведена разъяснительная работа, лента изъята.
Полиция напоминает, что в места проведения массовых мероприятий на Куликовом поле запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения теракта или причинения телесных повреждений.
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ну і я побажаю- щоб тебе сучку на ній і повісили.
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...
Мыж не звери...
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ПРОСЬБА СОБРАТСЯ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ!!!
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Если убогие головы имеют в виду колорадской расцветки ГВАРДЕЙСКУЮ ленту(официальное наименование) времен второй мировой войны - надо понимать, что это не награда и не отличие, а всего лишь атрибут отделки.
Мусоля на все лады эту поебень "ленточку"-вы только пропагандируете парашную мерзость, которую иначе как "ватной атрибутикой" именовать недопустимо. Всосите наконец эту простую истину! Русскомирское победобесие еще впереди-так будьте готовы не подстраиваться под него-а встретить правдой!
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Считаю что день капитуляции 8 (9 на кацапстане) нужно отменить, ибо нацизм (фашизм по кацапски) не искоренён, а победа будет лишь тогда, когда хуйло подпишет акт о капитуляции, или будет уничтожен последний кацап (нацист во всём мире)!
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Которую эта гражданка тут-же и сожрала по собственному желанию.
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