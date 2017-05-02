 Комиссар ООН аль-Хусейн обеспокоен выходками фанатов на матче "Динамо" - "Шахтер"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом он рассказал в эфире Radio des Nations Unies.
"То, что мы видели на футболе в Украине от фанатов "Динамо" в одежде "Ку-клукс-клана" и со свастикой, очень тревожит", - сказал он. По его словам, такие события "требуют более глубокого внимания со стороны FIFA", а "разжигание ненависти не должно допускаться на крупных спортивных событиях".
Напомним, во время матча "Динамо" - "Шахтер" в Киеве 21 апреля на секторах, где находились фанаты обеих команд, были зафиксированы случаи использования нацистской символики.
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7 мин. · Соединённые Штаты Америки, Virginia, Алегзандрия ·
Разом з Oleh Berezyuk, Oksana Syroyid та Тетяна Острікова будемо тиждень у Вашингтоні для перемовин з колегами у Конгресі, Раді безпеки, Державному департаменті Сполучених Штатів та МВФ.
Зокрема, просимо допомоги Україні від найсильнішої держави світу у створенні Антикорупційного суду. У поданому до нашого Парламенту законопроекті ми пропонуємо, що судді до такого суду були обрані за участі представників США, Євросоюзу та Великої Британії. Це допоможе знайти справді принципових та професійних суддів. Пояснювали сьогодні посадовцям американського Держдепу, які відповідають за допомогу Україні, як найважливіші розслідування наших Антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури гальмуються нинішніми залежними суддям. А для розвитку та спокою України наші громадяни мають якомога швидше побачити топ-корупціонерів за гратами, а їхнє майно - конфіскованим на користь держави.
Завтра присвятимо день зустрічам у Сенаті, де найбільше у США розуміння щодо необхідності протистояти російській агресії, у тому числі в Україні
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Мне важно Украина и как в ней живет основная масса людей!
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ИНТЕРЕСНО А ШОБЫ ТОГДА ОН СКАЗАЛ О ФАНАТАХ НА МАТЧЕ: ЛИОН - БЕШИКТАШ?
ТАК ШО ЭТОТ КОМИССАР НЕ ФКУРСЕ ТЕМЫ.
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в 2014 "путин хуйло" - молодцы. но сейчас - только вредят
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