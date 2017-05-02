 Очередное заседание суда по делу украинца Панова состоится сегодня

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону.
"Во время обращения к сотрудникам Северо-Кавказского окружного военного суда, где рассматривается "дело А. Панова", стало известно, что указанный гражданин Украины жив, а состояние его здоровья позволяет ему участвовать в судебном заседании, которое состоится сегодня, 2 мая", - сказал консул.
Он подчеркнул, указанное дает основания утверждать об очередной информационной акции с российской стороны.
"Следует отметить, что Панов уже не впервые становится объектом российской информационной кампании", - отметил он.
Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на блогера одного из российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти в СИЗО вследствие сердечной недостаточности украинца Панова, которого обвиняют в подготовке теракта в России.
Вместе с тем в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону заявили, что в местном СИЗО опровергли информацию о смерти украинца.
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