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Все про:авиакатастрофа (1053) Колумбия (20)

 В Колумбии разбился военный самолет: 8 погибших

По предварительной информации, самолет врезался в телекоммуникационную антенну

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает El Tiempo.

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В результате крушения погибли восемь человек.

Самолет Cessna попал авиакатастрофу в департаменте Кундинамарка. По предварительной информации, он врезался в телекоммуникационную антенну. По факту крушения проводится расследование.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил в Twitter информацию о гибели восьми человек при крушении самолета.

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"Наша солидарность с семьями погибших в авиакатастрофе самолета в Кундинамарка. 8 человек погибли", - написал он.
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Однако турбулентность, в которую попал самолет, невозможно было предугадать", - добавил М.Фетисов. В понедельник самолет "Аэрофлота" Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва - Бангкок, попал в зону турбуленнтности....

Пострадали те,кто был не пристёгнут!Ох уж этот пацакская скрепа.А мне море по колено,а мне горы по по плечу!Пристёгиваться надо,пацаки
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Глупый вопрос:
Антенну наверно еще Пашка Эскобар ставил? Нее?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Колумбии разбился военный самолет: 8 погибших
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