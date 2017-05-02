EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  2019  43
Все про:Конгресс США (263) помощь (3284) США (12473)

 Конгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи

сша конгресс вашингтон капитолий

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года США (до 1 октября) запланированы не менее 238 млн долл. США. Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл. США), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл. США, по сравнению с 2016 годом).Необходимо заметить, что выделенные средства на укрепление обороны и безопасности Украины являются лишь частью от общей суммы в 350 млн долл. США, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года. Следующим этапом вступления в силу консолидированного закона станет его принятия Сенатом и Палатой представителей, которое должно состояться до 5 мая с.г., и в дальнейшем подписание Президентом США", - рассказали в посольстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая администрация США будет жестко пресекать агрессивные действия России, - сенатор Маккейн
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
https://www.youtube.com/watch?v=C4Wr6L5RUi4

"Власть разворовала золотовалютный запас Украины"
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Правительство уже приготовилось к распиливанию денежной помощи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тебе премия Дарвина за глупый коммент, или ты считаешь себя умнее американцев? Если ты научился писать комментарии, это не значит что они(комментарии) умные.
Деньги американцы в руки не дают, а дают нам материально-техническую помощь, типа такой США передали Украине медоборудование и средства связи для ВСУ на $23 млн или такой США передали Госпогранслужбе средства радиосвязи на $21 млн ВИДЕО
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"С приходом этой власти началось системное ограбление людей"

https://www.youtube.com/watch?v=wdSgWsePCd4
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Памьятаю це лице...коли він довірливих старичків , та дурників охмуряв перед виборами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ща в ВР быринько сбегутся.... камитеты, мля по бюджету....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свято починається!
Шоколадному с бандой будет чем заняться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Підтримувати порошенку - такий же злочин, як і підтримувати днр з лнр!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ми тут трампа обговорюємо а у самих шуфрич з вілкулом не биті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2 миллиарда долларов Омерика уже выделила Украине,в течении 2 лет Украина получила доступ к секретным программам Пентагона по внедрению новых видов вооружений.
:p
Напоминаю,Финансовая полиция США следит за перемещениями своей валюты в любом банке мира,любой страны мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китай кинул РАБссию.
Туркестан бешенными темпами вместе с КНР строят четвертый трубопровод в Поднебесную, Сила Сибири путлера оказалась в Дупе...,братаны китайцы кинули ВАВАна ВАТАна через коромысло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли ми вже припинимо просити та надіятись на США? Оберіть мене президентом, бо я знаю як вигнати рашистську мразь з української землі. Для початку треба замурувати (закопати) мерця лікаря Пирогова, що є експонатом у музеї Конгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи - Цензор.НЕТ 6296 Бо це символізує певне рабське заступоріння та національну ідею в росії. Ну а потім діяти по обставинам, але це треба зробити АПРІОРІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У психиатра давно был ? Только районный тебе не подходит , сразу в Киев езжай , там тебя вылечат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Педро обычный барыга , привыкший получать выгоду лично себе от всех с кем он общается , он так делал с момента женитьбы на дочке министра торговли УССР , так делает и по сей день.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вчера жрал шашлыки с шампанским тонну. заспорил с сыновьями что выпью 30 шампанского с неоткрытой бутылки шампаня.Спор был принцириальными.100 долларов каждый положил в банк.Сидим говорю старшему, бери открытый пузырь и наливай мне на дно закрытой бутылки,выливают с дна в фужер меряем..ровно 30 грамм выпиваю и все хохочут что ядерный взрыв..200 баксов мои..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А дураша лементує, що амери покинули Україну. США міцно тримає дурашу за горло і не відпустить, поки дураша не здохне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы на эти бабки они нам пару сотен ТАМАГАВКОВ подкинули , во Хуйло бы обосрался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
@Алексей Вовченко f033f386, що психіатр..? Це покійник, і це треба розуміти. Покійники, тим паче відомі люди, не повинні бути "експонатами"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну зайди в Печерскую Лавру, расскажи это монахам , за одно не забудь рассказать египтологам всей планеты про это пусть по ржут .Но и это фигня , главное зайди в любой мед университет в Украине и пообщайся с профессорами медицины , они тебе объяснят , что есть такие врачи , патологоанатомы , они к стати всегда на 1000% правильный диагноз ставят ,так вот бальзамирование трупов и развитие этой области их науки как раз и развивал Пирогов и даже после своей смерти он своим примером доказал , что это возможно , на что способен только великий врач.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А какие были комментарии от тех же про Порошенко вора, когда Трамп урезал помощь ВСЕМ и Украине, В ТОМ ЧИСЛЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонгресс США в этом году выделит Украине $560 млн помощи
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти