 Нападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский журналист Сергей Ерженков на Facebook, обнародовав соответствующий фотографии.
"Досье на "титушку", напавшего на Навального", - пишет он.
"Это вам не нашисты, которые за пейджер обливали мочой Немцова, - это профессиональные провокаторы на службе. На втором фото Петрунько руководит штурмом Харьковской обладминистрации", - добавил журналист.
Напомним, нападение на Навального было совершено 27 апреля в центре Москвы. Когда он выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией, ему плеснули в лицо зеленкой. После этого Навальному вызвали скорую. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза. После нападения оппозиционер написал заявление в полицию. Там сообщили, что проводят проверку.
(Фото со страницы Sergey Erzhenkov)
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" Не народ , а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев",- Булгаков
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"Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства"",- Аксаков
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Только в одной стране мира столько госслужащих задействано на то вредительство своему народу и народам мира ...
Мордор сатанинский он же рашка прашка - это рассадник мразей сатанинских - запомните это как бы они не хотели все повесить на Жидов но имено Кремлевские сатанисты возглавили мировое зло ...
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