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Все про:Путин (23690) Сирия (2413) Трамп (1027)

 Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует пообщаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

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Высокопоставленный чиновник администрации Трампа отметил, что главы государств, вероятно, планируют обсудить войну в Сирии.

Телефонный разговор американского и российского президентов состоится в 19:30 по киевскому времени.

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Это будет третий телефонный разговор Трампа и Путина. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, во время которого президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном. 4 апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.


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Ну, наконец-то Трамп снизошел до Путина, а то все гольфом был занят.
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Хуйла назвать Хуйлом даже по телефону это уже залог что день удался
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Тётя Роза‏ @ANAKOYHER

За первые 100 дней Трамп больше 20 раз летал играть в гольф. Но не нашел времени встретиться с самым могущественным политиком мира.
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К чему ваш комментарий? Вы хоть в тему @@@@@те.
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Трамп уже знает как по английски будет "*уйло"?
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ГПС определит место нахождения ХУ*ЛА)))
А Томагавки сделают свое дело)))
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Ватников должна гордость распирать потому, как опущенному петуху хуйлу сам Трамп будет звонить
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Поверь... ща путлер ТВ бут визжать на весь мир, шо Трамп к вяликому напросился... типа нищеброд... давно замечено их дешёвое вяличие.
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Тут без вариантов, хуйло педафилыч всегда всех переиграло
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А кто забанил? Отличная песня о нелёгкой судьбе свино-кассаба! Они же в паРаше все так живут...
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Наша Канада‏ @NashaCanada
Переговоры Трампа с Путиным закончатся взаимовыгодным коммюнике. Путин выведет войска из Украины, а Трамп оплатит телефонный разговор.
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Видимо Дональд лично хочет услышать принял Хуйло ультиматум или нет, который ему Тилерсон передал . Но только до Дональда еще не дошло , что Хуйло живет по принципу . обещать еще не значит женится.
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та куда хуйлу жениться? просто выбросят как контрацептив
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100% ,Трамп как бизнесмен привык общаться с людьми у которых слова с делами не расходятся , по тому если Хуйло по своей старой привычке его захочет кинуть , то его точно ожидает судьба штопанного использованного презерватива.
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Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 8543Без посетителей и почти без еды, - в оккупированном Донецке провели «фестиваль уличной еды»

Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 3047

В оккупированном Донецке, в парке «Городок» по указанию «городской администрации» проводят так называемый «Фестиваль уличной еды».
Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 6760 Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 5362Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 8574

Об этом сообщают «Новости Донбасса».
По предварительной информации, в парке должны были быть представлены крупные торговые сети и рестораны Донецка, но большинство участников проигнорировало мероприятие.
На рекламном баннере, размещенном на входе в парк, представлена местная торговая сеть «Мост», которая открылась с разрешения «ДНР» в здании ТМ «Метро». Продукция сети «Амстор» и ресторана «Fastoran» также должна быть представлена на фестивале, но пока из участников свои прилавки разложили ресторан «Аркадия» и хенд-мейд мастерская «Ваниль».
Последняя предлагает посетителям фестиваля футболки «Я - сепаратист», значки и брелоки с символикой «ДНР». Стоимость футболки составляет 1000 рублей (500 гривен). Наклейки на машину от 100 до 150 рублей (50-75 гривен). Также в продаже есть чехлы для бутылок. Их стоимость - 300 рублей (150 гривен).
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а у нас на Контрактовой площе людей было не меряно на фесте уличной хавки)))
Хунта пробивает на жор!!!)
А ДНР/ЛНР на тоску))))и уныние
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А чё так дорого футболки?
Иль они даются в комплекте с сепаром?
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Это безвозвратный кредит на деревянный макинтош. Всем сепарам ..купившим футболку ..скидка при покупке гроба!
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Дутерте послал подальше, придётся Путину звонить...)
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Что ,мордва позорная, ещё не закончилось вЯличие, бродит? Недолго осталось ...
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Может и не успеть:

"Путин умер. Его убила девочка"

Одна девочка переехала с родителями в новую квартиру. Легли все спать: папа и мама в спальне, а девочка - тоже в спальне.
Ровно в двенадцать часов ночи девочка проснулась от какого-то шума. Смотрит, а на стене, на обоях - сиреневое пятно проступило в виде Путина. Девочка взяла гвоздик и проковыряло пятно с левой стороны. Пятно страшно закричало и уползло в электрическую розетку. Родители прибежали к девочке и спрашивают:
- Что случилось, девочка?!
Но она ничего не сказала, а легла себе дальше спать. Наутро показывают по телевизору правительство, а там Путин без одного глаза.
На другую ночь опять в двенадцать часов девочка смотрит на стене, а там опять - сиреневое пятно.
Девочка взяла гвоздик и проковыряла его с правой стороны. Опять пятно заорало и уползло за обои.
Наутро в телевизоре показывают Путина, а он совсем слепой стал. Кто-то ему ночью второй глаз выколол.
ФСО и ФСБ с ног сбилось, ищут, кто президента зрения лишил.
А сам он не говорит, боится, чтобы его в педофилии не обвинили. Наступила третья ночь.
А девочка уже приготовилась. Взяла вечером молоток, лежит в постели и думает: "как это приятно, когда холодный молоток между коленок засунуть". И как только пятно выползло из розетки - хрясь его по морде молотком. Оно закричало страшно и никуда больше не уползало.
Наутро показывают по телевизору правительство, а Путина там и нет уже.
Родители испугались пятна и вызвали полицию. Та приехала, все измерила и арестовала девочку.
Потом говорят по телевизору: "Путин умер, его убила девочка молотком. Завтра она будет расстреляна".
Многие люди обрадовались, что оппозиционерку расстреляют. Но девочка не виновата, она просто не хотела, чтобы всякие пятна лазили по квартире.
Поэтому сейчас подана заявка на митинг против расстрела девочки. Все ждут, если ее согласуют - то люди пойдут на митинг, если не согласуют - то не пойдут, а поедут на дачу.
Поддержите девочку, сходите на митинг.
Игорь Поночевный
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Кацапня завмерла в напруженому очікуванні - з якої ноги сьогодні встане містер Трамп, чи буде він прихильним до хуйлуші та його холопів?
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Изоляция России усиливается - Меркель вслед за Тиллерсоном лично с изолентой приезжают, чтоб заизолировать, теперь вот Трамп по телфону изолировать будет - ПЭРЭМОГА! :D
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Ещё один дерьмоплюй пришёл вонять своим руцким «миром»… малоВата ты дерьма в рот набрал…. набери ещё.... и побольше.... плеваться сподручней будет, да и нам веселее.
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Ты прям меня процитировал, только не к месту )) Где дерьмо? Я вас просто ласково с перемогой поздравил )) Дерьмо (заметь) в соседнем ответе твоего соотечественника
Но его я ответом не удостою
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ватан,а правда,что все бараны с "Ашот-7" после потопления вашей консервной банки написали рапорта на увольнение?
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Твоё хуйло уе давно из бункера не выходит, сидит и срётся от страху, а ты лишнехромосомное телевизора насмотрелось и кукарекаешь тут о вяличии ботоксного педофила.
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А по красному телефону йяду мона передать?
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а шо з тим уркою путіним-хуйло балакати, воно як було чмо, так і є!!!!
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- алло мама?
- .........
- як не мама?
- ........
- як пишов на х...?
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Мечтать не вредно )
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Ватник, твоё хуйло путин, опущенный петух, которого никуда не приглашают и руки не подают.............оно изгой, что может быть хуже?
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есои бы валуев родился женщиной....ну или пол сменил :D

Сегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным - Цензор.НЕТ 5575
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аахахахахаааа... Мис паРаша получилась бы...
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По нему реально,Голливуд плачет.Ему ото Хищников играть,Годзил и т.п.Я б ему роль Шивы дал,из Мортал Комбата.ТРОЯ" - ПОЕДИНОК АХИЛЛЕСА и БАГРИСА
https://youtu.be/Ce-FDOGY4Ss
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от і подивимось шо він скаже гниді, яка бомбить дітей
чи то все постанова (а я гадаю, що саме так)
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Грицак кинь ухо на провод.Або пранкера найми.Посмеёмся
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Если бы Ленин увидел Америку сейчас - он бы сказал:
- Бгосьте вашу унылую лабуду пго электгификацию всей стганы! Надежда Константиновна - собигайте чемоданы; едем пгямо сейчас!!!
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БЮДЖЕТ ШТАТА КАЛИФОНИЯ НА ЭТОТ ГОД БОЛЬШЕ БЮДЖЕТА ВСЕЙ вЯЛИКАЙ рабССИИ НА 37 ЯРДОВ,о чём Трампу беседовать со Сталагмитом с зарплатой 12 000 баксов в месяц?
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- Блядимир, придётся вернуть!
- Как же так, отец родной?
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Что-то подозрительно...и меркель и трамп в один день????ЧТО затевается,кто в курсе???
Не,ну понятно,что вовик боится из бункера вылезти,но так чтоб оба и в один день(((
Зато сегодня праздник на парашн-тв,будут тему обсасывать как леденец.
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Трампыч пообещал не срать в подъездах Сталагмитной и без того РАБссии..
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Интересно с каким соболезнованием он позвонит на этот раз? Надеюсь с соболезнованием о кончине самого Путина
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Пора высказать соболезнования по поводу эффективности комплексов С-400.
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Представляю заготовочки на рашатв..
-путин разрешил Трампу позвонить! И тд
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Будут итоги подводить, как в Одессе прошел День шашлыка
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Лейтенант кгб вован лексус будет звонить путину.а там и шарий подтянется
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Со вчерашнего вечера Путя не ест не пьет , уже сделал себе очистительную клизму - готовится к разговору с Трампом . И уже ни у кого не будет повода сказать , что мол " Владимир Владимирович обосрался во время разговора " .
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похоже, что основной темой разговора будет КНДР
вовику-хуйлу прямо скажут, чтобы не дёргался во время игры взрослых дядей и не влезал в чужие многоходовочки
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСегодня вечером Трамп планирует телефонный разговор с Путиным
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