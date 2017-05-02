 Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа отметил, что главы государств, вероятно, планируют обсудить войну в Сирии.
Телефонный разговор американского и российского президентов состоится в 19:30 по киевскому времени.
Это будет третий телефонный разговор Трампа и Путина. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, во время которого президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном. 4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.
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За первые 100 дней Трамп больше 20 раз летал играть в гольф. Но не нашел времени встретиться с самым могущественным политиком мира.
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А Томагавки сделают свое дело)))
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Переговоры Трампа с Путиным закончатся взаимовыгодным коммюнике. Путин выведет войска из Украины, а Трамп оплатит телефонный разговор.
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В оккупированном Донецке, в парке «Городок» по указанию «городской администрации» проводят так называемый «Фестиваль уличной еды».
Об этом сообщают «Новости Донбасса».
По предварительной информации, в парке должны были быть представлены крупные торговые сети и рестораны Донецка, но большинство участников проигнорировало мероприятие.
На рекламном баннере, размещенном на входе в парк, представлена местная торговая сеть «Мост», которая открылась с разрешения «ДНР» в здании ТМ «Метро». Продукция сети «Амстор» и ресторана «Fastoran» также должна быть представлена на фестивале, но пока из участников свои прилавки разложили ресторан «Аркадия» и хенд-мейд мастерская «Ваниль».
Последняя предлагает посетителям фестиваля футболки «Я - сепаратист», значки и брелоки с символикой «ДНР». Стоимость футболки составляет 1000 рублей (500 гривен). Наклейки на машину от 100 до 150 рублей (50-75 гривен). Также в продаже есть чехлы для бутылок. Их стоимость - 300 рублей (150 гривен).
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Хунта пробивает на жор!!!)
А ДНР/ЛНР на тоску))))и уныние
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Иль они даются в комплекте с сепаром?
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"Путин умер. Его убила девочка"
Одна девочка переехала с родителями в новую квартиру. Легли все спать: папа и мама в спальне, а девочка - тоже в спальне.
Ровно в двенадцать часов ночи девочка проснулась от какого-то шума. Смотрит, а на стене, на обоях - сиреневое пятно проступило в виде Путина. Девочка взяла гвоздик и проковыряло пятно с левой стороны. Пятно страшно закричало и уползло в электрическую розетку. Родители прибежали к девочке и спрашивают:
- Что случилось, девочка?!
Но она ничего не сказала, а легла себе дальше спать. Наутро показывают по телевизору правительство, а там Путин без одного глаза.
На другую ночь опять в двенадцать часов девочка смотрит на стене, а там опять - сиреневое пятно.
Девочка взяла гвоздик и проковыряла его с правой стороны. Опять пятно заорало и уползло за обои.
Наутро в телевизоре показывают Путина, а он совсем слепой стал. Кто-то ему ночью второй глаз выколол.
ФСО и ФСБ с ног сбилось, ищут, кто президента зрения лишил.
А сам он не говорит, боится, чтобы его в педофилии не обвинили. Наступила третья ночь.
А девочка уже приготовилась. Взяла вечером молоток, лежит в постели и думает: "как это приятно, когда холодный молоток между коленок засунуть". И как только пятно выползло из розетки - хрясь его по морде молотком. Оно закричало страшно и никуда больше не уползало.
Наутро показывают по телевизору правительство, а Путина там и нет уже.
Родители испугались пятна и вызвали полицию. Та приехала, все измерила и арестовала девочку.
Потом говорят по телевизору: "Путин умер, его убила девочка молотком. Завтра она будет расстреляна".
Многие люди обрадовались, что оппозиционерку расстреляют. Но девочка не виновата, она просто не хотела, чтобы всякие пятна лазили по квартире.
Поэтому сейчас подана заявка на митинг против расстрела девочки. Все ждут, если ее согласуют - то люди пойдут на митинг, если не согласуют - то не пойдут, а поедут на дачу.
Поддержите девочку, сходите на митинг.
Игорь Поночевный
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Но его я ответом не удостою
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- .........
- як не мама?
- ........
- як пишов на х...?
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https://youtu.be/Ce-FDOGY4Ss
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чи то все постанова (а я гадаю, що саме так)
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- Бгосьте вашу унылую лабуду пго электгификацию всей стганы! Надежда Константиновна - собигайте чемоданы; едем пгямо сейчас!!!
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- Как же так, отец родной?
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Не,ну понятно,что вовик боится из бункера вылезти,но так чтоб оба и в один день(((
Зато сегодня праздник на парашн-тв,будут тему обсасывать как леденец.
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-путин разрешил Трампу позвонить! И тд
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вовику-хуйлу прямо скажут, чтобы не дёргался во время игры взрослых дядей и не влезал в чужие многоходовочки
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