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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия РФ (6433) Беларусь (2565) Великобритания (1598) Канада (905) наблюдатель (620) полеты (42) проверка (456) Россия (70258)

 Миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией РФ и Беларуси

В рамках реализации Договора по открытому небу в период со 2 по 6 мая миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Беларуси и РФ на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - отметил он.

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По его словам, самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - сказал он.

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Кто рано встаёт, тому пару часов вообще делать нечего: всё закрыто, все спят…
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Пусть весь мир убедится в наших миролюбивых намерениях.
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Джамал сегодня на покосе, пожелаем ему удачи в работе.
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Пригласи его к себе в россию. Он ищет там "нормальных людей".
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"Войны не будет. Будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется."
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Что-то не пойму смысла этих полетов - со спутников и так все хорошо видно в реальном времени притом. Может аппаратура для засечки источников радиации, т.е. боеголовок? Так лист свинца положи, и ничего не засечешь....
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Оборудование самолета тщательно проверяется, маршрут тоже согласован протоколом...Действительно непонятна эффективность этих полетов.
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Протоколи ..Про це добазарюються щенраніше і програмуюють мабуть на рік !
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Це програмування оформлюється протоколами
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Все все знают по обе стороны (одна сторона - весь мир, другая - раися). Это игра такая - крыс погонять.
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Со спутников всё видно только в голливудских фильмах. Лучшие спутники дают разрешение не лучше, чем 20-30 см и летят кстати со скоростью 8 км в секунду (к вопросу о реальном времени).
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А можно попросить, чтобы они провели полёт с плохо прикрепленной к фюзеляжу ядерной бомбой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией РФ и Беларуси
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