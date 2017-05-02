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 За минувшие сутки погибших нет. Четверо украинских воинов ранены, - пресс-центр штаба АТО

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4 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 1 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказано в сообщении.

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Слава Богу,раненым скорейшего выздоровления.
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А в Запорожской области сегодня хоронят 27-летнего бойца 23-го батальона Николая Кучеркова (позывной "Танк"): был тяжело ранен снайпером под Авдеевкой, умер в госпитале.
Похоронят героя в его родном селе Новоспасское Приазовского района.
Это он:
За минувшие сутки погибших нет. Четверо украинских воинов ранены, - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 2386
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Віячна пам'ять загиблому Герою України, славетному нащадку козаків!!!!! (((((
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Вічна пам'ять загиблому Герою України, славетному нащадку козаків!!!!! (((((
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Здоровья богатырского ребятам. Хорошо когда день начинается с того что все живы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Четверо украинских воинов ранены, - пресс-центр штаба АТО
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