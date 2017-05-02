 Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция

В Херсоне во время массовых мероприятий, посвященных международному Дню солидарности трудящихся 1 мая, два человека получили легкие телесные повреждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время проведения первого мероприятия произошла попытка отобрать красный флаг у митингующего. Полицейские немедленно на месте прекратили конфликт.
Во время второго мероприятия произошел словесный конфликт, который перерос в несколько стычек. Они были локализованы сотрудниками полиции. В Херсонский отдел полиции обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация - ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".
Несколько граждан доставили в полицию. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
"Также в Херсонский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестные граждане разбили окна и забросали дымовыми шашками помещение офиса политической партии. Никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация - ст.296 УК Украины "Хулиганство", - добавили в главке.
Кроме этого, в дежурную часть ГУНП поступило сообщение из областных управлений ГСЧС и СБУ относительно получения электронных писем о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" и автомобиля вблизи другого торгового центра. На месте работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, проводилась эвакуация граждан. В ходе проверки информация не подтвердилась. Взрывные устройства и подозрительные предметы обнаружены не были. В ЕРДР внесены сведения уголовных производств по ст. 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".
По словам начальника Главного управления Национальной полиции области Артура Мерикова, всего на двух мероприятиях публичный порядок поддерживали более 300 сотрудников полиции. Полиция области переведена на усиленный вариант несения службы.
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а я гаркну !!!
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Джамал
Каждый может ошибаться , но я в Болате ничего вражьего не вижу. Нормальный человек.Плюс поддержал меня в распрях с местными троллями. За это я ему благодарный. А то кидаются стаей как ш... 01.05.2017 07:42
И єто после похвальі єтого Болата Путину. Видел весь Форум.
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Джамал понравился комментарий Болат Керимов в теме Пенсии 8,2 млн человек с мая увеличиваютсяСначала представьтесь, кто вы, национальность, год рождения, чтобы я знал, что общаюсь не с ботом..01.05.2017 07:58Открыть на форуме 01.05.2017 08:23
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Казах, Али, все верно. Думаете среди казахов ватников хуйловских мало? Оно во Хранции живет . В Париже 5 утра было, зато в Астане 6-00 - самое время бухать - у совков праздник
01.05.2017 07:49
Это про того Болата.
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Вопрос: почему ватные долбоебы со всей Украины не хотят жить в ОРДЛО?
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Но... Лучше пусть пара придурков-маргиналов получит телесные повреждения, чем 300-тысячный Херсон получит войну, нищету, разруху.
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Одесса 2.05.14г. Мусора перешли на сторону переодетых российских вояк! Ультрас и одеситам самим пришлось вступить в бой с русской чумой!
Одесса имела все шансы стать тем, во что превратились сейчас Донецк и Луганск! Низкий поклон людям уничтожившим в ДП российских диверсантов!
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