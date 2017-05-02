 На пункте пропуска в Донецкой области у женщины приняли роды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-службу пограничников пишет 0629.com.ua.
"Первого мая, уже после закрытия контрольно-пропускного пункта "Гнутово", со стороны неподконтрольной территории прибыло транспортное средство, в котором находилась беременная женщина с двумя детьми. Гражданка Украины, 1976 года рождения, находилась в предродовом состоянии", - указано в сообщении.
Роженицу доставили в модуль предоставления первой медицинской помощи, где фельдшер ГосЧС начал принимать роды. В это время пограничники оформили документы семьи на въезд на подконтрольную территорию Украины.
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за яким курсом?
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карочь- папа был кадыровцем
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Мужик наверное статью писал...
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....Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стих: Военно-полевой договорняк )
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