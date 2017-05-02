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 Общество, Спорт
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Все про:болельщики (301) Динамо (699) Киев (16971) нацизм (288) ООН (2077) права человека (680) футбол (3110) Шахтер (567) фанаты (478)

 Комиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер"

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал поведение украинских футбольных болельщиков на матче "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом он рассказал в эфире Radio des Nations Unies.

"То, что мы видели на футболе в Украине от фанатов "Динамо" в одежде "Ку-клукс-клана" и со свастикой, очень тревожит", - сказал он. По его словам, такие события "требуют более глубокого внимания со стороны FIFA", а "разжигание ненависти не должно допускаться на крупных спортивных событиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свастика. Бросание файеров в людей. Драки и беспорядки на стадионе": что увидел инспектор УЕФА, проверявший готовность Киева к финалу ЛЧ-2018. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, во время матча "Динамо" - "Шахтер" в Киеве 21 апреля на секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.
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Єгор Соболєв в Washington, D.C. - Capitol Hill.
7 мин. · Соединённые Штаты Америки, Virginia, Алегзандрия ·

Разом з Oleh Berezyuk, Oksana Syroyid та Тетяна Острікова будемо тиждень у Вашингтоні для перемовин з колегами у Конгресі, Раді безпеки, Державному департаменті Сполучених Штатів та МВФ.
Зокрема, просимо допомоги Україні від найсильнішої держави світу у створенні Антикорупційного суду. У поданому до нашого Парламенту законопроекті ми пропонуємо, що судді до такого суду були обрані за участі представників США, Євросоюзу та Великої Британії. Це допоможе знайти справді принципових та професійних суддів. Пояснювали сьогодні посадовцям американського Держдепу, які відповідають за допомогу Україні, як найважливіші розслідування наших Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури гальмуються нинішніми залежними суддям. А для розвитку та спокою України наші громадяни мають якомога швидше побачити топ-корупціонерів за гратами, а їхнє майно - конфіскованим на користь держави.

Завтра присвятимо день зустрічам у Сенаті, де найбільше у США розуміння щодо необхідності протистояти російській агресії, у тому числі в Україні
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Тема про комиссаров , футбол и фанатов . При чём тут америка , госдеп , острикова и прочая шелупонь ?
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мне пох этот футбол ,пох комиссар и пох твое мнение!
Мне важно Украина и как в ней живет основная масса людей!
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А что делала наша полиция на этом матче? - попкорн жевала и девок разглядывала?
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А что верховный комиссар ООН по правам человека не обеспокоен ситуацией на востоке Украины и в Крыму. А ищет каких то мифических ку-клукс-клановцев по футболам.
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млять ну это же так важно да? подумаешь кацапы аннексируют территории и убивают украинцев, главное фанаты че творят ужас-ужас..
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Ну если не связывать свастику с Гитлером,то это древне славянский знак Солнца(Ярилы,Вселенной).
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Хотя путлера изображали, но все равно это тупо и свастика не в тему на футболе

Комиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер" - Цензор.НЕТ 2777
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Чого воно сюди лізе, сиди в оон-будці і не тявкай.
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ООН иди на хуй. Сколько гибнет людей, и сколько ООН предотвратило их гибели??? Да несколько. Просто никчемная организация
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ООН не в состоянии вообще что-то решать, действительно никчемная организация которая может только с футбольными фанатами качаться, по хорошему должна быть упразднена.
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Комиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер"
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ИНТЕРЕСНО А ШОБЫ ТОГДА ОН СКАЗАЛ О ФАНАТАХ НА МАТЧЕ: ЛИОН - БЕШИКТАШ?

ТАК ШО ЭТОТ КОМИССАР НЕ ФКУРСЕ ТЕМЫ.

Комиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер" - Цензор.НЕТ 7878
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оон пусть заткнется и не мешает нашим фанатам демонстрировать свастику. уж лучше свастика чем георгиевские ленточки. зиг хайль
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твои лапти торчат дальше чем ты видишь. пшел вон цапа
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сиди в своей рашке и не вякай мы тут сами разберемся
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фанаты - уроды. вместо того чтобы помогать - вредят
в 2014 "путин хуйло" - молодцы. но сейчас - только вредят
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бесспорно, но млять это же не уровень ООН такое исполнять..
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Не там фашистів шукаєш комісар, їдь в москву, подивися на руських фанатів не тільки зі свастикою, а й з нацистської привітанням у вигляді підійнятою руки. І заборони їм ЧС проводити, тоді може твоя заклопотаність у Києві може бути визнана об'єктивною.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКомиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер"
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