 Беженец с Донбасса скончался в Калужской области РФ после отказа в предоставлении убежища, - правозащитница

Об этом пишет в своем ЖЖ блогер ua-katarsis, передает Цензор.НЕТ.
"Все помнят тот радостный шакалий вой, который подняли адепты ХПП, когда МИД РФ "признал "паспорта" "Л/ДНР". То, что признали эти бумажки временно, как сказали сами МИДаки, и лишь как украинскими, адепты ХПП постарались "не заметить". Тем самым согласившись с тем, что "недосакральные" русские и дальше будут умирать, не дождавшись полноценного паспорта гр. РФ", - прокомментировал он данный факт и привел новость со ссылкой на росСМИ.
В Калужской области скончался глава семьи беженцев Донбасса Александр Владимирович М. Как 30 апреля заявила ИА REGNUM правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, случившееся после официального отказа сотрудников калужской миграционной службы продлить беженцу действие документов на временное убежище и предложения вернуться в Украину.
По словам Котляр, в настоящее время в отделе по беженцам управления по вопросам миграции УМВД по Калужской области не спешат продлевать действие документов о временном убежище переселенцам с Украины, в том числе жителям Донбасса. Причины отказов не указываются.
Ранее к правозащитнице обратился сын Александра, семья которого была вынуждена переехать в Россию в 2014 году, спасаясь от войны. Тогда они успешно получили временное убежище. Однако в апреле 2017 года в миграционной полиции отказались продлить Александру разрешение на пребывание, потребовав сдать свидетельство о временном убежище и забрать обратно свой паспорт гражданина Украины.
При этом за время проживания в России у Александра закончился срок действия украинского паспорта и существующее свидетельство о временном убежище - его единственное удостоверение личности. Однако сотрудник отдела по беженцам предложил мужчине возвратиться обратно в Украину и оформить новый паспорт. Однако, на Донбассе не продлевают действие текущих паспортов гражданина Украины и не выдают новых, подчеркнула Котляр.
"Саму Котляр, которая делает то, что клятвенно обещал сделать сам Путин - намереваются посадить. Семь томов насчитывает новое уголовное дело в отношении известной калужской правозащитницы из Обнинска Татьяны Котляр. На этот раз правоохранители обвиняют Котляр по ст. 322.3 УК РФ за фиктивную регистрацию иностранцев. В подавляющем большинстве это семьи беженцев с Украины - правозащитница "приютила" 176 человек. В 2015 году Татьяну Котляр уже судили за аналогичное преступление. Тогда правозащитницу амнистировали в связи с 70-летием Победы. Однако теперь повторная амнистия уже невозможна. У еженцев с Украины и в том, числе из Донецка и Луганска, нет по определению принимающей стороны, без этого же легализация невозможна. По закону эти люди, прежде чем подать документы на оформление российского гражданства, должны зарегистрироваться по месту жительства. В подавляющем большинстве случаев владельцы жилья, которое арендуют мигранты, отказывают им в регистрации. Переселенцы знают: в Обнинске есть два выхода из этой ситуации. Первый - купить регистрацию на "черном" рынке, она стоит 20−30 тысяч рублей. Второй - обратиться за помощью к Татьяне Котляр. Правозащитница вынуждена нарушать закон, чтобы помогать людям", - пишет блогер.
"По мнению Котляр, существующий закон несправедлив. Ведь без постановки на учет беженцы лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание, не могут легально устроиться на работу и так далее. Правозащитница считает, что в подобных случаях мигрантов надо хотя бы регистрировать по адресу местных администраций. Однако власти на это идут крайне неохотно. Трудно описать гамму чувств, которую я испытываю к властям РФ и к его верному до радостного поскуливания на любую подлость электорату", - резюмировал блогер.
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