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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:демонстрация (112) драка (2064) митинг (2803) Нацполиция (7188) Херсон (507)

 Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция

1 мая в Херсоне состоялись два массовых мероприятия. В 09.30 часов на площади возле областного драмтеатра состоялся митинг, в котором приняли участие больше 100 человек. Еще один митинг прошел в парке Славы. На мероприятии присутствовали около 300 человек. Во время проведения одного из мероприятий произошла попытка отобрать красный флаг у митингующего.

В Херсоне во время массовых мероприятий, посвященных международному Дню солидарности трудящихся 1 мая, два человека получили легкие телесные повреждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время проведения первого мероприятия произошла попытка отобрать красный флаг у митингующего. Полицейские немедленно на месте прекратили конфликт.

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Во время второго мероприятия произошел словесный конфликт, который перерос в несколько стычек. Они были локализованы сотрудниками полиции. В Херсонский отдел полиции обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация - ст.125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Несколько граждан доставили в полицию. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

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"Также в Херсонский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестные граждане разбили окна и забросали дымовыми шашками помещение офиса политической партии. Никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация - ст.296 УК Украины "Хулиганство", - добавили в главке.

Кроме этого, в дежурную часть ГУНП поступило сообщение из областных управлений ГСЧС и СБУ относительно получения электронных писем о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" и автомобиля вблизи другого торгового центра. На месте работали следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, проводилась эвакуация граждан. В ходе проверки информация не подтвердилась. Взрывные устройства и подозрительные предметы обнаружены не были. В ЕРДР внесены сведения уголовных производств по ст. 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

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По словам начальника Главного управления Национальной полиции области Артура Мерикова, всего на двух мероприятиях публичный порядок поддерживали более 300 сотрудников полиции. Полиция области переведена на усиленный вариант несения службы.
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Насколько я знаю, коммунистические символы запрещены. Почему полицаи не задержали нарушителя?
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Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного (с)

Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция - Цензор.НЕТ 6354
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Українці, ну що? Життя продовжується? Україна жива. Захарченко, як завжди, сбрехав. Хоча Солов'йов сказав на те: "Пацан сказав, пацан зробив!". Так що зараз бачимо, хто таке Захарченко. Слава Україна!
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Це нехай кацапйо дивиться хто такий Захер з маладой республікі, а ми і так знаємо шо воно таке.
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краснопузая РАБссия и Германия когда то мир подели пополам 23 августа 1939 года в Москве.Потом был торжественный ужин в Кремле в честь высокого гостя Йоахима фон Риббентропа,и зд равицы в честь фюрера Вяликая Гярмания
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Сепарам начистили морды,а полиция как всегда,с сепарами.
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Так и тьі с Джамалом.

Джамал

Каждый может ошибаться , но я в Болате ничего вражьего не вижу. Нормальный человек.Плюс поддержал меня в распрях с местными троллями. За это я ему благодарный. А то кидаются стаей как ш... 01.05.2017 07:42
 И єто после похвальі єтого Болата Путину. Видел весь Форум.
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Возможно. Ну так тебе форумчане расскажут суть Джамала.
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конеШно расскажут и на Библии поклянутся.Особенно -люцифер , кацахол , великая иссландия и сам хасан , и многие другие почитатели ляксеича.
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Оно на меня злое , потому что из друзей его выкинул , как нэпотриб.Та енще вчера этого троля поганял с утреца по форуму.Вот и пеной истекает весь.
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Мне это напоминает ссору супругов,милые бранятся,только тешатся)) Завязывайте этот срачь,мирись,мирись и больше не дерись))
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Тут Вы неправы. Он реально дружит с сепарами, лайкает им и лазит по ВК. Я его долго разбирался в его сути, а потом выкинул.
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Frol Fedoroff

Казах, Али, все верно. Думаете среди казахов ватников хуйловских мало? Оно во Хранции живет Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция - Цензор.НЕТ 638. В Париже 5 утра было, зато в Астане 6-00 - самое время бухать - у совков праздник
01.05.2017 07:49
Это про того Болата.
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Харе квакать , воин и-нетный. Сутками сидишь на форуме и тролишь за мисочку щей и батончик. Иди работай ,лэдарь ...А еще лучше улыбайся , за нами следят
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У Києві на марші сдп людям платили по 200 гривень. Звозили з усієї країни. Сбу ви де тварюки?
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Сдп це ті самі комуняки.глава у них каплін сірожа.
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Это тот клоун с топором?Подбирает лохторат Петьки Симоненки?
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Mike Don‏ @MikeDon71

Вопрос: почему ватные долбоебы со всей Украины не хотят жить в ОРДЛО?
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Предлагал меняться жильем,пока никто не согласился))
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Телесные повреждения - это, конечно, плохо.

Но... Лучше пусть пара придурков-маргиналов получит телесные повреждения, чем 300-тысячный Херсон получит войну, нищету, разруху.
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а как насчет того--что прикасаться к любым "мордам" противозаконно? есть суды,есть протоколы притензий,есть свидетели---на придурках и горлопанах демократию не построить,ФАКТ
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Ну несколько все таки посадил , к тому же чем суд левее по карте тем больше срок даст .
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Нескольких)) Да их только в Донецкой области было 18 тысячь.
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Ну я утрирую , не знаю точных цифр , последняя была что сидит около 2 000 , лугандонцы же хотят обменять 600 тел что в Украине , значит они сидят а не бегают на свободе .
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Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция - Цензор.НЕТ 817Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 45 мин.45 минут назад
Одесса 2.05.14г. Мусора перешли на сторону переодетых российских вояк! Ультрас и одеситам самим пришлось вступить в бой с русской чумой!

Одесса имела все шансы стать тем, во что превратились сейчас Донецк и Луганск! Низкий поклон людям уничтожившим в ДП российских диверсантов!

Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция - Цензор.НЕТ 8397

Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция - Цензор.НЕТ 2784

Два человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция - Цензор.НЕТ 8656
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва человека получили телесные повреждения во время массовых мероприятий 1 мая в Херсоне, - полиция
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