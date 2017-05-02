 Состояние раненых вчера при обстреле боевиками жителей Марьинки тяжелое, но стабильное, - полиция

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила Наталья Шиман, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас раненые находятся в больнице Курахово, их состояние тяжелое, но стабильное. Они получили необходимую медицинскую помощь", - сообщила она.
Во время обстрела мужчина находились у себя во дворе.
"Мужчины, отец и сын, находились в это время в своем дворе и получили многочисленные ранения спины, рук и ног", - сообщила Шиман.
По ее словам с утра полицейские продолжили обход обстрелянной территории, чтобы собрать информацию про раненых и разрушения зданий.
Полиция квалифицировала обстрел Марьинки как теракт.
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