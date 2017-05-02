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Все про:дети (3117) закон (2293) запрет (1088) имя (24) мат (72) Путин (23689) Россия (70257)

 Путин запретил давать детям имена в виде цифр, титулов и матов

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон №94-ФЗ "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в документе сказано: "При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России ребенка назвали в честь оккупации Крыма

Напомним, закон был принят Государственной Думой 21 апреля и одобрен Советом Федерации 26 апреля.
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так он сам запретил ,для детей бранные имена нельзя
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Для их детей это не бранное. Они им гордиться будут
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Вот это правильно. Только один может именоваться титулом,цифрой и бранным словом - сцарь хуйло первый!
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завтра путєна заарештують, бо хуйло перший - це подвійний злочин
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Хуйло забило за собой пальму первенства.
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Понятно, что бренд ")(уйло" за ним одним закреплен.
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боисся Xуйловцэв...,jбійся-бійся..вжє поряд сортир....
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А - ВОВКА-ДУРАЧОК. ВРОДЕ ПРОЛАЗИТ. ТОЛЬКО ДЕФИС..
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Теперь на Росии никто не сможет назвать своё чадо в честь президента }{Yйлом.
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Ну, допустим, мат и титул Хуйло закрепил за собой, а при чем здесь цифры?
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А вдруг кто захочет двоих или троих детей назвать в честь пуйла? Нужно же прибавить первый, второй...🙂
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Ну как же - "Сцарь, обиратель земель русских Х@йло-1й!"...
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Боится, что начнут называть в его честь хуйлами?🙂
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зафіксовано два випадки коли дітям дали ім'я "Путін". Один у Дагестані, другий - не пам'ятаю де. Цікаво, путіним дозволено нарікати кацапчят??
Дазрапєрм, вілен, владілєнів кацапи вже пережили.. Чи переживуть Путіна Петровича Мамрігова, наприклад якого-небуть ))
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Детям неизвестного отца, даются неизвестные имена...
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Новый сорт клубники хотели назвать "х@йло", но теперь бцдет просто "путин"...
Путин запретил давать детям имена в виде цифр, титулов и матов - Цензор.НЕТ 1222 ...
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Да пусть они хоть голыми на кактус 🌵 лезут .
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Поскольку в Откровении Святого Иоанна сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое»
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин запретил давать детям имена в виде цифр, титулов и матов
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