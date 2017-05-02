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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве такси врезалось в отбойник: пьяный водитель погиб на месте, пассажиру оторвало руку

В Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП с участием такси. В результате водитель погиб на месте, пассажир получил серьезные травмы/

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что водитель такси Kia поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правой стороной в отбойник.

"Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17 политравмы. Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена", - говорится в сообщении.

Водитель такси погиб на месте. Пассажир сказал, что водитель был очен ь пьян, "но надо было ехать"...

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

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Движение ограничено в обоих направлениях (обломки авто забросали три встречных ряда).

Тормозной путь Киа до отбойника около 35 метров.
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"Водитель был очень пьян, но надо было ехать..." окуенная логика!
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езда пьяным за рулем должна стать уголовно-наказуемой
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