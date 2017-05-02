 За минувшие сутки погибших нет. Четверо украинских воинов ранены, - пресс-центр штаба АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"За минувшие сутки четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказано в сообщении.
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Похоронят героя в его родном селе Новоспасское Приазовского района.
Это он:
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