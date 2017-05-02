 Нацполиция проверяет информацию о минировании двух университетов в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления Нацполиции в Одесской области.
В 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через 4 минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского национального политехнического университета.
На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.
Проверка обоих университетов продолжается.
Напомним, что сегодня в Одессе День траура в связи с 3-й годовщиной трагедии 2 мая 2014 г. Силовые структуры сегодня работают в усиленном режиме.
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Крысы вонючие.........
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Прем'єр повідомив, що в цілому по року нiбито є зростання доходів українців більш ніж на 37%, при цьому показник інфляції за цей період становить близько 15%.
"Можемо сміливо говорити, що зростання зарплат нарешті випереджає зростання цін", - резюмував Гройсман.
Його пост зібрав понад 2500 коментарів, більшість з коментаторів обурені заявою Гройсмана і називають його неправдою.
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Об этом в социальной сети Facebook сообщил Руслан Форостяк - советник начальника одесской областной полиции.
После того, как они увидели патрульную машину - скрылись в направлении с. Большой Дальник.
На месте были обнаружены предметы, похожие на биты, приготовленные для транспортировки.http://www.segodnya.ua/regions/odessa/na-trasse-odessa-mayaki-nayden-shron-s-bitami-1017528.html
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Это часть
Ще шестеро осіб мають статус підозрюваних.
Щодо одного з них - учасника "Євромайдану", відомого під ім'ям "сотник Микола" - кримінальне провадження припинене через його смерть від хвороби.
Четверо перебувають у розшуку.
Один із тих, кого розшукують, за даними Одеської прокуратури, перебуває у самопроголошеній "ДНР" та "підозрюється в участі у діяльності терористичної організації".
Прокурор Одеської області Олег Жученко також розповів, що ще один підозрюваний перебуває в Росії, де активно виступає у медіа з коментарями щодо подій 2 травня 2014 року.
Із шести підозрюваних одна людина перебуває за ґратами - це чоловік, якого затримали у березні 2017 року і який, за даними, правоохоронців, "переховувався від органів слідства майже 3 роки".
http://www.bbc.com/ukrainian/features-39745944
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