 В Колумбии разбился военный самолет: 8 погибших

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает El Tiempo.
В результате крушения погибли восемь человек.
Самолет Cessna попал авиакатастрофу в департаменте Кундинамарка. По предварительной информации, он врезался в телекоммуникационную антенну. По факту крушения проводится расследование.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил в Twitter информацию о гибели восьми человек при крушении самолета.
"Наша солидарность с семьями погибших в авиакатастрофе самолета в Кундинамарка. 8 человек погибли", - написал он.
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Пострадали те,кто был не пристёгнут!Ох уж этот пацакская скрепа.А мне море по колено,а мне горы по по плечу!Пристёгиваться надо,пацаки
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Антенну наверно еще Пашка Эскобар ставил? Нее?
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