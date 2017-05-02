 Звезда "Бандитского Петербурга" актер Певцов попал в черный список "Миротворца"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Миротворца".
"Отрицание российской агрессии, поддержка оккупационного режима. С нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном Россией Крыму", - говорится в сообщении.
Певцов выступал в аннексированном Крыму на концерте "День России в Крыму" в 2015 году.
Ранее российские исполнители Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в черный список сайта "Миротворец".
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А ШО НЕ ТАК?
БАНДИТ ПОПАЛ В БАЗУ.
ВСЁ ЧЁТКО!
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И деньги немалые они зарабатывали как раз гастролируя и получая гонорары от проката своих фильмов в Украине.
А теперь пусть гастролируют в Нижневартовске и Воркуте.
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Только в Киеве, Одессе, Днепре комфортнее и приятнее. Иначе гастролеры из Нижневартовска и не вылезали бы.
А запрет проката фильмом с их участием в Украине по их карманам ударил нормально.
Вне постсовка эти "звезды" никому неизвестны и неинтересны.
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И то что его и прочих лишили халтуры, которой они занимались в Украине, ощутимый удар по их карману. Кроме того вакуум нужно заполнять своими исполнителями, а не меценатствовать москвитянам.
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Московские актеры Андрей Чернышев, Мария Добжинская, Вячеслав Разбегаев отказались выступать в Севастополе, опасаясь получить запрет на въезд на Украину.
Объявление об их замене в спектакле «Любовь по понедельникам», который состоялся 30 апреля, было вывешено в Севастопольском центре культуры и искусств.
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А по факту- про'бали.
Америка просила соблюдать спокойствие при аннексии(по словам Турчинова)
мол все наладится,лиш бы небыло жертв.
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Но жертвы на крысме еще будут массовые. много мордвы там издохнет, и ее прихвостней с рузькаизичными челюстями.
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АХ ТЫ СУЧЁНОК, нУ СУЧЕНОК
https://www.youtube.com/watch?v=xrF-TrJVnyw
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Бандитський пертербург не бачив.
Жодну серію..
Мелодію лиш чув,красіву,спи..жену,однако...
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ЦИТАТА: "Очередной участник российско-оккупационных войск так называемой «Донецкой народной республики» (ДНР) был освобожден от уголовной ответственности судом по программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», - 26 апреля, пресс-служба СБУ.
(читать: Амнистия для врага в действии )
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Анна Герман в интервью Гордону назвала Ахметова самым честным
и порядочным человеком.
Ей лучше знать - один ее сын разбился на машине, купленной на честные
рыговские деньги, второй умер в 36 лет.
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