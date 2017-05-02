 Полиция проводит проверку по факту падения ребенка с аттракциона в Харькове

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Сотрудники Шевченковского райотдела полиции, выехавшие на место происшествия, собрали первичный материал.
Информация о случившемся зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства, при которых ребенок получил повреждения.
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