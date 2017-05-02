 В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Панова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова.
"Мы связались с российскими органами власти. В УФСИН и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров", - сказал дипломат.
Напомним, ранее российские СМИ распространили сообщение о смерти из-за сердечной недостаточности украинца Артура Панова, обвиняемого в подготовке теракта в России.
14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в якобы преступной деятельности украинца.
Российская сторона обвинения утверждает, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с возможной целью совершения теракта на территории России.
На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Известно, что находясь под стражей Панов Артур неоднократно объявлял голодовки, что могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья.
Артура Панова, приехавшего в Ростов-на-Дону из оккупированного Луганска, задержали в декабре 2015 года. По утверждению следствия, во время обыска у молодого человека якобы нашли взрывное устройство. Следователи считают, что Панов якобы планировал теракт в театре имени Горького в Ростове-на-Дону и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии" (RAF).
Панову предъявлены обвинения в в покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), склонении к терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК), призывах к терроризму (част 1 статьи 205.2 УК), а также в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК). В феврале стало известно, что Панов якобы частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранению и изготовлению взрывчатки. Он отказался признать вину в склонении к терроризму.
По делу также проходит житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, который якобы помогал Панову в подготовке теракта. В переписке Смышляев пояснял Панову, что негативно относится к насильственным способам смены власти; его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК (пособничество в подготовке теракта). Источник: /p438562
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Реальная карта 1919 года:
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Ну, "ОПРОВЕРГАЮТ" - ЭТО ПОНЯТНО ...
А ...это......ДАЛЬШЕ ТО КАКОЙ "ХОД" БУДЕТ? КОМУ "ОБВИНЕНИЯ ПРЕДЬЯВЛЯТЬ" ("судить") то...?
Или он "КАК ЛЕНИН".....уже........."ТАКОЙ МОЛОДОЙ"...
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Наиболее влиятельными политическими силами были «черноморцы» и «линейцы». «Черноморцы», более сильные экономически и политически, представляли украиноязычное черноморское казачество и стояли на федералистических либо сепаратических проукраинских позициях.
Приоритетными направлениями внутренней политики были: решение социальных, национальных и экономических проблем, мероприятия по переводу на украинский язык учебных заведений в районах, где украинцы составляли большинство. Во внешней политике - борьба с большевизмом, ориентация на Украину, в частности поддержка движения за объединение с Украиной на федеративной основе[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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http://alter-idea.info/ukraina-v-granitsah-1919-goda-arhivy/
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Согласно информации в СМИ и материалах дела, Артур сам пересек границу под видом беженца и до момента задержания как минимум неделю жил в России, однако это далеко не так. Имеются доказательства, что Артура из Украины действительно вывезли. После того, как его привезли в Ростов, его в течении недели удерживали в полузаброшенном здании расположенного в центре Ростова-на-Дону, там у него с собой был мобильный телефон из которого сотрудники российских спецслужб извлекли SIM-карту, чтобы Артур не смог ни с кем связаться, ему было запрещено подходить к дверям и окнам. А только 4 декабря его отвезли в Пролетарский отдел СУ СК, где предъявили обвинение в терроризме...
https://www.obozrevatel.com/blogs/76983-rostovskij-terrorist.htm
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От столицы до границ Родины моей,
километров нам не счесть.
С голубыми небесами, желтыми полями,
наша Родина великая не имеет края.
Дом, где мы с тобой живем,
то, что в сердце бережем,
называем мы Отчизной,
своей любимой Украиной!
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Надо лично проверять, они утверждают что на Донбассе ихтамнет, нельзя лжецам верить на слово.
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