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 Политика Украины
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Все про:обыск (1069) Одесса (5555) СБУ (14126)

 У ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс

Правоохранители проводят обыски у некоторых пророссийских активистов в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим.

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"Друзья, у меня проводится обыск", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, СМИ сообщают, что обыски проводятся сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным - по пяти адресам.

Вместе с тем, в пресс-службе управления СБУ в Одесской области е смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков.

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"На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица", - сказала агентству пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.

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Ніколи не розумів як можна українцю в Україні бути проросійськми активістом? Що взагалі за маячня. Це те саме, що бути проамериканським активістом. Цирк на дроті.
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це ти шось таке серонув, шо на голову не налазить.
а ну спробуй ще раз пояснити - шо ти хотів сказати?
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Влітку зустівся з одник корешком. Раніше разом працювали, в повной ідилії з розумом. А тут бац - підмінили.
Пита, як зустрів день ВМФ. Та, кажу, я совдепові свята не святкую. Так, згадати лише.
А він, як почав грузити. Потім за крисчанський міст, мовляв ось ось збудують...
Послухав його, тай сказав: Ти живеш де? В Україні?! Їсиж сито, п'еш вдосталь, але чому ж ти до Неньки спиною? Чому ти Батьківщину своїх дітей так зневажаєш (сам він с казахстану).
А что она, эта Украина мне дала за 25 лет? Мля, проміркував я, от вам і вата серед нас. Дуже забогато дивляться рашатеве...
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Морис Ибрагим, родившегося в Ливане, украинец?
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і що з того. Паспорт у нього український. Він прожив в Україні багато років. Навіть якщо він ліванець, то яким боком взагалі до Росії?
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А были прогитлеровские активисты в москве в 1941-1945?
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Нужно не обыски проводить,а вывозить в лес и закапывать!Без суда и следствия!Благодаря таким тварям на Донбассе война идёт четвёртый год!!!И там уже погибло больше ста тысяч людей с обеих сторон!А в Одессе только спешили 50 сепаров и мир в регионе!!!Есть разница 100 000 убитыми и 50 человек сожжено...
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То добре, коли є ліс. А мі в степу. Правда річка є, так гівно спробуй потопи.
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Ага, шо б потім смерділо... Кремація, тіко кремація. Хоча б як в Індії.
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У этих "активистов" давно пора проводить не обыски в офисах, а "шмон" в камерах (хотя бы в СИЗО)! Достали уже "керманичі країни" со своим "толерантным отношением" ко всей этой кацапско - сепарской сволоте, что во время войны нагло в открытую работает на врага!!! Может настоящим Патриотам Украины (а не таким "пиаристам", как нынешнее руководство нашей страны) самим взять на себя выполнение обязанностей спецслужб по ликвидации вражеской агентуры?! Как думаете, "можновладці"? Смотрите только, как бы в этом случае потом и вас "ненароком" не "зацепило"! А то один "человеколюб" в свое время сказал: "лес рубят, - щепки летят"... Так что имейте это в виду, ... "щепки", вообразившие себя "небожителями"!!!
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скоро Украина увидит с телеэкранов такое лицо...перед внеочередными выборами презика.У ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс - Цензор.НЕТ 3122
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Как говорила моя бабушка: Лучше выстрелить, перезарядить и ещё раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать - «кто тут?».
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шотам обшукувать?!.... попросить священний вогонь одеси направить їх напутьістинний, хто не встиг втікти до росії.....
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Власть Парашенко не доводит ни одно следствие до конца. Нет наказания за расстрел НС, точнее всех виновных выпустили на РФию.
С расследованием 2 мая по Одессе тоже тупик. Хотя все погибшие были в неестественных позах, много просто до окна не могли дойти. Такое чувство, что их отравили каким то газом.
Нам нужен украинский президент, а не барыга, продающий интересы Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс
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