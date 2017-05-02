 Конгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года США (до 1 октября) запланированы не менее 238 млн долл. США. Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл. США), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл. США, по сравнению с 2016 годом).Необходимо заметить, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности Украины являются лишь частью от общей суммы в 350 млн долл. США, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года. Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятия Сенатом и Палатой представителей, которое должно состояться до 5 мая с.г., и в дальнейшем подписание Президентом США", - рассказали в посольстве.
2019 43
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Деньги американцы в руки не дают, а дают нам материально-техническую помощь, типа такой США передали Украине медоборудование и средства связи для ВСУ на $23 млн или такой США передали Госпогранслужбе средства радиосвязи на $21 млн ВИДЕО
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https://www.youtube.com/watch?v=wdSgWsePCd4
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Гонтарева не специалист
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Шоколадному с бандой будет чем заняться.
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:p
Напоминаю,Финансовая полиция США следит за перемещениями своей валюты в любом банке мира,любой страны мира.
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Туркестан бешенными темпами вместе с КНР строят четвертый трубопровод в Поднебесную, Сила Сибири путлера оказалась в Дупе...,братаны китайцы кинули ВАВАна ВАТАна через коромысло
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https://www.youtube.com/watch?v=rVeEQnENhSM
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