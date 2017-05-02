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 Общество
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Все про:пограничники (1207) роды (41) пункт пропуска (298)

 На пункте пропуска в Донецкой области у женщины приняли роды

На КПВВ "Гнутово" в Донецкой области у женщины приняли роды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-службу пограничников пишет 0629.com.ua.

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"Первого мая, уже после закрытия контрольно-пропускного пункта "Гнутово", со стороны неподконтрольной территории прибыло транспортное средство, в котором находилась беременная женщина с двумя детьми. Гражданка Украины, 1976 года рождения, находилась в предродовом состоянии", - указано в сообщении.

Роженицу доставили в модуль предоставления первой медицинской помощи, где фельдшер ГосЧС начал принимать роды. В это время пограничники оформили документы семьи на въезд на подконтрольную территорию Украины.

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Чого ж маманя не повезла нащадків орків в "вожделенную" рассею? Там би їй омріяний російський документ видали..
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Свидетельство о рождениии и социальные выплаты однозначно получит.
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Выдавил из меня слезу, спасибо тебе и тем ребятам, которые приняли роды.
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вот же как хорошо. что мы успели благоустроить кпп. заслуга туки и жебривского
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Может это определит судьбу ребёнка и в нём никогда не поселится руцкий мир.
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И это правильно. Не глупая женщина. Только психи могут желать своим детям жить под путинскими заморочками.
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Мабуть вата заради отримання допомоги припхалася в останній момент народжувати. Нафіга вони нам зі своїм приплодом?
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Родила,- хорошо. А теперь повезёт его назад, в Лугандонию?
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Так Держава нічого не робить для тих нещасних людей. Куди їй? Давай адресу - вона до тебе поїде, поживе трошки.
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А куда ближе от этого КПВВ, т.е. к какой больнице - на оккупированной или неоккупированной территории Украины?
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скорее всего поехала, чтобы документы украинские получить
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Очень вероятный вариант, но и мой прошу рассмотреть.
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Там поблизости от КПВВ в сторону лугандонии на 60-70 км нифига из медицины нет. Да и фельдшерские пункты закрыты. Так, что тетка прияняла единственно правильное решение.
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Хорошо, что всё хорошо закончилось. А вообще всегда бабы удивляли своей тупостью. Вечно за месяц и менее до родов начинают самолётами-поездами шастать, создавая людям кучу проблем.
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Поэтому надо следить за женщинами в таком состоянии, чтобы не чудили. Но в данном случае, больше на расчет похоже, как уже выше писала
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Цензор,что,больше новостей нет?Чем дальше,тем здесь грустнее?Ну нельзя уже совсем опускаться до газетёнки уровня максимум хуторка на три дома
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Теперь мы ещё и детей орков должны растить...
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Ехала за загранпаспортом что б уехать в европу и там родить.неуспела
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Это не тупость, а реалии жизни в лднр. Женщина решила что ребенок должен быть с нормальными документами, ехала рожать на контролируемую територию, не успела мслость. Родился еще один украинец, если это не так, то зачем тогда эта война ?
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родила мамаша в ночь не то сына не то дочь.
карочь- папа был кадыровцем
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Они приезжают паспорта уже только получать за 7000гр.куда входит дорога туда-обратно мимо блокпостов
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Мальчик или девочка?
Мужик наверное статью писал...
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Никак не понять, что такое "пункт пропуска"??? Между Украиной и... чем? Или то пропуск с войны? От террористов и... обратно? 42 миллиона идиотов спокойно читают "пункт пропуска" и слушают кучку мародеров - "война с Россией". Стыдно((
....Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стих: Военно-полевой договорняк )
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа пункте пропуска в Донецкой области у женщины приняли роды
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