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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16975) Нацполиция (7191) стрельба (2320)

 На Русановских садах в Киеве произошла драка со стрельбой: ранен мужчина

В Киеве на Русановских садах произошла драка со стрельбой, в результате которой был ранен мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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Как отмечается, около полуночи правоохранители получили сообщение о стрельбе. По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и наряды спецподразделения.

"На месте происшествия выяснилось, что конфликт возник между двумя компаниями, которые там отдыхали: двое мужчин спровоцировали драку с оппонентом. В результате один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. Потерпевшего, а это местный житель, 1991 года рождения, с ранениями в спину и бедро госпитализировали в больницу. Впоследствии, после оказания медицинской помощи, киевлянин оставил больничное учреждение и написал заявление о том, что не имеет ни к кому претензий", - говорится в сообщении.

Двоих человек 1984 и 1971 г.р., доставили в Днепровское управление полиции для дачи объяснений и установления обстоятельств конфликта.

С места происшествия изъяли предмет, похожий на устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, три гильзы и четыре патрона калибра 9 мм. Кроме того, в автомобиле, которым управлял стрелок, изъяли охотничье ружье и 9 патронов калибра 12 мм к ней.

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Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
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Что за бред. Охотничье ружье калибром 12 мм. Может 12 калибра (диаметр ствола 18,5 мм). Цензор, пожалуйста вычитывайте информацию, которую выкладываете. Спасибо.
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те що порошенкоподібна мерзота її до цього приведе - будьте певні.....
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Парадоксально, але тіко-тіко дивився те відео на ВАТА.ТВ.
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майские, майские праздники...а где граната в костер?
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Там на Русанівських садах контингент веселий.Раніше частенько бував там на пляжі,різні там люди є.В основному алкашня,але є і агресивне бидлечко
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Одного разу навіть бухого в дупу підлітка відкачував-хлопчина нерозрахував сили ,і нагилився горілки так,що аж очі під небо закотилися.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Русановских садах в Киеве произошла драка со стрельбой: ранен мужчина
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