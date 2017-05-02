 Путин запретил давать детям имена в виде цифр, титулов и матов

Как сообщает Цензор.НЕТ, в документе сказано: "При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".
Напомним, закон был принят Государственной Думой 21 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля.
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Дазрапєрм, вілен, владілєнів кацапи вже пережили.. Чи переживуть Путіна Петровича Мамрігова, наприклад якого-небуть ))
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