 У ряда пророссийских активистов Одессы проходят обыски, - Интерфакс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, о проведении обыска сообщил один из лидеров пророссийских активистов Морис Ибрагим.
"Друзья, у меня проводится обыск", - написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, СМИ сообщают, что обыски проводятся сотрудниками СБУ по двум, а по другим данным - по пяти адресам.
Вместе с тем, в пресс-службе управления СБУ в Одесской области е смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков.
"На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица", - сказала агентству пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.
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а ну спробуй ще раз пояснити - шо ти хотів сказати?
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Пита, як зустрів день ВМФ. Та, кажу, я совдепові свята не святкую. Так, згадати лише.
А він, як почав грузити. Потім за крисчанський міст, мовляв ось ось збудують...
Послухав його, тай сказав: Ти живеш де? В Україні?! Їсиж сито, п'еш вдосталь, але чому ж ти до Неньки спиною? Чому ти Батьківщину своїх дітей так зневажаєш (сам він с казахстану).
А что она, эта Украина мне дала за 25 лет? Мля, проміркував я, от вам і вата серед нас. Дуже забогато дивляться рашатеве...
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С расследованием 2 мая по Одессе тоже тупик. Хотя все погибшие были в неестественных позах, много просто до окна не могли дойти. Такое чувство, что их отравили каким то газом.
Нам нужен украинский президент, а не барыга, продающий интересы Украины!
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