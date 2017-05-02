 Провал путинского проекта "Новороссия" - результат отхода украинской молодежи от советских мифов, - эксперт Института нацпамяти Рябенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко в эфире ZIK.
"Тот факт, что РФ не удалось воплотить свой план в жизнь и захватить области юга и востока Украины, которые они считают Новороссией, - это и есть результат того, что определенная часть нашего молодого поколения, которое стало сознательным и повзрослело во времена независимой Украины, значительно меньше воспринимает советские мифы и больше отождествляет себя именно с государством Украина. Это один из результатов того, что процесс (декоммунизации. - ред.) начался. Но, несомненно, над этим надо работать дальше", - сказал он.
"Это длительный процесс. Нам это не удастся сделать за месяц или год, но он стартовал, и в дальнейшем надо работать, чтобы изменение сознания состоялось", - добавил Рябенко.
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накатило...
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Россия лежит в руинах, государство умерщвлено, а все телодвижения, которое оно производит - это результат искусственных электрических разрядов, направленных в мертвое тело от кремлевских проводов.
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а в ответ тишина и только мертвые с косами стоят
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Достаточно вспомнить марш харьковских и донецких футбольных фанов и их песню.
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-- молодёжь -- это я! 1959 года выпуска... ... мне лично тов. Хрущёв Коммунизм обещал при жизни... -- но я ещё тогда не поверил! ... и так и не дожил... *)
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...не помню я такой украинской молодёжи, что в Совок верила! -- пиздит тов. Рябэнко!
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Понял?...)))
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https://www.youtube.com/watch?v=mNuVe_bA8j0
Принцип работы финансовой системы.
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И про Мордор можно забыть вообще
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И эту веру сами мы создали
поднявши черный флаг."
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Серед тих, хто не допустив нАвАроісі, не лише молодь.
І серед добровольців, які у 2014 пішли захищати Україну, далеко не всі молоді люди.
До того ж, бажано уточнити, до якого віку автори вважають людей молодими. Бо то відносно і варіюється.
Для мене справа не в декомунізації, а у понятті Батьківщина, в усвідомленні себе громадянином України і українцем. І поняття віку тут не є визначальним.
Звичайно, теперішні дітки, отримують інше виховання. І, сподіваюся, житимуть в іншій Україні: мирній і щасливій.
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