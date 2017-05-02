 В Киеве такси врезалось в отбойник: пьяный водитель погиб на месте, пассажиру оторвало руку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что водитель такси Kia поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правой стороной в отбойник.
"Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию 17 политравмы. Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена", - говорится в сообщении.
Водитель такси погиб на месте. Пассажир сказал, что водитель был очен ь пьян, "но надо было ехать"...
На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.
Движение ограничено в обоих направлениях (обломки авто забросали три встречных ряда).
Тормозной путь Киа до отбойника около 35 метров.
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