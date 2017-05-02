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 Состояние раненых вчера при обстреле боевиками жителей Марьинки тяжелое, но стабильное, - полиция

Состояние двух жителей Марьинки, раненых вчера при обстреле боевиками, тяжелое, но стабильное. Во время обстрела мужчины находились у себя во дворе

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила Наталья Шиман, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас раненые находятся в больнице Курахово, их состояние тяжелое, но стабильное. Они получили необходимую медицинскую помощь", - сообщила она.

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Во время обстрела мужчина находились у себя во дворе.

"Мужчины, отец и сын, находились в это время в своем дворе и получили многочисленные ранения спины, рук и ног", - сообщила Шиман.

По ее словам с утра полицейские продолжили обход обстрелянной территории, чтобы собрать информацию про раненых и разрушения зданий.

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Полиция квалифицировала обстрел Марьинки как теракт.
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Уж не знаю жалеть их или вспоминать как звали русский мир.
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Не жалеть. Без выбора. Большинство живущих на Донбассе, с украинской стороны, ватная мразь. Они и сейчас ненавидят Украину и наших военных и ждут русский мир. Не все но большинство.

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Не жалко. У меня родственники под Курахово живут. Часто общаемся, много рассказывают про мирных жителей и их "любовь" к Украине. После этого я за колючую проволоку и напалм.
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мене більше хвилює стан поранених українських вояків ЗСУ.
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