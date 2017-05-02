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Все про:аттракцион (25) падение (186) Нацполиция (7191) Харьков (4205)

 Полиция проводит проверку по факту падения ребенка с аттракциона в Харькове

В Харькове 1 мая вечером восьмилетний мальчик упал с аттракциона в парке и получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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"Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сотрудники Шевченковского райотдела полиции, выехавшие на место происшествия, собрали первичный материал.

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Информация о случившемся зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства, при которых ребенок получил повреждения.

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Беженец с Донбасса скончался в Калужской области РФ после отказа в предоставлении убежища, - правозащитница

Сбылась мечта идиота........памереть на расее
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Боб, не сильно прикольно. Малой мог убиться.
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Это к тому, что такие аттракционы не проходят должную проверку на готовность и на них могут кататься, только, такие персонажи, как на этой гифке!
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