 Миссия Канады, Великобритании и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией РФ и Беларуси

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения", - отметил он.
По его словам, самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - сказал он.
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