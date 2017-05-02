EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  1620  47
Все про:выборы (21704) КИУ (302) территориальная община (16)

 Победителем выборов в ОТГ по партийным спискам стал "Наш край", - КИУ. ИНФОГРАФИКА

По партийным спискам на выборах в объединенных территориальных общинах 30 апреля мандаты получили депутаты 16 партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Комитет избирателей Украины по итогам голосования по партийным спискам на выборах в ОТГ.

Читайте также: Еще 47 громад в 19 областях решили идти путем децентрализации, - Гройсман

Всего по партийным спискам выборы состоялись в 9 городских общинах 6 областей Украины. В общем избиралось 242 депутата.

По партийным спискам на выборах в ОТГ победил "Наш край": 42 представителя партии стали депутатами (17,4% от общего количества). На втором месте - "Оппозиционный блок" (37 депутатов, 15,3%), на третьем - БПП "Солидарность" (25, 10,3% - выше место из-за представленности в большем количестве советов), на четвертом - "Відродження" (25, 10,3%), на пятом - "Радикальная партия" (23, 9,5%).

Победителем выборов в ОТГ по партийным спискам стал Наш край, - КИУ 01

С шестого по девятое место расположились: ВО "Черкащаны" (21, 8,7%), ВО "Батькивщина" (19, 7,9%), "Единый центр" (14, 5,8%) и УКРОП (11, 4,6%).

Десятое-одиннадцатое место поделили "Самопомич" и "Стабильность" (по 5 депутатов и 2% в каждой партии).

Читайте также: Избирателям в Черкасской области выдавали заполненные бюллетени, - КИУ

Места с 12 по 15 заняли "Воля народа" (4, 1,7%), Аграрная партия, "Справедливость" и "Единство" (по 3 депутата и 1,2%). На последнем месте партия "Сила людей" (2 мандата, 0,8%).

Как сообщалось, в воскресенье 30 апреля прошли выборы глав 47 объединенных территориальных общин в 19 областях Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реально, надо уезжать от этих людей. Прошлый раз у меня было такое желание летом 13. Из-за грянувших событий Революции Достоинства решил не дергаться. Сейчас то же самое желание. Дежавю. Ок, будем искать возможности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и все опять Рыги побеждают (Наш край+Опоблок). Вод и думайте что будет на следующих выборах. Что сделал гарант чтобы спасти Украину от нашествия орков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При чем здесь гарант? Люди, как бараны выбирают рыгов!!!! У нас свобода выбора, но народ до сих пор имеет психологию рабаов..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КАК РАЗ гарант и причем!Он всех рыгов привел!Избирательную систему не дал а скорее не захотел изменить!Плюс политика барыги обозлила людей и теперь будут голосовать за кого попало!Так что кто собрался уезжать валите пока не поздно!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не пиши ерунду, у нас парламентско-президентская республика, а значит последнее слово за парламентом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё сделано было хитро.В агитках не было принадлежности кандидата к партиям.Кто в сёлах будет искать их,если они к ним на глаза даже не показывались.?Это технология и договорняк власти с рыгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перманентная война, бесконечные подорожания, отсутствие выбора, процветающая коррупция. Чего вы ожидали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гарант решил поиграть в техлология Кучмы на вторых выборах. Кучма vs симоненко, если кто помнит. Сейчас будет тоже кино. ПП будет у нас единственным борцуном с сепаратизмом в лице какого нибудь бойко-кивалова. И победит. Немного подзачистят поле: проиграют суд против Газпрома - скажут виновата вона, завалят окресности Львова мусором - скажут из-за него.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я догадуюсь как голосовали на Харьковщине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
списки мають бути відкритими..щоб не було котів у мішку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что это даст? Кто его будет изучать полностью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На вопрос ответишь? или заведешь старую песенку о страшных ольгинских троллях которым платит зарплату ФСБ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Наш край"-тіж самі Риги.Що значить коли все ЗМІ України залишилось в Ригівських-злодійских,колаборантських руках .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а при порошенкі кву оголошує результати виборів?!..... може хай бабак чи видра?.... в них такі ж повноваження.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может надо оглянуться вокруг и не фантазировать, а соизмеряться с реальностью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как там насчёт мечтаний о досрочном перевыборе правильной Рады?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смысл проводить выборы, не изменив избирательное законодательство? Всё дерьмо в результате опять пролезет в Раду.................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе не нравятся выборы потому что типа не тех выбирают?!! предложи лучший механизм!! НЕ ТЕХ ВЫБЕРУТ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ ВЫБОРЫ ПОКА НЕ ПОУМНЕЮТ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я не сказал - нравятся или не нравятся, я только подчеркнул - что произойдёт при досрочных выборах сейчас...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко - засновник партиї Ригіонів та перший прибічник безладу в Україні. Згадаєте мене він зробить все щоб "Наш край", "Опозиційний блок" та "Відродження" набрали на майбутніх виборах більше всіх.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поки будуть голосувати за партійними списками, буде таке гівно. Потрібно змінювати виборчу систему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І не тільки виборчу систему змінити (парадокс у тому, що "слугам народу" - цим самим, і належить її змінити), але й взагалі "систему", що склалася. Бо вона продокує це вічне повторення одних і тих самих "граблів" і дає можливість нічого корінно не змінювати. Про бідність народу - не кажу, і так зрозуміло, що бідними легше маніпулювати ніж заможніми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кого выберут?
Суперпатриоты: "Неправильно голосуете! Давить вас надо недоумков!"
Бывшие: "А помните, как при нас было хорошо и мирно, родные наши сограждане".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема не в том за кого голосуют (хотя это тоже не есть хороший выбор ) проблема в том что нет механизмов влияния после того как проголосовали!! ВООБЩЕ НИКАКИХ МЕХАНИЗМОВ НЕТ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тривожний дзвінок Петрові .. Невиконання передвиборчої програми, дивна поблажливість до сепаратистів, незрозумілий мирний план , "я президент миру", мінські договорняки, "потужні Петрові реформи" та суцільне зубожіння українців - ось вам і результат..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просрут Украину и опять всё канет в историю, как в 20-е годы. А если взять Киев,Одессу,Харьков...,то можно предположить ,что дадут следующие выборы -РЕВАНШ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну про Киев я бы так не сказал а вот Одесса и Харьков это да!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Киеве реванша не будет. Прививка от рьігов давно есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пом'ятаю як сперечались на Цензорі, що треба йти на вибори. А тепер зрозуміли, що виборча система не дозволить провести нормальні вибори.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты думаешь власть будет менять систему?!! АГА ЩАЗЗЗЗ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так не думаю, но все равно под давлением поменяет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Орденоносець охендовський не дарма тримається гарантом біля керма ЦВК..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахаха. Рыгионалы опять первые. Эту страну не победить. Недалеко от рабсии ушли. Пофиг что в стране, путин второе десятилетие правит. Так же и у нас. Пофиг что главные рыгионалы сбежали в рабсию, пофиг что эти рыгионалы развалили страну. Всеравно их к рулю. АПЛОДИРУЮ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отзыва депутатов нет,импичмента нет,избирательный закон не изменён,избирательная комиссия нелигитимна.Людям хоть голосуй,хоть не голосуй- получишь рыгов во главе с петей.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПобедителем выборов в ОТГ по партийным спискам стал "Наш край", - КИУ. ИНФОГРАФИКА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти