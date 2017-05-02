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 Боевики с начала суток обстреливают из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Новозвановке, Крымском и Луганском, - штаб

Боевики с начала суток 2 мая 8 раз обстреляли позиции сил АТО из тяжелого вооружения.

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба операции Ярослав Чепурной, передает Цензор.НЕТ.

"С полуночи на данный момент зафиксированы уже 8 обстрелов. При подавляющем большинстве обстрелов противник применял тяжелое вооружение. Обстреливал наши опорные пункты в районе Крымского, Луганского и Новозвановки из минометов 120-мм калибра. Минометы 82-мм калибра применил в районе Новозвановки, Троицкого и Зайцево. Два обстрела противник осуществил с применением противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Это было на приморском направлении. Там враг обстрелял позиции морских пехотинцев в районе Павлополя и Водяного", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреливали из 120- и 82-мм минометов позиции ВСУ в Павлополе, Авдеевке и Луганском. За сутки - 55 обстрелов, - штаб. ВИДЕО
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