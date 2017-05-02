 Лещенко: "средства Януковича" конфисковали с нарушениями за 2 недели

Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде".
Он отмечает, что дело в отношении Кашкина было открыто 15 марта 2017 года, а приговор суда был вынесен уже через две недели, 28 марта 2017 года.
Как ранее сообщал генпрокурор Юрий Луценко, 28 апреля решение суда вступило в законную силу, поскольку закончился месячный срок для апелляции.
По словам Лещенко, Кашкин был номинальным владельцем в одной из фирм Курченко.
"Два года назад этот же Кашкин уже был судим за то, что за 500 долларов продал свои паспортные данные и стал фиктивным хозяином компании Курченко "ГазУкраина-2020". А компания "ГазУкраина-2020" разворовала средства Нафтогаза на 450 миллионов гривен, когда НАК перечислил Курченко предоплату за нефтепродукты - и ничего не получил", - пишет депутат.
По его словам, поскольку никаких бумаг от имени фирмы Кашкин не подписывал, он тогда согласился на сделку со следствием, суд признал его роль в преступной организации ничтожной и присудил штраф 51 тысячу гривен.
"При чем, если два года назад суд сказал, что Кашкин "не брав участі у фінансово-господарській діяльності цього підприємства та не отримував від неї прибутку", то теперь Кашкин превратился в полновесного "члена преступной организации Януковича-Курченко", - отмечает Лещенко.
Он также утверждает, что дело о преступной банде Януковича никак не подсудно суду в Краматорске, принявшему решение о конфискации средств.
Кроме того, по словам депутата, этим решением суда произвели спецконфискацию средств, которые были арестованы по совершенно другому уголовному производству.
"То, что сейчас конфискуют, было заморожено много месяцев назад в рамках дела в отношении Арбузова, которому вменяли растрату госбюджета при создании ведомственного телеканала "Банковское телевидения". Каким образом эти средства перекочевали в дело Курченко и его фиктивного директора Кашкина - непонятно", - отмечает Лещенко.
Он также напоминает, что полгода назад Луценко сетовал, что Украина не может конфисковать эти полтора миллиарда, потому что не установлен владелец офшорных компаний, выступающих номинальными держателями ценных бумаг. Кипр эту информацию так и не предоставил.
"Офшорные фирмы, которые держали конфискованные ОВГЗ, частично были проданы третьим лицам - в том числе скрывающемуся в Лондоне депутату Онищенко и российскому бизнесмену Фуксу. Которые, в свою очередь, могли перепродать офшорки дальше кому угодно. То есть, конфисковав по совершенно "левому" "делу Кашкина" эти средства, на самом деле Украина может получить иски от новых владельцев компаний, на которые Арбузов вешал облигации", - пишет депутат.
Он также указывает на то, что под конфискацию попадают частично деньги, частично - ценные бумаги (валютные ОВГЗ), и на часть из них срок погашения еще не настал.
"Соответственно, за часть в ценных бумагах денег бюджет не получит - будет сокращен лишь госдолг", - отметил он.
Депутат также подчеркнул, что конфискованные средства пойдут не на нужды АТО, а, согласно постановлению Кабмина, 30% денег уйдет в регионы по программам "фонд регионального развития" и "субвенции местным бюджетам".
"Ну а еще 22% спецконфискайии уйдет по такой актуальной для зоны военных действий программе, как "государственная поддержка сельскохозяйственных производителей". Если будете искать в этом списке структуры Косюка, Бахматюка или самого Порошенко - думаю, не ошибетесь", - пишет Лещенко.
Он утверждает, что на самом деле никакого прогресса в расследовании банды Януковича не произошло.
Как сообщалось, в пятницу 28 апреля стало известно, что арестованные почти 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины. Позже Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что перечисление средств закончилось.
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"Сегодня в 8 утра следователем следственного управления ГУНП при активном участии радикалов "Правого сектора" мне и моему коллеге Виктору Баранскому была вручена повестка с требованием явиться на допрос… Нас доставили в управление - судя по всему, на целый день,
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Торговой блокадой Донбасса следан еще один "большой шаг" для потери контроля Украины над временно оккупированными территориями, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.Украина не выиграла от торговой блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "РБК-Украина".
"От всех этих действий кто выиграл? Вот я сейчас не вижу, чтобы Семенченко (нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко. "ГОРДОН") бегал, рвал на себе фуфайку, как он спас Украину. Хоть один пленный освобожден? Нет. А это было требование. Это был ультиматум. Контрабанда прекращена? Нет. А это был жесткий ультиматум. Украина потеряла более 40 предприятий. Так кто выиграл от всего этого? Коломойский (украинский бизнесмен Игорь Коломойский. "ГОРДОН") и Россия", заявил Тука.
Он заявил, что у власти Украины "не было позиции" проводить блокаду и "сейчас ее нет".
"Объясняю: мы в очередной раз реагировали на происходящее. Если взять период этой блокады, как происходили события? Появились Семенченко с Парасюком (внефракционный нардеп Владимир Парасюк. "ГОРДОН"). Вместо того, чтобы их подсрачниками разогнать, смотрели, что из этого получится. Хотя все прекрасно понимали, какие будут последствия этих действий с противоположной стороны", рассказал заместитель министра.
"Буквально на следующий день эта грустная лошадь Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "ГОРДОН") мгновенно начал рассказывать о том, что хунта творит на Донбассе, о гуманитарной катастрофе. И чтобы не погибали мирные гражданские люди, "мы берем под контроль предприятия". Сейчас таким же образом они поставляют электроэнергию. Фактически идет процедура интеграции оккупированных территорий в Россию. Они не будут приняты в состав РФ. В лучшем случае, оккупированные территории будут вроде Южной Осетии ни себе, ни людям. Но нам разве от того лучше? Мы теряем контроль над частью своей территории, благодаря действиям Семенченко с Парасюком", заявил он.
Тука отметил, что решение Совета нацбезопасности и обороны было введено не в ответ на действия блокадников, а в ответ на "национализацию" боевиками предприятий.
"Блокадой фактически сделан еще один большой шаг для потери территории", сказал замминистра
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А иначе это придется делать Сраной Рашке за счет москалей
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Якщо територія окупована - як Україна могла там , над чимось , зберігати контроль ?
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ааа, так это Семенченко виноват в контрабанде
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И тут одно из двух - или революция фэйковая, или режим не преступный
В смысле неприступный
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2. Женился на женщине , не являющейся патриоткой Украины. Наверно она смотрит дома только раша- тв . И ему мозги компостирует .МУЖ И ЖЕНА -ОДНА САТАНА
3. Покупка квартиры у донецких инвесторов оставляет вопросы
4. А МОЖЕТ ЭТО БЫЛА МИМИКРИЯ? Подделка под активистов? Кто его содержал в США?
То есть проект ЛЕЩЕНКО от олигархов? Про Григоришина даже не вспоминаю.
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