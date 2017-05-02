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 Новая администрация США будет жестко пресекать агрессивные действия России, - сенатор Маккейн

Новая американская администрация будет намного жестче, чем предыдущая, реагировать на агрессивные действия России на мировой арене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн в интервью "Голосу Америки".

По его словам, это касается как вмешательства РФ в дела Европы и Украины, так и ее сотрудничества с "Талибаном" или сирийским режимом.

"Я считаю, что последние восемь лет не хватало американского лидерства. Бывший президент Обама называет это лидированием с тыла. Но как только возникает вакуум, происходят плохие вещи", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия безнаказанно вмешивается в международные дела по всему миру, - сенатор США Маккейн

"Теперь президент окружил себя командой по национальной безопасности, которая имеет волю прибегнуть к шагам, которые повысят цену дальнейшей российской агрессии, или так называемого авантюризма... Должна быть высокая цена действий, которые вредят демократии и интересам США. Нынешняя команда по национальной безопасности была на поле боя или возглавляла операции в течение последних пятнадцати лет. Я думаю, чаша переполнилась, и я очень рад, что - по крайней мере, пока - президент очень внимательно прислушивается к их советам", - добавил политик.
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погаситє ужє тамагавками дурость срассии..пущай успагоятся
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовая администрация США будет жестко пресекать агрессивные действия России, - сенатор Маккейн
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