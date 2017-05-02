 Новая администрация США будет жестко пресекать агрессивные действия России, - сенатор Маккейн

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн в интервью "Голосу Америки".
По его словам, это касается как вмешательства РФ в дела Европы и Украины, так и ее сотрудничества с "Талибаном" или сирийским режимом.
"Я считаю, что последние восемь лет не хватало американского лидерства. Бывший президент Обама называет это лидированием с тыла. Но как только возникает вакуум, происходят плохие вещи", - сказал он.
"Теперь президент окружил себя командой по национальной безопасности, которая имеет волю прибегнуть к шагам, которые повысят цену дальнейшей российской агрессии, или так называемого авантюризма... Должна быть высокая цена действий, которые вредят демократии и интересам США. Нынешняя команда по национальной безопасности была на поле боя или возглавляла операции в течение последних пятнадцати лет. Я думаю, чаша переполнилась, и я очень рад, что - по крайней мере, пока - президент очень внимательно прислушивается к их советам", - добавил политик.
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