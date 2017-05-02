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 Провал путинского проекта "Новороссия" - результат отхода украинской молодежи от советских мифов, - эксперт Института нацпамяти Рябенко

Провал плана руководства РФ по созданию в юго-восточных областях Украины т. н. Новороссии можно объяснить в том числе декоммунизацией общественного сознания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко в эфире ZIK.

"Тот факт, что РФ не удалось воплотить свой план в жизнь и захватить области юга и востока Украины, которые они считают Новороссией, - это и есть результат того, что определенная часть нашего молодого поколения, которое стало сознательным и повзрослело во времена независимой Украины, значительно меньше воспринимает советские мифы и больше отождествляет себя именно с государством Украина. Это один из результатов того, что процесс (декоммунизации. - ред.) начался. Но, несомненно, над этим надо работать дальше", - сказал он.

"Это длительный процесс. Нам это не удастся сделать за месяц или год, но он стартовал, и в дальнейшем надо работать, чтобы изменение сознания состоялось", - добавил Рябенко.

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Александр Сотник: смерть империи. Как это будет

Россия лежит в руинах, государство умерщвлено, а все телодвижения, которое оно производит - это результат искусственных электрических разрядов, направленных в мертвое тело от кремлевских проводов.
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И, пока естественный отбор внутри зверинца будет набирать кровавые обороты, по улицам Москвы будет бегать воспалившийся бородач, пристающий к насмерть перепуганным прохожим: «Вы тупо ждали и скверно подготовились! А ведь я предупреждал!..» Ну, или автор этих строк, по привычке ищущий хоть какую-то логику в происходящем: «За кого вы готовы голосовать на предстоящих выборах в Московии? С таким вопросом мы обратились к москвичам…»
а в ответ тишина и только мертвые с косами стоят
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Всё верно сказано.
Достаточно вспомнить марш харьковских и донецких футбольных фанов и их песню.
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Я вот не знаю , может ганапольский этот и неплохой дядька . Но пускай и он издохнет в окопах со всеми этими кацапами . Как по мне , так всё таки надёжнее будет . Аминь .
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а у нас другая байка- путин нападет. или мвф не даст денег. ну и безвиз. вот и вся декомунизация в Украине..
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Лучшее средство от гипноза, рекламы и политический идей - ИРОНИЯ...
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... результат отхода украинской молодежи от советских мифов...

-- молодёжь -- это я! 1959 года выпуска... ... мне лично тов. Хрущёв Коммунизм обещал при жизни... -- но я ещё тогда не поверил! ... и так и не дожил... *)
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молодь- цє вжє твоі ДІТИ...совок- цє тє що - міпус 300 років- цє три поколіппя ЗРЯ.....совок- цє стадо тупиX. дєбілів....стадо тупорилиX коммупяк.................
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Зоя, мої діти вже, ні языка, ні Мови не знають... ... -- а я й досі ще чекаю на того клятого Комунізму... -- обіцянки-цяцянки *)
...не помню я такой украинской молодёжи, что в Совок верила! -- пиздит тов. Рябэнко!
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Бла,бла,бла.Абы что то ляпануть.Посмотрите на шабаши сепаров по всей Украине,там молодежи навалом.И среди стариков много патриотов.Ху"ло обосрался потому что его планы сорвал Майдан,он всю движуху готовил на 2015 год,да не успел подготовиться окончательно.
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А если отключить еще и все российские СМИ в Украине? А?
И про Мордор можно забыть вообще
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Нет. лучше отключить всю русню в Украине, окончательно и безповоротно.
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Новоотсосия не состоялась, потому что у украинцев и русских украинцев нет той самой лишней даунской сруцкой хромосомы. Только даунам нужен сруцкий мир!
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"Удача здесь.(миф)
И эту веру сами мы создали
поднявши черный флаг."
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Слава Богу,что наша молодежь не знает той дурацкой идеологии,от которой теряется человеческий облик.Это хорошо заметно на старшем поколении,которое до сих пор надеяться стать человеком с помощью коммунистического устава.
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Я не погоджуюся з такими висновками.
Серед тих, хто не допустив нАвАроісі, не лише молодь.
І серед добровольців, які у 2014 пішли захищати Україну, далеко не всі молоді люди.
До того ж, бажано уточнити, до якого віку автори вважають людей молодими. Бо то відносно і варіюється.
Для мене справа не в декомунізації, а у понятті Батьківщина, в усвідомленні себе громадянином України і українцем. І поняття віку тут не є визначальним.
Звичайно, теперішні дітки, отримують інше виховання. І, сподіваюся, житимуть в іншій Україні: мирній і щасливій.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПровал путинского проекта "Новороссия" - результат отхода украинской молодежи от советских мифов, - эксперт Института нацпамяти Рябенко
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