EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  9583  85
Все про:актер (246) Крым (19629) черный список (38)

 Звезда "Бандитского Петербурга" актер Певцов попал в черный список "Миротворца"

Российский актер Дмитрий Певцов, который известен своей игрой в сериале "Бандитский Петербург", внесен в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма после аннексии полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Миротворца".

Читайте также: Украина не будет отменять "черные списки" российских деятелей культуры на время Евровидения, - Кириленко

"Отрицание российской агрессии, поддержка оккупационного режима. С нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном Россией Крыму", - говорится в сообщении.

Певцов выступал в аннексированном Крыму на концерте "День России в Крыму" в 2015 году.

Читайте также: Работа над составлением списка антиукраинских сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" во избежание спекуляций, - Мининформполитики

Ранее российские исполнители Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в черный список сайта "Миротворец".



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бандит из "Бандитского петербурга" попал в базу Миротворца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы есть то, что мы делаем, поэтому роли в кинофильмах естественно дополняются "ролями" в реальной жизни: человек может сколько угодно играть позитивных героев, но если при этом он поддержал силовой захват части "дружественной" страны - он ватан и в нашем будущем ему делать нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НУУУУ
А ШО НЕ ТАК?
БАНДИТ ПОПАЛ В БАЗУ.
ВСЁ ЧЁТКО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Думаю я, что ему это фиолетово. Наоборот, даже показатель его крутости в глазах окружающих россиян. А вот если бы, например, по линии Интерпола или подобных организаций преследовать- это другое дело. А остальное- это курам на смех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну в этом позитив хотя б потому, что у ваты на столько пригорело, что она аж решила на цензоре коммент написать всем на смех. Позитив же
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всему свое время, может дойдет дело и до Интерпола. А за поддержку пуйла немало российских "звезд" получили запрет на въезд в те же страны Балтии.
И деньги немалые они зарабатывали как раз гастролируя и получая гонорары от проката своих фильмов в Украине.
А теперь пусть гастролируют в Нижневартовске и Воркуте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
За Воркуту не скажу, а в Нижневартовске наверняка бабла можно за концерт срубить не меньше, чем в Киеве. Народ там не бедный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да, и в Тюмени тоже можно неплохие деньги срубить.
Только в Киеве, Одессе, Днепре комфортнее и приятнее. Иначе гастролеры из Нижневартовска и не вылезали бы.
А запрет проката фильмом с их участием в Украине по их карманам ударил нормально.
Вне постсовка эти "звезды" никому неизвестны и неинтересны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глянь на нынешние афиши в больших украинских городах, особенно на Востоке.. Прут всякие Садальские-Панкратовы с антрепризами на хохляцкое бабло. Война не война..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я думаю нет. Нахождение в миротворце скоро будет равносильно вынесению приговора суда. Сейчас просто умышленно мягко с такой русней обращаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю ты не прав Певцов Голливуду или европейскому кинематографу не нужен. Те же «звезды» USSR, - Крамаров, Видов и т.д. больших ролей не получали и известности не добились. Такие как Виктор Ильичев и Александр Денисов те и вовсе оказались не у дел. Так что вся эта эстрадная и кино шелупонь были востребованы, лише на теренах колишнього Совка.
И то что его и прочих лишили халтуры, которой они занимались в Украине, ощутимый удар по их карману. Кроме того вакуум нужно заполнять своими исполнителями, а не меценатствовать москвитянам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну есть пара украинок в высшей лиге. сам вспомнишь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Известность делает «ящик», а он до сих пор мацковский И «высшая» лига отнюдь не Пугачева и Аллегрова
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, не фиолетово. Театр собирается на гастроли в Украину, просматриваются списки артистов и находят, кто нарушал законы Украины. Лолита тоже ехала дочь проведать почему-то с продюсером и музыкантами. Деньги всем нужны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Злой Вы: ну хотела она спеть песенку больной дочке под музыку... А Вы сразу "Бабло... бабло..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То-то такі курки як лоліта , воробєй та корольова сміються.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свежее подтверждение того, что раша-артистам не фиолетово.

Московские актеры Андрей Чернышев, Мария Добжинская, Вячеслав Разбегаев отказались выступать в Севастополе, опасаясь получить запрет на въезд на Украину.

Объявление об их замене в спектакле «Любовь по понедельникам», который состоялся 30 апреля, было вывешено в Севастопольском центре культуры и искусств.

Звезда "Бандитского Петербурга" актер Певцов попал в черный список "Миротворца" - Цензор.НЕТ 1902
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выступали они 1 мая в Ялте кроме Разбегаева которого заменил Майков (Пчёла из Бригады) и еще Бочкарева была.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бочкаревой уже терять нечего, она и раньше выступала в Крыму и тоже занесена в базу Миротворца.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виступав у 15-му році, а в список потрапив тільки зараз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мо і так, але очевидно що процес внесення ну дууууже тривалий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пустить до Конотопа, а затем вернуть в "Бандитский Петербург". Пускай тоже расскажет, как били его маму в Киеве. Изголодавшаяся по новостям из Украины вата "на Ура" встретит героя, пострадавшего от "Хунты"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Злі Бандерівці бандітика в трусіках розп'яли !!!!! Нє забудім нє простім !!!!!!😊😊😊😊😊😊😊😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Певцов бездарное, мерзкое, лишнехромосомное чмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не понимаю, что Шнур делал в Крыму. Он же довольно открыто осуждает политику Кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное, как он туда попал. А посещать Крым по украинским законам не нарушение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Осуждать политику Кремля - не значит поддерживать политику Киева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот Певцов снялся в 76 фильмах, но ко нибудь может сказать в каких с ходу? Не сможете потому,как фильмы сплошной шлак низкопробный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я помню только По Прозвищу Зверь... ну и сериал этот, который правда видел 1-2 серии ))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Крым "наш",Крым "ваш".
А по факту- про'бали.
Америка просила соблюдать спокойствие при аннексии(по словам Турчинова)
мол все наладится,лиш бы небыло жертв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
было такое.
Но жертвы на крысме еще будут массовые. много мордвы там издохнет, и ее прихвостней с рузькаизичными челюстями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смысл этих действий не в величине таланта паяцев. Идея в их заметности у публики. Мол, если "ТАКОГА ЧИЛАВЕКА наказывают, то ,Мань, мож лучша в Турции побухаем. Мало ли чо"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бандитский петербург это их внутреннее состояние это их образ жизни понятный и приятный им
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та у тех артистов мозга в большинстве случаев нет, он даже не разбирается что к чему, то и делает.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы он в наших солдат стрелял как ублюдок Пореченков то занесение в список было бы справедливым, а так это просто шаг от Европы, а не в Европу, мы скоро в КНДР превратимся с таким успехом.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"миротворец" разбушевался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Антошка себя ещё не внёс в базу Миротворца за предложения сдать кАзлорылым Севастополь в аренду на 50 лет?Чем хуже дела у нынешней власти дела,тем больше таких дешёвых пропагандистких вбросов?Сами подумайте Люди,ну что вообще может зависеть от такого клоуна как Певцов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он безумен с недавних пор, как сын погиб. Такую чушь несет, как явный фанатик. Не все могут оправиться после такой трагедии, некоторые становятся инвалидами ума как Певцов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минулої п"ятниці на росТВ русскіє звьозди з ненавистю говорили про бандеравскую Україну. Жах! Таке враження, що ми з ними живемо на різних планетах. Ніколи, нізащо, ні за яких обставин не слід їх впускати в Україну!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Миротворец - это база двойных стандартов, помню как Антошка называл всех тех кто не хочет идти на войну и убивать русских на Донбассе жалкими трусами, легко так судить отращивая пузо в кабинете, когда не тебе кишки на автомат наматывать будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто такой этот Певцов?!Да нихто!Во как надо
Звезда "Бандитского Петербурга" актер Певцов попал в черный список "Миротворца" - Цензор.НЕТ 4788
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звезда "Бандитского Петербурга" актер Певцов попал в черный список "Миротворца" - Цензор.НЕТ 8954

АХ ТЫ СУЧЁНОК, нУ СУЧЕНОК
https://www.youtube.com/watch?v=xrF-TrJVnyw
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю..
Бандитський пертербург не бачив.
Жодну серію..

Мелодію лиш чув,красіву,спи..жену,однако...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те, шо не дивився, багато не втратив. Той фільм, як і решту кацапського лайна, можна глянути лише коли нема голівудських фільмів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
20 000 человек в сутки пересекает линию "фронта" с ДНР/ЛНР. Неужто певцов опаснее???
ЦИТАТА: "Очередной участник российско-оккупационных войск так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР) был освобожден от уголовной ответственности судом по программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», - 26 апреля, пресс-служба СБУ.
(читать: Амнистия для врага в действии )


 показать весь комментарий
Ответить
 
Певцов опаснее потому, что это чужой «герой»(киногерой), он один из элементов пропаганды «великороссии», а попросту новой тюрьмы народов под властью мацковского царя. Правильно, что большую часть расеянских каналов закрыли. Иное дело в отечественном теле продукте вакуум, но это временно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Злой рок преследует актеров сериала Бандиццкий Кадырбюргер,на сегодня умерли 42 актера из этого сериала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если снять сериал про жизненный путь Ахметова - актеры тоже будут умирать.
Анна Герман в интервью Гордону назвала Ахметова самым честным
и порядочным человеком.
Ей лучше знать - один ее сын разбился на машине, купленной на честные
рыговские деньги, второй умер в 36 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
депутаты из жоппоблока перестали ездить в Крым,или им можно?шидоффская муйня очередная,для подшидкофф деревянных.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗвезда "Бандитского Петербурга" актер Певцов попал в черный список "Миротворца"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти