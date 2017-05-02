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 Общество, За рубежом
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Все про:журналистика (2393) нападение (1620) ОГА (1339) ФСБ (1098) Харьков (4204) Харьковщина (1169) хулиганство (263) штурм (404) Навальный (350)

 Нападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист

В нападении на российского оппозиционного политика Алексея Навального принимал участие агент Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Петрунько, ранее участвовавший в штурме Харьковской обладминистрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский журналист Сергей Ерженков на Facebook, обнародовав соответствующий фотографии.

"Досье на "титушку", напавшего на Навального", - пишет он.

Нападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист 01

"Это вам не нашисты, которые за пейджер обливали мочой Немцова, - это профессиональные провокаторы на службе. На втором фото Петрунько руководит штурмом Харьковской обладминистрации", - добавил журналист.

Напомним, нападение на Навального было совершено 27 апреля в центре Москвы. Когда он выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией, ему плеснули в лицо зеленкой. После этого Навальному вызвали скорую. Врачи диагностировали у него химический ожог глаза. После нападения оппозиционер написал заявление в полицию. Там сообщили, что проводят проверку.

Нападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист 02

(Фото со страницы Sergey Erzhenkov)
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Рожа мерзкая у этого рыговского предателя !
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...у Навального рожа похожа...
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Великие русские писатели о России:
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, зверинная",- А. Толстой.
" Народ , который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения. ",- Достоевский .
" Не народ , а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев",- Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость",- Горький
"Ох как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства"",- Аксаков
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете",- Тургенев
"Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся",- Шмелев
"Народ, равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли"- А.С. ПУШКИН.
" О, как груб наш русский язык!" - А.С. Пушкин
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Фсб как наследники КГБ - работают в очень многих направлениях - Секты , криминал , тероризм , Пропаганда фашизма и антисиметизма , убийства , радио Холмы , алигархат , политический подкуп .... список можно долго продолжать ...
Только в одной стране мира столько госслужащих задействано на то вредительство своему народу и народам мира ...
Мордор сатанинский он же рашка прашка - это рассадник мразей сатанинских - запомните это как бы они не хотели все повесить на Жидов но имено Кремлевские сатанисты возглавили мировое зло ...
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согласен. этот анальный ничем не лучше этой петюньки или петруньки.
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однако, имя "Навальный" превосходный детектор затаившегося ольгинца
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...зря хуйло Немцова завалило... -- они б ещё лет 20 по разные стороны кремлёвской стеночки дуэтом ходили б... ...а Навальный? -- ...даже на Медведева не тянет... -- тот молчун и повторитель, а этот терпила и ответчик -- за те же бабки...
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С каждым новым плеском зеленки Навальный нравится мне всё больше !!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНападение на Навального совершил агент ФСБ Петрунько, участвовавший в захвате Харьковской ОГА, - журналист
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