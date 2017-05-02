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 Политика Украины
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Все про:минирование (572) Одесса (5555) Нацполиция (7191)

 Нацполиция проверяет информацию о минировании двух университетов в Одессе

В Одессе проверяют информацию о минировании двух университетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления Нацполиции в Одесской области.

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В 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через 4 минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского национального политехнического университета.

На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.

Проверка обоих университетов продолжается.

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Напомним, что сегодня в Одессе День траура в связи с 3-й годовщиной трагедии 2 мая 2014 г. Силовые структуры сегодня работают в усиленном режиме.
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кацаПсинскае ФСБ работает не покладая рук дабы побольше своих Сталагмитов в Украину запустить..
Крысы вонючие.........
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Ага, у нормальных людей выходные, а эти все в поте лица пашут.
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Вроде взялись за Одессу - ещё при Михо надо было. А може просто как всегда - гос-рекерт. Припугнуть и заставить платить мафии.
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"Честны политик", это всё-равно, что,- "Расскалённый айсберг"
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ржу...) у меня даж картинка не открілась - белое поле!..наверно что-то значит...)))
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Нечуване нахабство: мережу розлютила заява Гройсмана про зростання доходів українців. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зростання зарплат в Україні випереджає зростання цін, чим викликав обурення користувачів соціальних мереж.
Прем'єр повідомив, що в цілому по року нiбито є зростання доходів українців більш ніж на 37%, при цьому показник інфляції за цей період становить близько 15%.
"Можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає зростання цін", - резюмував Гройсман.
Його пост зібрав понад 2500 коментарів, більшість з коментаторів обурені заявою Гройсмана і називають його неправдою.
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"Полудурок. Де він бачив зарплату 6752 грн? Якщо десь і бачив то це не означає, що "доходи УКРАЇНЦІВ зросли на 37 %", "Ця статистика означає лише по-африканськи колосальний розрив між злиденним населенням і жменькою тих, хто нагородив себе правом призначати самим собі надзарплати. Немає в Україні середньої зарплати 6752 грн!", "Ага. Круто, але тільки як бути інвалідам 2 групи, які на даний момент отримують соціальну виплату в розмірі 1247 грн і немає ніяких пільг?!!! (Інформація точна, тому що це я.)", "Не знаю, у мене грязними 3200 грн, що далі, як далі бути?", "Середня 6700??? Пригадується анекдот про пиріжки де шахтар з'їв нуль а депутат 10 і в середньому по 5 пиріжків на людину", "Пане Володимир, видаліть цей пост, не насміхайтеся над людьми", "Маячня... Заходимо на будь-який сайт по працевлаштуванню і дивимося пропоновані зарплати... 5000 - 5500 грн. з натяжкою в середньому виходить", "Нечуване нахабство", - коментують користувачі Facebook.
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Мерзкие ватники хотят хоть как нагадить..................руцкое быдло.
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о дороге Одесса-Маяки в районе села Расселенец в ходе патрулирования экипажем патрульных был замечен автомобиль "Фольксваген" с литовской регистрацией, с которого выгружали в посадку какие-то предметы.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил Руслан Форостяк - советник начальника одесской областной полиции.
После того, как они увидели патрульную машину - скрылись в направлении с. Большой Дальник.
На месте были обнаружены предметы, похожие на биты, приготовленные для транспортировки.http://www.segodnya.ua/regions/odessa/na-trasse-odessa-mayaki-nayden-shron-s-bitami-1017528.html
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Як іде розслідування трагедії 2 травня в Одесі...
Это часть

Ще шестеро осіб мають статус підозрюваних.
Щодо одного з них - учасника "Євромайдану", відомого під ім'ям "сотник Микола" - кримінальне провадження припинене через його смерть від хвороби.
Четверо перебувають у розшуку.
Один із тих, кого розшукують, за даними Одеської прокуратури, перебуває у самопроголошеній "ДНР" та "підозрюється в участі у діяльності терористичної організації".
Прокурор Одеської області Олег Жученко також розповів, що ще один підозрюваний перебуває в Росії, де активно виступає у медіа з коментарями щодо подій 2 травня 2014 року.
Із шести підозрюваних одна людина перебуває за ґратами - це чоловік, якого затримали у березні 2017 року і який, за даними, правоохоронців, "переховувався від органів слідства майже 3 роки".
http://www.bbc.com/ukrainian/features-39745944
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацполиция проверяет информацию о минировании двух университетов в Одессе
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